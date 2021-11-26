МАНСУРОВА ЦЕЦИЛИЯ ЛЬВОВНА

МАНСУРОВА (псевдоним; настоящая фамилия Вол­лер­штейн) ЦЕЦИЛИЯ ЛЬВОВНА - российская ак­три­са, пе­да­гог, народная артистка СССР (1971 год).

По­сле окон­ча­ния юри­дического факультета Ки­ев­ско­го университета с 1919 года сту­дент­ка, за­тем ак­три­са Московской дра­ма­тической сту­дии под руководством Е.Б. Вах­тан­го­ва («Ман­су­ров­ская сту­дия», по на­зва­нию пе­ре­ул­ка, где она на­хо­ди­лась, от­сю­да - сце­нический псевдоним Мансуровой; с 1920 года 3-я Сту­дия МХАТ, с 1926 года Московский те­атр имени Евг. Вах­тан­го­ва).

Пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца ро­ли прин­цес­сы Ту­ран­дот в зна­ме­ни­том спек­так­ле «Прин­цес­са Ту­ран­дот» (по од­но­именной пье­се К. Гоц­ци , 1922 год). Строп­ти­вые и экс­цен­трич­ные, юные ге­рои­ни Мансуровой по­ко­ря­ли лу­ка­вой жен­ст­вен­но­стью и взрыв­ным тем­пе­ра­мен­том: до­нья Ур­ра­ка («Ко­ме­дии Ме­ри­ме» - «Рай и ад» по «Те­ат­ру Кла­ры Га­суль» П. Ме­ри­ме), Зоя Де­ни­сов­на («Зой­ки­на квар­ти­ра» М.А. Бул­га­ко­ва), Ксе­ния («Раз­лом» Б.А. Лав­ре­нё­ва), Шу­ра («Егор Бу­лы­чов и дру­гие» М. Горь­ко­го). В бо­лее позд­них ро­лях её иг­ру от­ли­ча­ли мас­тер­ская от­то­чен­ность де­та­лей, изы­скан­ность сти­ля, тон­кий ли­ризм в со­еди­не­нии с осо­бо­го ро­да иро­ни­ей: Бе­ат­ри­че («Мно­го шу­ма из ни­че­го» У. Шек­спи­ра), Ин­кен («Пе­ред за­хо­дом солн­ца» Г. Га­упт­ма­на), Рок­са­на («Си­ра­но де Бер­же­рак» Э. Рос­та­на), Фи­лу­ме­на Мар­ту­ра­но («Фи­лу­ме­на Мар­ту­ра­но» Э. Де Фи­лип­по). Ар­ти­стизм вах­тан­гов­ской шко­лы наи­бо­лее яр­ко про­явил­ся в ра­бо­тах Мансуровой, соз­дан­ных в парт­нёр­ст­ве с Р.Н. Си­мо­но­вым (их сце­нический ду­эт ос­та­вал­ся на про­тя­же­нии де­ся­ти­ле­тий свое­об­раз­ным сим­во­лом ис­кус­ст­ва это­го те­ат­ра).

Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны (1942-1945 годы) Мансурова ру­ко­во­ди­ла фрон­то­вым фи­лиа­лом Те­ат­ра имени Вах­тан­го­ва (по­ста­ви­ла спек­такль «Не в свои са­ни не са­дись» А.Н. Ост­ров­ско­го, 1944 год).

Пре­по­да­ва­тель­скую дея­тель­ность на­ча­ла с 1921 года, с 1925 года - в Те­ат­раль­ном училище (с 1939 года - имени Б.В. Щу­ки­на) при Те­ат­ре имени Евг. Вах­тан­го­ва (профессор с 1946 года).

Сня­лась в филь­мах «До­ро­гой мой че­ло­век» И.Е. Хей­фи­ца и «Мра­мор­ный дом» Б.А. Гри­горь­е­ва.