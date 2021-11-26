ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА (ЦПБ) НАРКОМПРОСА РСФСР

Центр библиографии по истории техники.

Основана в 1864 как библиотека Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете.

В 1923 преобразована в библиотеку Политехнического музея, в 1934 - в Государственную научно-техническую библиотеку Наркомпроса РСФСР, в 1940 - в Государственную политехническую библиотеку; в 1947 - в ЦПБ Всесоюзного общества «Знание»; с 1991 входит в комплекс Политехнического музея.

В фондах свыше 3 млн. единиц хранения: литература по всем отраслям техники, промышленности, естественным наукам и др.; отечественные и зарубежные издания XVI - XXвв.

Ежегодно обслуживает около 200 тыс. читателей. Имеет систему каталогов (втом числе по ГОСТам) и картотек («Репертуар русской технической книги за 1703 - 1926гг.», «История фабрик и заводов» и др.).

Издаёт библиографические указатели. Размещается в здании Политехнического музея.

Автор статьи: Бакун Д.Н.