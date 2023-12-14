10 класс | История России

ИЗ ИСТОРИИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СССР И ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

АНДРЮШИН Е.

Октябрьская революция 1917 года совершалась большевиками во имя интересов рабочего класса. Программа большевиков требовала значительного улучшения положения рабочих. Автор задался целью проверить, насколько послереволюционная реальность соответствовала «предвыборным» обещаниям большевиков. Развернутый ответ на этот вопрос и потребовал целой книги: как менялись трудовые отношения в период 1922-1933 годов, после Гражданской войны.