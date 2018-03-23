Краткий курс истории. Николай Бердяев. Социалист и мистик Один из величайших русских философов и религиозных мыслителей, представитель золотого века русской философии... На чтение: 1 минута

70 лет назад, 23 марта 1948 года, не стало одного из величайших русских философов и религиозных мыслителей, представителя золотого века русской философии Николая Александровича Бердяева.

Обращенный к метафизическому

Николай Александрович родился 18 марта (н. ст.) 1874 года и происходил из дворянского рода Бердяевых, известного традициями офицерской службы. Бабушка Бердяева по материнской линии принадлежала к старинному французскому графскому роду Шуазёль-Гуфье. Как было принято у русских дворян XIX века, Николай Александрович получил домашнее образование. Обучался в Киевском кадетском корпусе, проникся философией и поступил в университет.

В 1897 году, во время волны студенческих беспорядков, Бердяева, как участника, арестовали и сослали в Вологду. Постепенно Бердяев стал играть одну из важнейших ролей в движении, выступавшем с критикой взглядов революционно настроенной интеллигенции. Вместе с тем он считал себя социалистом, близким по взглядам к социал-демократам, но те не принимали его устремленности к трансцендентному, обращенности к метафизическому идеализму.

Эмиграция

Царская власть Бердяева не жаловала. В 1914 году он едва избежал ссылки в Сибирь за свою статью, написанную в защиту афонских монахов годом ранее. Ситуацию «спасла» начавшаяся Первая мировая война, а затем революция. Отношения у Бердяева, всегда стремившегося к свободе, как он ее понимал, с советской властью тоже не заладились.

Его дважды арестовывали, а в 1922 году выслали первым рейсом «Философского парохода». Наблюдать за страшной войной 1941–1945 годов против СССР Бердяеву пришлось из оккупированной гитлеровцами Франции. К 1948 году философа семь раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе. В 1946 году ему дали советское гражданство, однако умер Николай Александрович в эмиграции, за своим рабочим столом в доме во французском городе Кламар, где он жил с 1924 года.

Философия

В основе философии Бердяева лежат свобода и творчество. Это связано с тем, что он определял христианство как «религию свободы». Он очень тосковал по отсутствию в русской культуре рыцарского начала, из-за которого, как Бердяев считал, в России произошло ослабление мужского начала, и видел в этом причину многих русских бед. Бердяев называл это «вечно бабьим в русском характере», имея в виду пассивность, ожидание того, что придет некто сильный и все устроит.

Как религиозный мыслитель Бердяев однажды отметил, что прийти к голодному человеку и начать проповедовать ему Духа Святого – это оскорбление для Духа Святого. Человека надо сначала накормить, иначе слова ничего не будут стоить, голодный их не услышит. Это и есть понимание рыцарского начала Бердяевым. Внутренний мир для Николая Александровича всегда был важнее, чем мир внешний – «мир объективации», как он его называл. Любовь и свобода, по Бердяеву, две важнейшие вещи в жизни, но они подчас вступают в страшный и неразрешимый конфликт.

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