Комсомол: что мы потеряли на самом деле? На фоне прошлого, дореволюционного, и нынешнего, постсоветского, этапов исторического развития молодежного движения комсомол возвышается как Эверест – недостижимая вершина, которую никто не превзошел ни в России, ни в мире. На излете своего существования, в 1985 году, его численность составляла более 42 миллионов членов. Колоссальное количество молодых людей прошло через комсомол – сотни миллионов людей были его членами на протяжении более чем семи десятилетий его существования. В дореволюционной России тоже были молодежные организации, специалисты насчитывают их порядка трех десятков. Начало массовому движению молодежи в России положили, однако, не политические союзы молодежи, не комсомол, а религиозные организации юношества. Христианское молодежное движение первоначально... На чтение: 3 минуты

На фоне прошлого, дореволюционного, и нынешнего, постсоветского, этапов исторического развития молодежного движения комсомол возвышается как Эверест – недостижимая вершина, которую никто не превзошел ни в России, ни в мире. На излете своего существования, в 1985 году, его численность составляла более 42 миллионов членов. Колоссальное количество молодых людей прошло через комсомол – сотни миллионов людей были его членами на протяжении более чем семи десятилетий его существования.

В дореволюционной России тоже были молодежные организации, специалисты насчитывают их порядка трех десятков. Начало массовому движению молодежи в России положили, однако, не политические союзы молодежи, не комсомол, а религиозные организации юношества. Христианское молодежное движение первоначально было инициировано из-за рубежа, сектантскими миссионерами Всемирного христианского союза молодых людей, присланными в Россию в 1900 году.

Люди всегда объединяются на основе каких-либо идей, и чем сильнее эта идея, тем больше сторонников она имеет. В дореволюционной России наиболее популярной была христианская идея, поэтому не удивительно, что она доминировала и среди молодежи. Другие идеи, в основном культурно-просветительской направленности, были гораздо менее привлекательны, самая массовая из них объединила в 1917 году в молодежной организации «Труд и свет» около 20 тысяч молодых людей. Даже в первой половине 20-х годов прошлого века христианские, в основном сектантские, молодежные движения в своих рядах объединяли примерно 3 миллиона человек, что было значительно больше численности тогдашнего Коммунистического союза молодежи[1]. И это не удивительно, ведь в дореволюционной России господствующим мировоззрением было религиозное, поэтому верующая молодежь объединялась вокруг христианской идеи.

Делегаты I Всероссийского съезда союзов рабочей и крестьянской молодёжи

Комсомол – это порождение другой великой идеи – коммунистической. Российский комсомол – это была первая в мире молодежная организация, открыто назвавшая себя коммунистической, ставшая предтечей международного молодежного коммунистического движения, представлявшего значительную часть организованного юношества в различных частях планеты.

29 октября 1918 года в Москве по инициативе ЦК РКП(б) открылся I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, этот день считается днем основания комсомола. 176 делегатов представляли 22 тысячи членов союзов молодежи.

Первым пунктом принятых на съезде тезисов Программы РКСМ значилось: «Союз молодежи выражает свою полную солидарность с Российской коммунистической партией (большевиков). Союз ставит себе целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской России». И действительно, это стало основной целью ВЛКСМ на все годы его существования, до тех пор, пока его члены не разочаровались в идее коммунизма и не распустили союз 28 сентября 1991 года на своем последнем, ХХII чрезвычайном съезде, посчитав исчерпанной политическую роль ВЛКСМ.

П. П. Белоусов. Ленин среди делегатов III съезда РКСМ

Два этих съезда комсомола отражали мировоззрение двух разных поколений молодежи. Между ними лежит целая эпоха, насыщенная грандиозными для судеб страны и мира событиями. Комсомол, как помощник КПСС, был активным созидателем социалистического общества, организатором и воспитателем советской молодежи. Этапы этого великого пути отмечены высокими государственными наградами, полученными комсомолом:

– 1928 год – за беспримерный героизм в годы Гражданской войны и иностранной интервенции – орден Красного Знамени;

– 1931 год – за инициативу, проявленную в деле ударничества и социалистического соревнования в годы первой пятилетки – орден Трудового Красного Знамени;

