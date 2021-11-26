ГУБЕР АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
ГУБЕР АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ - российский историк-востоковед, академик АН СССР.
Окончил Московский институт востоковедения (1925). В 1925-1927 годах работал в ЦСУ Госплана СССР, в 1927-1937 годах в Коммунистическом университете трудящихся Востока; профессор (1935).
Изучал историю стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, международных отношений в Новое и Новейшее время и национально-освободительного движения. Заложил основы научного изучения истории Индонезии и Филиппин в отеч.ественной историографии. С 1937 года преподавал в МГУ и других высших учебных заведениях. С 1938 года работал в системе АН СССР (Институт истории, Институт всеобщей истории, Институт востоковедения, который возглавлял в 1954-1956 годах, и др.).
В качестве председателя Национального комитета историков СССР (избран в 1957 году) сыграл значительную роль в развитии международных научных связей советских историков, что нашло отражение в проведении в Москве Международного конгресса исторических наук и избрании Губера президентом Международного комитета исторических наук (1970).
В 1956-1962 годах главный редактор журнала «Новая и новейшая история»; в 1958-1971 годах член Главной редакции Советской исторической энциклопедии.
Сочинения:
Индонезия. М.; Л., 1932;
Филиппины. М., 1937; Филиппинская республика 1898 г. и американский империализм. М., 1961.