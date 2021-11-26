КАРИМИ ФАТИХ

КАРИМИ ФАТИХ - татарский пи­са­тель, пе­да­гог, про­све­ти­тель.

Учил­ся в мед­ре­се в Чис­то­по­ле, в 1896-1898 годах - в выс­шей шко­ле по под­го­тов­ке чи­нов­ни­ков в Стам­бу­ле . В 1899 году по­се­тил ряд ев­ропейских стран, пе­ре­дал свои впе­чат­ле­ния в книге «Пу­те­ше­ст­вие по Ев­ро­пе» (1902 год). Пре­по­да­вал в различных учеб­ных за­ве­де­ни­ях Орен­бур­га. Был де­ле­га­том Все­росийских съез­дов му­суль­ман (1905, 1906, 1914, 1917 годы). С 1925 года в Мо­ск­ве, ра­бо­тал в татарском от­де­ле­нии Центрального издательства на­ро­дов СССР. Карими - уча­ст­ник дви­же­ния джа­ди­диз­ма, сто­рон­ник об­нов­ле­ния татарского об­ще­ст­ва, ре­фор­мы тра­диционной сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния. Спо­соб­ст­во­вал фор­ми­ро­ва­нию национальной татарской пе­рио­дической пе­ча­ти; в 1906-1917 годах главный ре­дак­тор газеты «Ва­кыт» («Вре­мя»), уч­ре­ди­тель (1917 год) и из­да­тель газеты «Ян­га ва­кыт» («Но­вое вре­мя»). Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков но­вой татарской лититературы: са­ти­рическая по­весть «Ша­кирд и сту­дент» («Бер шə­керт илə бер сту­дент», 1899 год), рас­сказ «Же­нить­ба Са­лих-ба­бая» («Са­лих ба­бай­ның өйлəнүе») о жиз­ни па­сеч­ни­ка, ро­ман­тическая по­весть о люб­ви «Дочь мур­зы Фа­ти­ма» («Мор­за кы­зы Фа­тый­ма», оба про­изведения 1901 года) и другие. Ав­тор учеб­ни­ков по ис­то­рии, гео­гра­фии, пе­да­го­ги­ке для татарских школ. В 1937 году аре­сто­ван по об­ви­не­нию в шпио­на­же, рас­стре­лян; реа­би­ли­ти­ро­ван в 1959 году.