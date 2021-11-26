«ОКТЯБРЬ»

«ОКТЯБРЬ», художественное общество - российское ху­дожественное об­ще­ст­во.

Ос­но­ва­но в Мо­ск­ве в 1928 году жи­во­пис­ца­ми , гра­фи­ка­ми, ар­хи­тек­то­ра­ми, дея­те­ля­ми ки­но, фо­то­ис­кус­ст­ва, ис­то­ри­ка­ми искусства и кри­ти­ка­ми с це­лью «со­дей­ст­вия раз­ви­тию клас­со­вых про­ле­тар­ских те­че­ний в об­лас­ти про­стран­ст­вен­ных ис­кусств». Сре­ди чле­нов-уч­ре­ди­те­лей - А.А. и В.А. Вес­ни­ны, М.Я. Гинз­бург, А.А. Дей­не­ка , Г.Г. Клу­цис, И.Л. Ма­ца, Д.С. Мо­ор, А.А. Фё­до­ров-Да­вы­дов, Э.И. Шуб, С.М. Эй­зен­штейн, так­же ху­дож­ни­ки А.М. Ган, М.В. Доб­ро­ков­ский, В.Н. Ел­кин, А.В. Крей­чик, П.И. Но­виц­кий, С.Я. Сень­кин, С.Б. Те­лин­га­тер. В вы­ра­бот­ке дек­ла­ра­ции «Октября» уча­ст­во­ва­ли Д. Ри­ве­ра и Б. Уиц; ус­тав ут­вер­ждён в 1929 году. Многие чле­ны объ­е­ди­не­ния бы­ли близ­ки кон­ст­рук­ти­виз­му, счи­тая его наи­бо­лее близ­ким про­ле­тар­ско­му ми­ро­воз­зре­нию. В про­грамм­ных до­ку­мен­тах «Октября» ощу­ти­мы от­зву­ки идей аги­та­ци­он­но-мас­со­во­го иск-ва пер­вых по­сле­ре­во­лю­ци­он­ных лет (за­да­чи идео­ло­гической про­па­ган­ды, оформ­ле­ние мас­со­вых празд­неств и т. д.); его тео­ре­тическая и ху­дожественная плат­фор­ма пе­ре­кли­ка­лась с ус­та­нов­ка­ми « Ле­во­го фрон­та ис­кусств » (ЛЕФ). «Про­ле­тар­ское искусство», по мне­нию идео­ло­гов «Октября», долж­но «из­жить ин­ди­ви­дуа­ли­сти­че­ские и ры­ноч­ные от­но­ше­ния» и от­ве­чать «об­ще­ст­вен­но­му за­ка­зу со сто­ро­ны по­тре­би­те­лей, за­ка­зы­ваю­щих ху­дожественные про­из­ве­де­ния для кон­крет­ных це­лей и кол­лек­тив­но уча­ст­вую­щих в под­го­тов­ке ве­щей». При объ­е­ди­не­нии бы­ли соз­да­ны сек­то­ры «Мо­ло­дой Ок­тябрь», по­ле­ми­зи­ро­вав­ший с Объ­е­ди­не­ни­ем мо­ло­дё­жи АХР (ОМАХР), и на­цио­наль­ный, за­да­чей ко­то­ро­го бы­ло оп­ре­де­ле­ние «пу­тей и ме­то­дов втя­ги­ва­ния ис­кус­ст­ва на­цио­наль­но­стей в рус­ло об­ще­про­ле­тар­ско­го ис­кус­ст­ва». Вы­став­ки «Октября» со­стоя­лись в 1928 году (Ле­нин­град), 1929 и 1930 годах (Мо­ск­ва); в по­след­ней при­ня­ли уча­стие так­же Л.М. Ли­сиц­кий, А.М. Род­чен­ко, В.Ф. Сте­па­но­ва, С.А. Чуй­ков. В 1931 году объ­е­ди­не­ни­ем из­дан сборник ста­тей под названием «Изоф­ронт. Клас­со­вая борь­ба на фрон­те про­стран­ст­вен­ных ис­кусств» с про­грамм­ной стать­ёй Но­виц­ко­го «Про­ле­тар­ская ху­до­же­ст­вен­ная куль­ту­ра и бур­жу­аз­ная ре­ак­ция». Дея­тель­ность «Октября» под­вер­га­лась рез­кой кри­ти­ке со сто­ро­ны АХР и Рос­сий­ской ас­со­циа­ции про­ле­тар­ских ху­дож­ни­ков (РАПХ) за «вуль­гар­ный ме­та­фи­зи­че­ский ма­те­риа­лизм», «уз­кий мах­ро­во-бур­жу­аз­ный бе­зы­дей­ный фор­ма­лизм» и тому подобное. По­сле при­зна­ния сво­их «оши­бок» и пре­одо­ле­ния раз­но­гла­сий с РАПХ (по по­во­ду сущ­но­сти искусства, от­но­ше­ния к куль­тур­но­му на­сле­дию и т. д.) большая часть ху­дож­ни­ков «Октября» во­шли в РАПХ. Объ­е­ди­не­ние су­ще­ст­во­ва­ло до по­ста­нов­ле­ния ЦК ВКП(б) 1932 года, ли­к­ви­ди­ро­вав­ше­го все су­ще­ст­вую­щие груп­пи­ров­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)