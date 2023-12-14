10 класс | История России

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ГЕНШТАБИСТОВ ПРИ ЛЕНИНЕ И ТРОЦКОМ

ГАНИН А.

Красная армия родилась не на пустом месте. Ее впечатляющая победа в Гражданской войне была бы невозможна, не перейди на сторону большевиков полторы тысячи наиболее квалифицированных офицеров старой русской армии, окончивших Николаевскую военную академию и составивших «мозг армии» Советской России. Их знания и опыт позволили большевикам создать многомиллионную и эффективную вооруженную силу. Но, пожалуй, не было ни одного офицера, для которого события излома российской истории не стали бы личной драмой, связанной с выбором, с кем быть после того, как привычный мир рухнул. Советская повседневность старой военной элиты неоднозначна. Недоверие, аресты и расстрелы, контроль со стороны комиссаров создавали тягостную обстановку, порой толкали к открытой измене или к тайной работе на белых. Появились и такие военные специалисты, которые ярко проявили себя в новой армии, оказались приближены к партийному руководству и вошли в состав советской военной элиты. Эта книга, основанная на уникальных, прежде неизвестных архивных материалах, включая недавно рассекреченные документы спецслужб и семейные архивы потомков офицеров, дает ответ на вопрос, почему элита Русской императорской армии пошла в Красную армию и что в итоге получила.