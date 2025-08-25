Советская Россия в начале своего существования не была признана иностранными государствами.
Начало революции и Гражданская война отвратили часть интеллигенции от власти большевиков.
Перемены в идеологии с трудом воспринимались интеллигенцией и культурной элитой.
Политика новой власти отторгалась инерционностью мировоззрения.
М.А. Булгаков воевал за белогвардейцев, но его пьеса "Дни Турбиных" ("Белая Гвардия") ставились в Советской России.
Власть и такие писатели как А.Н. Толстой поначалу находились в сложных взаимоотношениях.
Крупные писатели эмигрировали, но возвращались, понимая, что большевики сохранили Россию.
Самые революционные писатели, такие как А.Платонов, не были обласканы властью.
Этот период истории лучше всего воспринимать через литературу.