Краткий курс истории. Максим Горький 18 июня 1936 года не стало Максима Горького (настоящее имя – Алексей Максимович Пешков), российского и советского писателя. Сирота Алексей Максимович родился 28 марта (н. ст.) 1868 года в семье столяра-краснодеревщика. Трехлетним Алеша перенес холеру, его выходил отец, но сам заразился, и вскоре семья осталась без кормильца. В 1879 году не стало и матери. Нищее детство, оставленная из-за нужды школа, жизнь в семье деда по материнской линии, где бабушка заменяла внуку родителей… Атеистическое мировоззрение зародилось у Пешкова в детстве, и он пронес его через всю жизнь. От отчаяния Алеша Пешков спасался чтением, к которому имел необыкновенную жажду. В 1888 году... На чтение: 1 минута

18 июня 1936 года не стало Максима Горького (настоящее имя – Алексей Максимович Пешков), российского и советского писателя.

Сирота

Алексей Максимович родился 28 марта (н. ст.) 1868 года в семье столяра-краснодеревщика. Трехлетним Алеша перенес холеру, его выходил отец, но сам заразился, и вскоре семья осталась без кормильца. В 1879 году не стало и матери. Нищее детство, оставленная из-за нужды школа, жизнь в семье деда по материнской линии, где бабушка заменяла внуку родителей… Атеистическое мировоззрение зародилось у Пешкова в детстве, и он пронес его через всю жизнь. От отчаяния Алеша Пешков спасался чтением, к которому имел необыкновенную жажду. В 1888 году начались странствия будущего писателя по России с целью лучше узнать ее, в Тифлисе вышел его первый рассказ «Макар Чудра».

Своевременная «Мать»

Имя Горького прогремело по всей России уже после первых опубликованных им рассказов. В ряд писателей мирового класса Горького выдвинул роман «Фома Гордеев», опубликованный в 1899 году. Мир Горький делил на белое и черное, вдохновлялся ницшеанской мыслью о сверхчеловеке, также его вдохновляла сила истинно свободных людей, которую он видел в представителях низов общества, и он верил, что человек его времени – это еще не в полном смысле человек. Зная это, становится понятно, почему приход Горького к большевикам совершенно естественен. В 1905 году Горький был арестован за политическую деятельность и причастность к революционным событиям. Мировая общественность всколыхнулась, и автора освободили под залог. Вскоре Горький отправляется в эмиграцию. После Первой русской революции он написал роман «Мать», Ленин назвал книгу своевременной, а власти России нашли ее едва ли не преступной по содержанию.

Советские годы

В Россию Горький вернулся в 1913 году после объявленной всеобщей амнистии. Февральскую революцию встретил прохладно, а к большевистскому Октябрьскому перевороту и вовсе отнесся негативно. Он критиковал методы большевиков, ограничение свободы слова, спасал представителей старой интеллигенции от репрессий, вел широкую общественную и правозащитную работу. В 1921 году из-за идеологического расхождения с большевиками и с подачи Ленина Горький вновь покидает родину, официальная причина – ради лечения обострившегося туберкулеза. В СССР из эмиграции Горький впервые приехал только весной 1928 года по личному приглашению Сталина . На вокзале его встречала целая толпа, а дальше была экскурсионная поездка по социалистической стране. В последующие годы писатель в холодное время года жил в Италии, в теплое – в СССР. С 1933 года в Италию Горького больше не выпускали, но предоставили большую дачу в Крыму. В 1930-х годах Горький пять раз был номинирован на Нобелевскую премию, но так и не получил ее. До последних дней он продолжал творить и принимать участие в общественных и государственных делах. Урну с прахом Алексея Максимовича Пешкова среди прочих несли на похоронах Сталин и Молотов.

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