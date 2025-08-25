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Советская Россия в начале своего существования не была признана иностранными государствами.

Начало революции и Гражданская война отвратили часть интеллигенции от власти большевиков.

Перемены в идеологии с трудом воспринимались интеллигенцией и культурной элитой.

Политика новой власти отторгалась инерционностью мировоззрения.

М.А. Булгаков воевал за белогвардейцев, но его пьеса "Дни Турбиных" ("Белая Гвардия") ставились в Советской России.

Власть и такие писатели как А.Н. Толстой поначалу находились в сложных взаимоотношениях.

Крупные писатели эмигрировали, но возвращались, понимая, что большевики сохранили Россию.

Самые революционные писатели, такие как А.Платонов, не были обласканы властью.

Этот период истории лучше всего воспринимать через литературу.