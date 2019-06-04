Кусачий «Крокодил» 4 июня 1922 года увидел свет первый номер знаменитого советского сатирического журнала «Крокодил» Приложение к «Рабочей газете» Всё началось в «Рабочей газете», которая издавалась в Москве с 1922 года. Коллектив редакции был молодой, талантливый, с изданием активно сотрудничал опытный сатирик Демьян Бедный и другие талантливые острословы. В каждом номере были карикатуры и фельетоны. Само собой напрашивался выпуск специального сатирического приложения, которое бесплатно высылалось бы подписчикам газеты. С 4 июня и начало выходить это приложение. Ход был правильным, и число подписчиков на газету выросло. В новых номерах высмеивали международных оппортунистов, белоэмигрантов, нэпманов, буржуазную интеллигенцию, жуликов, спекулянтов, самогонщиков и всех, кто, по... На чтение: 1 минута

4 июня 1922 года увидел свет первый номер знаменитого советского сатирического журнала «Крокодил»

Приложение к «Рабочей газете»

Всё началось в «Рабочей газете», которая издавалась в Москве с 1922 года. Коллектив редакции был молодой, талантливый, с изданием активно сотрудничал опытный сатирик Демьян Бедный и другие талантливые острословы. В каждом номере были карикатуры и фельетоны. Само собой напрашивался выпуск специального сатирического приложения, которое бесплатно высылалось бы подписчикам газеты. С 4 июня и начало выходить это приложение. Ход был правильным, и число подписчиков на газету выросло. В новых номерах высмеивали международных оппортунистов, белоэмигрантов, нэпманов, буржуазную интеллигенцию, жуликов, спекулянтов, самогонщиков и всех, кто, по мнению редакции, мешал строить новую жизнь.

Первый номер журнала «Крокодил». Источник: https://rg.ru/

Вилы в бок

27 августа 1922 года вместо приложения №13 читателям доставили первый номер журнала «Крокодил». Название «Крокодил» предложил молодой сотрудник «Рабочей газеты» Сергей Гессен. Новый журнал имел значительные отличия от старого приложения.

В первом номере и была опубликована программа действий журнала. Её сформулировал Демьян Бедный: «Красный Крокодил – смелый из смелых! Против крокодилов чёрных и белых». А его стихи определили задачу издания на будущее:

«Добираться до всякой гнилости И ворошить гниль без всякой милости, Чтоб нэповская муть не цвела И не гнила – Вот какова задача Красного Крокодила!»

Приложения к Рабочей газете. 1924 год. Источник: https://commons.wikimedia.org

Конечно, задачу перед собой редакция поставила не шуточную. Силы были сконцентрированы на недостатках хозяйственной жизни, которые мешали борьбе народа. Редакция боролась со всеми, кто мешал восстанавливать народное хозяйство. Руководством к действию были советы В.И. Ленина , требовавшего от новой печати деловой и беспощадной войны с конкретными носителями зла. Авторитет журнала и интерес к нему во многом определялись и теми авторами, которые печатались на его страницах. Среди них были писатели Михаил Зощенко, Илья Ильф и Евгений Петров, Валентин Катаев, Виктор Ардов, Эмиль Кроткий, художники Михаил Черемных, Борис Ефимов, Кукрыниксы, периодически печатались также Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша и др.

Издание ЦК ВКП(б)

В начале 1930-х годов политико-идеологическое отношение к сатирическим изданиям меняется. Появляются цензурные запреты и начинается атака на «буржуазную сатиру», обслуживающую НЭП . С 1933 года «Крокодил» остаётся единственным сатирическим журналом на всю страну.

Источник: https://commons.wikimedia.org

В 1930 году «Рабочая газета» была закрыта, и производство журнала взяло на себя издательство «Правда». Главным редактором стал Михаил Захарович Мануильский. В это время «Крокодил» стал больше осторожничать, не принимал активного участия в проходивших в стране кампаниях. Это также было учтено, когда в конце 1933 года ОГПУ нашло «крамолу» в «Крокодиле». Комиссия Л. З. Мехлиса нашла тех, кто занимался в журнале «антисоветской пропагандой». В итоге двое сотрудников были арестованы, а редакция распущена. Мануильский был уволен. Журнал был передан под контроль «Правды». С тех пор журнал уже не уклонялся от политических кампаний, проходящих в стране. В 1936-1940 годах многие сотрудники, работавшие с Мануильским, были репрессированы.

Новый состав редакции активно занимался тем, чтобы журнал стал официальным рупором политики во всех сферах общественно-политической жизни. Вместе с материалами сатирического плана были и иллюстрации достижений СССР.

Источник: https://commons.wikimedia.org

В 2001 году издание журнала прекратилось. В первую очередь это было вызвано недостатком финансирования. Попытки реанимации журнала проводились в том же 2001-м, а затем и в 2005 году. Новые журналы не были рассчитаны на широкие массы и не смогли завоевать интерес у читателей. В 2008 году закрылся последний вариант известного журнала.

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