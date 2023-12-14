10 класс | История России

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ. 1918-1924 ГГ.

БОРИСОВА Л.

В монографии рассматриваются наиболее важные и малоизученные аспекты трудовых отношений: доктринальные предпосылки и практика использования различных форм труда; его мотивация в период военного коммунизма и в годы нэпа. Впервые рассмотрены причины, формы, масштаб социально-трудовых конфликтов рабочих и механизм их разрешения на государственных и частных предприятиях. При этом анализируются роль профсоюзов в проведении большевистской политики в трудовой сфере и забастовочном движении, различные позиции в большевистском руководстве. Несомненный интерес представляет и другая сторона взаимоотношений большевистского государства с рабочими — разжигание классовой ненависти и целенаправленное формирование резко негативного отношения к своим политическим оппонентам. Как показано в монографии, наиболее искусно такая реакция рабочих была спровоцирована в ходе процесса над партией правых эсеров в 1922 г. Таким образом было положено начало действию политического театра, «расцвет» которого пришелся на вторую половину 1930-х гг. Монография основана на уникальных архивных документах, прежде всего, из фондов Центрального архива ФСБ РФ, впервые вводимых в научный оборот, а также широко использована эмигрантская периодика. Книга адресована историкам и всем тем, кто заинтересован в преодолении идеологических стереотипов в изучении прошлого нашей страны.