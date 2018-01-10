Краткий курс истории. «Красный граф» 10 января (н. ст.) 1883 года родился граф Алексей Николаевич Толстой, русский писатель, журналист и публицист, автор романов «Аэлита», «Хождение по мукам», «Гиперболоид инженера Гарина» и других, лауреат трех Сталинских премий первой степени. Путь к сочинительству Алексей Толстой был графом с богатой родословной. Но его мама, Александра Толстая, урожденная Тургенева, устав от провинциальной жизни самарских помещиков, бросила (будучи беременной Алексеем) законного мужа и троих детей и ушла к интеллигенту, либералу Алексею Бострому. Данное обстоятельство послужило тому, что Толстому еще в дореволюционные годы пришлось отстаивать свое право на графский титул, с тех пор от своих привилегий он не отказывался никогда. Учился... На чтение: 1 минута

10 января (н. ст.) 1883 года родился граф Алексей Николаевич Толстой, русский писатель, журналист и публицист, автор романов «Аэлита», «Хождение по мукам», «Гиперболоид инженера Гарина» и других, лауреат трех Сталинских премий первой степени.

Путь к сочинительству

Алексей Толстой был графом с богатой родословной. Но его мама, Александра Толстая, урожденная Тургенева, устав от провинциальной жизни самарских помещиков, бросила (будучи беременной Алексеем) законного мужа и троих детей и ушла к интеллигенту, либералу Алексею Бострому. Данное обстоятельство послужило тому, что Толстому еще в дореволюционные годы пришлось отстаивать свое право на графский титул, с тех пор от своих привилегий он не отказывался никогда. Учился Алексей неохотно, к разговорам о равенстве и братстве, ходившим в доме отчима-либерала, интереса не проявлял. С трудом окончив Самарское училище, в 1901 году Толстой поступил в Технологический институт Санкт-Петербурга.

Бегство

В 19 лет Алексей Толстой женился, но всего через несколько лет, в 1906 году, и жена, и учеба ему наскучили. Тогда молодой граф решил начать жизнь с чистого листа и принялся за сочинительство. Главной темой литературного творчества Алексея Толстого стал страшный русский быт. Он писал зло и убедительно, что оценил Максим Горький, который отметил значимость подобного творчества для дела пролетарской революции. Грянувшая в 1914 году Первая мировая война забросила Толстого на фронт в качестве военного корреспондента газеты «Русские ведомости». Там Алексей понял, что Российская империя гибнет. С началом революции, в 1917 году, Толстой перебрался в Москву, но Октябрьский переворот поставил графа в статус эксплуататора и врага народа. Осенью 1918 года Алексей Толстой переехал в Одессу – осколок погибшей империи, где все было относительно стабильно, откуда в 1919 году отправился в эмиграцию.

М. Горький и А.Н. Толстой

Любимец Сталина

В эмиграции у Толстого не складывалось. Ему пришлось отречься от белоэмигрантских взглядов, объявить своей единственной родиной Советскую Россию. Прибытие домой в 1923 году было представлено властями как возвращение «прозревшего» графа. Современники, в частности, прозвали его «красным графом». Постепенно белые герои романов Толстого в своем развитии начинают менять взгляды на большевистские, а сам автор становится любимцем Сталина. Тогда же Алексей Николаевич освоил научную фантастику – естественно, угодную пролетариату. Толстого награждают пролетарскими орденами, продвигают по карьерной лестнице... В годы Великой Отечественной войны Толстой живет в эмиграции, пишет патриотические памфлеты и восхваляет Сталина. В 1944 году «красному графу» поставили смертельный диагноз – злокачественная опухоль легкого. Вскоре, 23 февраля 1945 года, Алексей Николаевич Толстой скончался.