МОКУЛЬСКИЙ СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ
МОКУЛЬСКИЙ СТЕФАН СТЕФАНОВИЧ - российский театровед и литературовед; один из основоположников отечественной науки о театре.
В 1918 году окончил филологический факультет Киевского университета, выступал как театральный критик.
В 1923-1942 годы преподавал в Ленинградском университете (профессор с 1937 года), Педагогическом институте им. А.И. Герцена, работал в Ленинградском театральном институте, на Высших курсах искусствознания при Институте истории искусств.
С 1943 года в Москве, преподавал в ГИТИСе (в 1943-1948 годы директор института, в 1950-х годах заведовал кафедрой зарубежного театра), в Школе-студии МХАТ, в Академии общественных наук. Руководил сектором теории и истории театра в Институте истории искусств АН СССР, был главным редактором «Театральной энциклопедии» (том 1, 1961 год).
Основные научные интересы С.С. Мокульского были связаны с итальянским и французским искусством эпох Возрождения и Просвещения. В его работах о Мольере (1935 год), Ж. Расине (1939 год), Вольтере (1953 год), Н. Буало (1956 год), П. Корнеле (1956 год) разработана концепция французского классицизма.
Автор двухтомной «Истории западноевропейского театра» (1936-1939 годы; 2-е издание, 2011 год) и составитель двухтомной «Хрестоматии» по истории западно-европейского театра (тома 1-2, 1937-1939 годы; 2-е издание, 1953-1955 годы). Под редакцией С.С. Мокульского вышли тома 1-2 «Истории западноевропейского театра» (1956-1957 годы; он один из редакторов тома 3, 1963 года). Также труды в области итальянской литературы XIII-XVI веков и итальянской драматургии XVIII века.
Сочинения:
Бомарше и его театр. Л., 1936;
Гюго и романтическая драма во Франции // Гюго В. Избранные драмы. Л., 1937;
Французский классицизм // Западный сборник. М.; Л., 1937. [Т.]1;
[Статьи] // История французской литературы. М.; Л., 1946. Т. 1;
Г. Фильдинг – великий английский просветитель // Фильдинг Г. Избр. произведения. М., 1954. Т. 1;
К. Гоцци и его сказки для театра // Гоцци К. Сказки для театра. М., 1956;
О театре. [Сб.]. М., 1963 (библ.);
Итальянская литература: Возрождение и Просвещение. М., 1965.