– 1945 год – за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны – орден Ленина;

– 1948 год – за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодежи, активное участие в социалистическом строительстве и в связи с 30-летием со дня основания ВЛКСМ – орден Ленина;

– 1956 год – за большие заслуги комсомольцев и советской молодежи в социалистическом строительстве и успешном освоении целинных и залежных земель – орден Ленина;

– 1968 год – за выдающиеся заслуги и большой вклад в становление и укрепление советской власти, мужество и героизм, проявленные в боях с врагами Родины, активное участие в социалистическом строительстве, за плодотворную работу по воспитанию подрастающих поколений и в связи с 50-летием ВЛКСМ – орден Октябрьской Революции.

Никакая другая общественно-политическая организация не удостаивалась столь высокого признания своих заслуг.

Хотелось бы отметить одну важную деталь. Формы и содержание подавляющего большинства дореволюционных и современных молодежных организаций были заимствованы за рубежом, в основном на Западе. В отличие от них, комсомол – целиком и полностью – результат творчества советской молодежи, коммунистической партии и советского народа, –впрочем, как и формы работы ВЛКСМ: шефство над ударными стройками, стройотряды, шефство над армией и флотом и многие другие. При этом комсомол еще был кузницей кадров для всего советского общества, экономики и государства, выполнял много других социальных и политических функций.

Роль комсомола в истории советского общества заключается в том, что наряду с коммунистической партией и советской властью он был одним из тех столпов, на которых держался Советский Союз. Но надо отчетливо понимать, что источником его силы, как и всех остальных институтов советского общества и государства, была коммунистическая идея. Когда большинство населения, и прежде всего молодежь, разочаровалось или засомневалось в коммунизме, развалилась КПСС, рухнула советская власть, самораспустился комсомол, а вместе с ними закономерно распался и Союз Советских Социалистических Республик.

Сегодня, глядя из будущего на ставший историей Советский Союз и неразрывно связанный с ним комсомол, начинаешь понимать, что в небытие ушла эпоха великих достижений, на которых по-прежнему держится нынешняя Россия, но о которых российский народ может только мечтать. И неизбежно встает вопрос, а что из прошлого опыта мы можем взять для того, чтобы вновь стать великим народом, таким же лидером, каким был советский народ, за которым шла треть человечества, который выиграл величайшую в мире войну и построил вторую в мире супердержаву?

Увы, на мой взгляд, очень немногое, ибо не вливают «молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое»[2]. Как я уже говорил, люди объединяются вокруг идей, но сегодня у нас нет такой идеи, которая бы объединила если не всё, то хотя бы большинство общества, вдохновила бы молодежь на великие дела. Те идеи – политические, религиозные, социальные, культурные, – которые циркулируют в обществе, не столько его объединяют, сколько разъединяют, что сказывается и на молодежном движении. И хотя есть Российское военно-историческое общество, которое эффективно работает с молодежью и, в частности, возрождает практику детских летних военно-патриотических лагерей, в остальном молодежная среда пока еще чрезвычайно разрозненна.

В 2012 году в России действовало более 427 тысяч молодежных и детских общественных организаций (международных, общероссийских, межре­гиональных, региональных, местных)[3]. Большинство из них только числятся в реестре, другие насчитывают несколько десятков членов. Некоторые, в основном те, которые имеют партийную или властную поддержку, могут насчитывать и десятки тысяч человек, однако ни одна из них не идет в сравнение с комсомолом – ни по числу членов, ни по размаху дел. Это не значит, что нужно воссоздать комсомол, – это просто невозможно. И даже если бы государство всерьез занялось решением этой задачи, оно не смогло бы ее осилить. Когда для нового «комсомола» создадутся условия, он возникнет сам, объединившись вокруг великой идеи, как это было сто лет назад, в далеком 1918 году.

[1] Соколов В. И. Из истории молодежного движения в России (1900–1926) // Социологические исследования, 1996, № 12. С. 122–123.

[2] Евангелие от Матфея, 9:17.

[3] Астафьев Д. А. Молодежные движения России: история и современность. – Оренбург, 2012. С. 86.