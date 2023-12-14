10 класс | История России

ЖИЗНЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ЖИТЕЛЕЙ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

ИЛЬЮХОВ А.

Работа посвящена анализу материального положения городского населения в годы революции и Гражданской войны. Рассматривается весь комплекс вопросов, относящихся к жизни людей - характер питания, способы распределения продуктов, размер и место заработной платы в материальном обеспечении людей, характер жилья, уровень заболеваемости и смертности и другие. Практически впервые рассмотрены нетрадиционные, но реально существовавшие в то время способы выживания горожан - мешочничество, хищения, кустарничество, нищенство и т.п. Анализируются попытки советского государства хоть как-то улучшить положение городского населения, особенно рабочих.