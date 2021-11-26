КАРДОВСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
КАРДОВСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский график, живописец, сценограф, педагог, действительный член (1911 год) и академик (1915 год) петербургской АХ, заслуженный деятель искусств Республики (1929 год).
Окончил юридический факультет Московского университета (1891 год), одновременно посещал классы изящных искусств А.О. Гунста (конец 1880-х годов). Учился в петербургской Академии художеств (1892-1896 и 1901-1902 годы) у И.Е. Репина, в мастерской П.П. Чистякова (1892-1896 годы) и в школе А. Ажбе в Мюнхене (1896-1900 годы). Участник выставок объединения «Мир искусства» (1900-е годы), член-учредитель Нового общества художников (1903-1917 годы) и Союза советских художников (1930-1932 годы). Мастер станковой графики и книжной иллюстрации, отмеченной интересом к детали и живописной мягкостью рисунка («Каштанка» А.П. Чехова, 1903 год; «Невский проспект» Н.В. Гоголя, 1905 год; «Горе от ума» А.С. Грибоедова, 1913 год; «Пётр I» А.Н. Толстого, 1932 год; «Робинзон Крузо» Д. Дефо, 1933 год, и др.). Рисовал карикатуры для сатирических журналов «Жупел» и «Адская почта» (1905-1906 годы). Создал много картин, акварелей и рисунков на исторические темы, связанные с Петровской эпохой, а также с А.С. Пушкиным и декабристами (наглядные пособия для издания И.Н. Кнебеля «Картины по русской истории», 1908-1913 годы; акварель «На Сенатской площади», 1927 год, Государственный исторический музей, и др.), исполнял также пейзажи, портреты.
В 1920-е годы Кардовский работал в театрах Москвы, оформил спектакли «Лес» (1921 год) и «Бедность не порок» (1924 год) А.Н. Островского, «Ревизор» Н.В. Гоголя (1922 год), все - в Малом театре; «Николай I и декабристы» А.Р. Кугеля (совместно с В.А. Симовым, 1926 год, МХАТ) и др. Знаток русской культуры и быта XIX века, создавал в своих декорациях и костюмах типичную и достоверную для данной эпохи среду. Был организатором историко-художественного отдела Переславль-Залесского краеведческого (ныне историко-художественного) музея (1919 год; с 1930 года имени Кардовского). Преподавал в петербургской АХ (1903-1918 годы, профессор с 1907 года), Свободных художественно-учебных мастерских (1920-1922 годы) и Институте живописи, скульптуры и архитектуры (1933-1934 годы), а также в Москве - во Вхутемасе–Вхутеине (1920-1930 годы) и студии, созданной совместно с К.П. Чемко (1922-1929 годы), сохранив традиции академической школы в период 1920-х годов. Среди его учеников - П.П. Беньков, Н.И. Дормидонтов, В.П. Ефанов, П.Я. Павлинов, Н.Э. Радлов, К.И. Рудаков, С.В. Рянгина, А.И. Савинов, Б.Ф. Шаляпин, П.А. Шиллинговский, Д.А. Шмаринов, В.И. Шухаев, П.М. Шухмин, А.Е. Яковлев. Жена Кардовского - живописец Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская (1875-1952 годы), портретист и пейзажист.
Сочинения:
Пособие по рисованию. М.; Л., 1938 (ред., соавт.);
Об искусстве. Воспоминания, статьи, письма. М., 1960.
Иллюстрация:
Д.Н. Кардовский. Иллюстрация к повести «Невский проспект» Н.В. Гоголя. 1905 год.