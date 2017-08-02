Как появилась знаменитая шапка-будёновка? Помните замечательный фильм Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители»? Как залихватски носили в кино молодые герои свой головной убор? Именно эта своеобразная солдатская шапка, официально имевшая название «зимний шлем», а неофициально звавшаяся «богатырка», «фрунзевка» или «будёновка», сформировала характерный облик красноармейца, став визитной карточкой Рабоче-крестьянской Красной Армии. Сегодня приоритетными являются две версии возникновения этого головного убора. Первая гласит, что в 1918 году нарком по военным и морским делам Л. Троцкий объявил своим указом конкурс на новую форму для новой Красной Армии. В конкурсе приняли участие самые именитые русские художники, в том числе Борис Кустодиев и Виктор Васнецов. В 1919 году этот головной убор... На чтение: 1 минута

Помните замечательный фильм Эдмонда Кеосаяна «Неуловимые мстители» ? Как залихватски носили в кино молодые герои свой головной убор? Именно эта своеобразная солдатская шапка, официально имевшая название «зимний шлем», а неофициально звавшаяся «богатырка», «фрунзевка» или «будёновка», сформировала характерный облик красноармейца, став визитной карточкой Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Сегодня приоритетными являются две версии возникновения этого головного убора. Первая гласит, что в 1918 году нарком по военным и морским делам Л. Троцкий объявил своим указом конкурс на новую форму для новой Красной Армии. В конкурсе приняли участие самые именитые русские художники, в том числе Борис Кустодиев и Виктор Васнецов. В 1919 году этот головной убор был принят и на длительное время стал важным предметом одежды личного состава Красной Армии.

По второй версии, разработка этого шлема была проведена ещё до революции. Русская армия готовилась пройти в новой форме победным маршем по улицам Берлина. Форма вроде бы хранилась на складах царской России и уже была использована новой советской властью. Эта версия не опровергалась и не подтверждалась, ибо приказы о проведении конкурса и введении новой формы подписывал товарищ Троцкий, а о нём после его высылки 1927 года из СССР даже вспоминать было опасно.

Первые будёновки шились из сукна защитного цвета, они состояли из колпака, козырька, назатыльника и внутреннего утеплителя. Спереди нашивалась суконная пятиконечная звезда цветом по роду войск: в артиллерии приоритетным стал оранжевый цвет (с 31 января 1922 года – чёрный), инженерные войска получили чёрный, пехота – малиновый, кавалерия – синий, пограничная охрана – зелёный, авиационные части – голубой.

Будёновка просуществовала до 1940 года, когда она была заменена шапкой. Очень здорово будёновку подвела Советско-финская война 1939–1940 годов. Тогда знаменитый головной убор не выдержал лютых морозов, и от него пришлось отказаться.