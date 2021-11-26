ГОФШТЕЙН ДАВИД НАУМОВИЧ

ГОФШТЕЙН ДАВИД НАУМОВИЧ - еврейский по­эт .

Писал в основном на идише. Учился в Киевском коммерческом институте (не окончил). Публиковал стихи с 1917 года. В 1920 году переехал в Москву, был редактором литературного ежемесячника «Штром» (до 1924 года). В 1924-1925 годы жил в Берлине, затем в Палестине; в 1926 году вернулся в Киев. В годы Великой Отечественной войны активно участвовал в деятельности Европейского антифашистского комитета (ЕАК) и еврейской секции Союза писателей СССР. В поэзии Гофштейна, тесно связанной с традициями древней еврейской культуры, яркая образность, музыкальность, виртуозная стихотворная техника (ассонансы, внутренние рифмы) сочетаются с философской медитативностью: сборники «У дорог» («Бай вегин», 1919 год); «Скорбь» («Тройер», 1922 год; иллюстрация М. 3. Шагала) - о еврейских погромах на Украине в 1918-19; «Лирика» («Лирик», 1923 год). Переводил на идиш русских, украинских и грузинских поэтов. В 1948 году арестован по делу ЕАК. Расстрелян, реабилитирован посмертно.

Сочинения:

Ли­дер ун по­эмен: В 2 т. Тель-Авив, 1977;

Избр. сти­хо­тво­ре­ния. Пись­ма. Ие­ру­са­лим, 1997.