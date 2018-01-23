Краткий курс истории. Питирим Сорокин 23 января (ст. ст.) 1889 года родился Питирим Александрович Сорокин, великий мыслитель XX века, русско-американский социолог и культуролог, один из основоположников теорий социальной стратификации и социальной мобильности. Путь в науку Питирим родился в семье церковного реставратора, мастера золотых и серебряных дел. После смерти матери в 1894 году, Питирим с братом остались при отце, вместе они странствовали по селениям в поисках работы. После окончания второклассной церковно-приходской школы с отличием в 1904 году, Питирим по рекомендациям поступил в церковно-учительскую духовную семинарию в деревне Хреново Костромской губернии. В 1906 году он уже член партии эсеров. За революционную деятельность в том же году он... На чтение: 1 минута

23 января (ст. ст.) 1889 года родился Питирим Александрович Сорокин, великий мыслитель XX века, русско-американский социолог и культуролог, один из основоположников теорий социальной стратификации и социальной мобильности.

Путь в науку

Питирим родился в семье церковного реставратора, мастера золотых и серебряных дел. После смерти матери в 1894 году, Питирим с братом остались при отце, вместе они странствовали по селениям в поисках работы. После окончания второклассной церковно-приходской школы с отличием в 1904 году, Питирим по рекомендациям поступил в церковно-учительскую духовную семинарию в деревне Хреново Костромской губернии. В 1906 году он уже член партии эсеров. За революционную деятельность в том же году он получил трехмесячный тюремный срок. Вскоре Сорокин переехал в Петербург, затем участвовал в этнографических экспедициях, вернулся, с 1910 по 1914 год обучался в Петербургском университете на юридическом факультете, впоследствии сам преподавал.

Революция

Февральские события 1917 года в России привели Сорокина на пост редактора эсеровской газеты «Дело народа». Он участвовал в работе I Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов, был избран членом ЦИК, женился. Октябрьскую революцию Питирим Александрович встретил предосудительно. От партии эсеров он вошел в состав депутатов Учредительного собрания – последней надежды революционных сил на демократический путь развития страны. Сорокин боролся против большевиков, но разочаровался в деятельности эсеров и написал Ленину покаянное письмо, что спасло ученого от расстрела. Впрочем, серьезному социологу, оппонирующему Ленину, уже было невозможно оставаться в России. В 1922 году Питирим Сорокин на «Философском пароходе» был выслан из Страны Советов. Вместе с семьей он обосновался в США, где в 1931 году стал основателем социологического факультета Гарвардского университета и руководил им до 1942 года. До 1959 года он занимал должность профессора этого университета, а в 1965 году стал президентом Американской социологической ассоциации.

Наследие

За годы жизни Сорокин создал русскую школу социологии уголовного права и криминологии, оказал колоссальное влияние на американскую школу социологии и на развитие данной науки в целом. Он предложил определять преступность деяния по переживаниям субъекта деяния. Сорокин уделял огромное внимание соотношению морали и права, понятию национальности и вопросам социальной организации. В годы Великой Отечественной войны Сорокин создал благотворительный фонд помощи Советскому Союзу, а одной из центральных идей великого гуманиста (то, что должно спасти человечество) стала «альтруистическая любовь и поведение». Скончался Питирим Александрович 10 февраля 1968 года.