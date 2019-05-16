«Мурзилка» – главный журнал советского детства 16 мая 1924 года в СССР появился детский журнал «Мурзилка» До революции детских изданий в России было много, но годы революционных событий сильно сократили этот список. Инициатива издания нового детского журнала принадлежала сотрудникам «Рабочей газеты», которые предложили издавать детское приложение и назвали его «Мурзилка». Домовой – кумир детворы Но настоящая история Мурзилки появилась намного раньше. Канадский художник Палмер Кокс создал серию рисунков о брауни – ближайших родственниках домовых. Небольшие человечки, похожие на эльфов, приходили по ночам и доделывали то, что не успели слуги. Это и были дальние родственники нашего Мурзилки. Иллюстрация из «Мурзилки» 1911 года. Источник: http://az.lib.ru В России Мурзилка... На чтение: 2 минуты

16 мая 1924 года в СССР появился детский журнал «Мурзилка»

До революции детских изданий в России было много, но годы революционных событий сильно сократили этот список. Инициатива издания нового детского журнала принадлежала сотрудникам «Рабочей газеты», которые предложили издавать детское приложение и назвали его «Мурзилка».

Домовой – кумир детворы

Но настоящая история Мурзилки появилась намного раньше. Канадский художник Палмер Кокс создал серию рисунков о брауни – ближайших родственниках домовых. Небольшие человечки, похожие на эльфов, приходили по ночам и доделывали то, что не успели слуги. Это и были дальние родственники нашего Мурзилки.

Иллюстрация из «Мурзилки» 1911 года. Источник: http://az.lib.ru

В России Мурзилка появился на страницах журнала «Задушевное слово» в 1887 году в сказке «Мальчик с пальчик, девочка с ноготок», автором сказки была Анна Борисовна Хвольсон, а художником – всё тот же Палмер Кокс. В 1913 году появилась книжка «Царство малюток», состоявшая из 27 рассказов и 182 рисунков. Постоянно следовали переиздания. У Анны Хвольсон персонажи получили новые имена: Мазь-Перемазь, охотник Мик, Вертушка, Знайка, Незнайка и, конечно, Мурзилка. Мурзилка образца 1913 года был мальчиком в чёрном фраке, с огромным цветком в петлице, в шелковом цилиндре и модными штиблетами с длинными носами. Ещё он всегда появлялся с элегантной тростью и моноклем. Понятно, что в таком виде в стране победившего пролетариата ему было не место.

Новые детские герои

После революции книжки о Мурзилке больше не издавали. Но в 1924 году в «Рабочей газете» кто-то вспомнил забавное имя Мурзилка, и его приняли единогласно в качестве названия будущего приложения для детей. Но появилась проблема: не помещать же домового на обложку советского журнала. Вот и стал Мурзилкой рыжий беспородный щенок, который всюду сопровождал своего хозяина – мальчика Петю. Изменились и его друзья, теперь это были пионеры, октябрята и их родители.

Иллюстрация из «Мурзилки» 1937 года. Источник: https://little-histories.org

В журнале рассказывали детям о стране, в которой они живут, о её природе и истории, а ещё там печатались картинки, которые можно было вырезать, потом склеивать в полное своё удовольствие. Не забывайте, что всё это происходило в далёкие 1920-е годы, когда бумаги не хватало на тетради, а журнал для многих детей был единственным окном в новый мир.

Вскоре внутри издания появилась «Мурзилкина газета», в которой печатались письма детей-читателей журнала. Аудиторией журнала стали дети всей страны, а стоимость подписки на три месяца составляла всего 50 копеек. Подписчиков с каждым годом становилось всё больше. Конкурентов у журнала в виде радио и телевизора пока не было. В 1931 году общий тираж журнала составил 310 000 экземпляров, и он опережал все другие детские журналы.

Больше не щенок

В 1937 году в 7-м номере было объявлено, что наконец-то нашёлся Мурзилка. Его нашёл художник Аминадав Каневский и привёл в редакцию. На обложке журнала был изображён жёлтый пушистый сказочный Мурзилка, в красном берете, с клетчатым шарфом и фотоаппаратом на плече. Так все познакомились с образом Мурзилки, который и сейчас находится на страницах журнала. Корреспондент Мурзилка быстро бегал, успевал за всеми новостями и спешил поделиться ими с ребятами. В журнале печаталось много русских и зарубежных сказок. С героем сказок Милна «Винни-Пух и все, все, все» читатели познакомились в 1939 году.

«Мурзилка» времен Великой Отечественной войны. Источник: https://little-histories.org

Если вспомнить известный постулат «Всё лучшее – детям», то журнал был в этом деле впереди всех. У журнала были прекрасные иллюстрации, которые создавали замечательные художники: А. Дейнека, Е. Чарушин, М. Черемных, Е. Рачёв. Именно в их руках оживали стихи и сказки К. Чуковского, С. Маршака, А. Барто, С. Михалкова, Б. Заходера, А. Гайдара, Н. Носова, В. Бианки и других. Сегодня многие эти произведения включены в школьные учебники по «Литературному чтению».

Великая Отечественная война коренным образом изменила жизнь в стране. Изменился и журнал. С его страниц дети узнавали, как помочь родной стране в тяжёлые годы, как помочь взрослым ушедшим на фронт. Оказывается, работать на полях и огородах, помогать по дому и в устройстве светомаскировки, помогать в бомбоубежище и в госпитале – это тоже помощь фронту. В 1942 году был объявлено соревнование по сбору лекарственных трав для помощи в лечении и питании раненых и больных. Детям помогал известный детский писатель Виталий Бианки, который вёл раздел «Лесной газеты».

«Мурзилка» времен Великой Отечественной войны. Источник: https://little-histories.org

Мурзилка появлялся на страницах журнала в различной военной форме. В журнале появились рассказы о героях войны, подвигах, об орденах и медалях, о Параде Победы на Красной площади. Постепенно журнал возвращался к мирной жизни. Рос и тираж журнала, который значительно снизился в годы войны. В 1960-х годах тираж достиг 1 000 000 экземпляров, а в 1969 он увеличился в разы и достиг 5 700 000. Такого тиража не было ни у одного детского журнала, да в и будущем такого уже не предвидится.

Обложка: https://little-histories.org