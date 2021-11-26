МАКОВЕЦ
МАКОВЕЦ - объединение московских художников (1921-1926 годы).
Название происходит от холма Маковец, на котором Сергий Радонежский основал Троицкий монастырь (будущую Троице-Сергиеву лавру - «средоточенную возвышенность русской культуры», по выражению П.А. Флоренского).
До 1924 года Союз художников и поэтов «Искусство-жизнь». Членами объединения были В.С. Барт, П.И. Бромирский (включён посмертно), С.В. Герасимов, Н.М. Григорьев, Л.Ф. Жегин, И.Ф. Завьялов, К.К. Зефиров, К.Н. Истомин, Е.О. Машкевич, Н.Х. Максимов, В.Е. Пестель, М.С. Родионов, С.М. Романович, Н.В. Синезубов, А.В. Фонвизин, В.Н. Чекрыгин (идеолог движения), Н.М. Чернышёв, А.В. Шевченко, А.С. Ястржембский и другие. В создании объединения участвовали также литераторы, ранее (в 1914-1916 годы) группировавшиеся вокруг журнала «Млечный путь»: П.А. Флоренский, Амфиан Решетов (Н.Н. Барютин), Н.М. Рудин, А.М. Чернышёв.
Рассматривая искусство как отражение гармонии и внутреннего порядка, заложенных в мире и в человеческой душе, художники «Маковеца» тяготели к философской обобщённости, космизму (под влиянием идей Н.Ф. Фёдорова), многозначности и драматической насыщенности образов. Обращались к традициям романтизма и символизма, древнерусской живописи и лубка; стремились к синтезу изобразительного искусства, литературы, философии и науки.
«Маковец» организовал 4 выставки (1922, 1924, 1925, 1925-1926 годы); в каталоге первой из них опубликован манифест объединения («Наш пролог»), написанный В.Н. Чекрыгиным. В одноименном журнале (1922 год; вышло 2 номера) печатались работы П.А. Флоренского [«Храмовое действо, как синтез искусств», «Небесные знамения (размышления о символике цветов)»], В.Н. Чекрыгина («О намечающемся новом этапе общеевропейского искусства»), С.М. Романовича («О реализме»); стихи П.Г. Антокольского, Н.Н. Асеева, К.А. Большакова, Б.Л. Пастернака, В.В. Хлебникова.
Часть художников «Маковеца» впоследствии организовала общество «Путь живописи» (1927-1930 годы).