«ОКТЯБРЬ»
«ОКТЯБРЬ», художественное общество - российское художественное общество.
Основано в Москве в 1928 году живописцами, графиками, архитекторами, деятелями кино, фотоискусства, историками искусства и критиками с целью «содействия развитию классовых пролетарских течений в области пространственных искусств». Среди членов-учредителей - А.А. и В.А. Веснины, М.Я. Гинзбург, А.А. Дейнека, Г.Г. Клуцис, И.Л. Маца, Д.С. Моор, А.А. Фёдоров-Давыдов, Э.И. Шуб, С.М. Эйзенштейн, также художники А.М. Ган, М.В. Доброковский, В.Н. Елкин, А.В. Крейчик, П.И. Новицкий, С.Я. Сенькин, С.Б. Телингатер. В выработке декларации «Октября» участвовали Д. Ривера и Б. Уиц; устав утверждён в 1929 году. Многие члены объединения были близки конструктивизму, считая его наиболее близким пролетарскому мировоззрению. В программных документах «Октября» ощутимы отзвуки идей агитационно-массового иск-ва первых послереволюционных лет (задачи идеологической пропаганды, оформление массовых празднеств и т. д.); его теоретическая и художественная платформа перекликалась с установками «Левого фронта искусств» (ЛЕФ). «Пролетарское искусство», по мнению идеологов «Октября», должно «изжить индивидуалистические и рыночные отношения» и отвечать «общественному заказу со стороны потребителей, заказывающих художественные произведения для конкретных целей и коллективно участвующих в подготовке вещей». При объединении были созданы секторы «Молодой Октябрь», полемизировавший с Объединением молодёжи АХР (ОМАХР), и национальный, задачей которого было определение «путей и методов втягивания искусства национальностей в русло общепролетарского искусства». Выставки «Октября» состоялись в 1928 году (Ленинград), 1929 и 1930 годах (Москва); в последней приняли участие также Л.М. Лисицкий, А.М. Родченко, В.Ф. Степанова, С.А. Чуйков. В 1931 году объединением издан сборник статей под названием «Изофронт. Классовая борьба на фронте пространственных искусств» с программной статьёй Новицкого «Пролетарская художественная культура и буржуазная реакция». Деятельность «Октября» подвергалась резкой критике со стороны АХР и Российской ассоциации пролетарских художников (РАПХ) за «вульгарный метафизический материализм», «узкий махрово-буржуазный безыдейный формализм» и тому подобное. После признания своих «ошибок» и преодоления разногласий с РАПХ (по поводу сущности искусства, отношения к культурному наследию и т. д.) большая часть художников «Октября» вошли в РАПХ. Объединение существовало до постановления ЦК ВКП(б) 1932 года, ликвидировавшего все существующие группировки.