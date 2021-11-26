КЛУЦИС ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ

КЛУЦИС ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ - латвийский и российский живописец , график, дизайнер.

Учился в Рижской художественной школе (1913-1915 годы) у В. Пурвитиса, Рисовальной школе ОПХ в Петрограде (1915-1918 годы) у Н. К. Рериха, в Свободных художественных мастерских во Вхутемасе в Москве (1919-1921 годы) у К. С. Ма­ле­ви­ча . Участник Октябрьской революции 1917 года; находясь в 9-м латышском стрелковом полку, был в охране Смольного (1917-1918 годы), затем Кремля (1919-1924 годы). Член-организатор объединения «Ок­тябрь» (1928-1932 годы).

Работал в области плаката, архитектурного оформления, типографики и фотомонтажа. Создал свой вариант супрематизма на основе использования трёхмерных элементов на плоскости. В дальнейшем тесное общение с художниками, отстаивавшими доктрину производственного искусства, обусловило появление в творчестве Клуциса тенденций кон­ст­рук­ти­виз­ма . Один из ярких представителей конструктивистского дизайна. Создавал многочисленные графические и пространственные конструкции, проекты агитационных установок («радиоораторы»), также стендов-экранов, киосков и т.п.

Клуцис оставил заметный след в сфере фотомонтажа, объединив динамические живописные и графические композиции с документальными фотографиями; этот приём стал самым характерным для произведений жанра «фотолозунгомонтажа», использовавшегося в советских общественно-политических журналах («Ленинская серия» для «Молодой гвардии», 1924 год; серия «VI съезд профсоюзов» для «Вестника труда», 1925 год).

Автор многочисленных плакатов (посвящённых спорту и т.д.). Иллюстрировал книги; оформлял здания и площади Москвы к революционным праздникам, а также выставки (в том числе павильон СССР на Всемирной выставке 1937 года в Париже). Во 2-й половине 1930-х годов создал ряд живописных и графических произведений в жанрах порт­ре­та и пей­за­жа (автопортрет - 1935 год; серии «Днепропетровск», 1936 год, «Колхоз имени Рудзутака», 1936 год; все - Художественный музей Латвии, Рига). Автор статей (преимущественно по вопросам фотомонтажа), незаконченной книги «Право на эксперимент». Преподавал во Вхутемасе в Москве (1924-1930 годы). В 1938 году был арестован и вскоре расстрелян (по другим сведениям, умер 16.03.1944 года в одном из среднеазиатских лагерей); реабилитирован в 1956 году.

Иллюстрация:

Г. Г. Клу­цис. «Спар­та­киа­да». 1928. Фо­то­мон­таж. Архив БРЭ.

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