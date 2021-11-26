ДУМКА

ДУМКА - национальная академическая хоровая капелла Украины, организована в 1919 году на основе хора «Днепросоюза» (Днеп­ров­ский со­юз по­тре­би­тель­ских обществ).

С 1920 года «Дер­жав­на українська мандрiвна ка­пе­ла» (Государственная ук­ра­ин­ская пе­ре­движ­ная ка­пел­ла) в Кие­ве. Название «Думка» со­став­ле­но из первых букв первоначального наиме­но­ва­ния. Современное название с 1997 года.

Её ху­дожественными ру­ко­во­ди­те­ля­ми в раз­ные го­ды бы­ли хор­мей­сте­ры Н. Ф. Го­ро­до­вен­ко, А. Н. Со­ро­ка, М. И. Ве­ри­ков­ский, П. Г. Гон­ча­ров, В. Минь­ко, А. Ю. Пет­ров­ский, П. И. Му­рав­ский, М. М. Креч­ко, В. М. Икон­ник, с 1984 года - Е. Г. Сав­чук. В 1929 году впер­вые вы­ез­жа­ла с кон­цер­та­ми за ру­беж (Фран­ция), по­сто­ян­но га­ст­ро­ли­ру­ет с начала 1990-х годов.

В ре­пер­туа­ре - хо­ры а ка­пел­ла, про­из­ве­де­ния кан­тат­но-ора­то­ри­аль­но­го жан­ра, украинская цер­ков­ная му­зы­ка, со­чи­не­ния современных украинских ав­то­ров.

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