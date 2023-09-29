О́бщество бы́вших политкаторжа́н и ссыльнопоселéнцев

О́бщество бы́вших политкаторжа́н и ссыльнопоселéнцев (ОБПКиС, ОПК) — общественная организация в СССР, работавшая в 1921–1935. Ее основной целью было ведение научно-­исследовательской, выставочной, просветительской и издательской деятельности, касающейся жизни и быта каторги в дореволюционное время.

Инициаторами выступили Ф. Э. Дзержинский, Я. Э. Рудзутак, Ем. Ярославский. Открытие состоялось в Москве в Доме Союзов 21 марта 1921. В 1921 общество насчитывало 200 членов, в 1931 — 2759. В числе их были видные участники революционного движения: В. Н. Фигнер , Л. Г. Дейч , Ф. Я. Кон , М. Ф. Фроленко , и др. Члены его выступали с докладами и лекциями перед рабочими, учащимися, красноармейцами. В 1924, 1925, 1928, 1931 состоялись всесоюзные съезды общества. Научно-­исследовательская работа проводилась в исторических секциях: по истории декабристов, Революции 1905–1907, по изучению утопического социализма в России, кружка народовольцев. Общество издавало: журналы «Каторга и ссылка» и «Бюллетень Центрального совета Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев», серии: «Историко-­революционная библиотека», «Классики революционной мысли домарксистского периода». Были изданы сочинения и материалы о жизни и деятельности А. И. Герцена , Н. Г. Чернышевского, М. А. Бакунина , П. Н. Ткачева и других, библиографический словарь «Деятели революционного движения в России», воспоминания и документы о декабристах, народничестве, рабочем движении, царской тюрьме, каторге и ссылке. В 1926 обществом основан музей с библиотекой и архивом. Летом 1921 ОБПКиС занималось сбором материальных средств и координации помощи голодающим, а также осуществляли помощь семьям погибших политкаторжан. Прекратило существование в 1935.

Лит. : Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник членов общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. М., 1934; Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Образование, развитие, ликвидация. 1921–1935. М., 2004; Юнге М. Революционеры на пенсии. Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1921–1935. М., 2015. В. И. Плотников.