Фанни Каплан не расстреливали Развенчивая исторический миф: На чтение: 2 минуты

Краткое описание

Имя эсерки Фанни Каплан, расстрелянной за покушение на Владимира Ленина в 1918 году, успело обрасти множеством легенд: что у нее якобы был роман с братом лидера большевиков Дмитрием, что Ленина она хотела убить из-за личного неприязненного отношения, что пули, которыми она стреляла, отравлены и т.п. Вопрос о ее участии в покушении, в частности, из-за серьезных проблем со зрением, также неоднократно поднимался исследователями.

Одним из таких мифов стало то, что Каплан якобы не расстреливали 3 октября 1918 года, как следует из исторических источников. Многочисленные слухи, распространяемые заключенными и сотрудниками лагерей в 1920-е, 30-е и 40-е годы, «возрождали» легендарную эсерку и помещали ее то на Соловки, то в Верхнеуральскую, то в Свердловскую тюрьмы. По одной из версий, она провела в заключении 28 лет, была выпущена в 1945 году, а в 1947 — скончалась. Как пишет К.П. Чудинова, однажды за Фанни Каплан приняли опальную жену Молотова, Полину Жемчужину, когда та находилась в ссылке, в Минусинске.

Действительность

Согласно официальным данным, Фанни Каплан была расстреляна 3 сентября 1918 года, в 16:00, во дворе авто-боевого отряда имени ВЦИК, в центре Москвы, по личному приказу председателя ВЦИК Свердлова. Главный документ, подтверждающий это, — мемуары исполнителя приговора, матроса П.Д. Малькова. В них он подробно описывает, как приказ передал ему секретарь ВЦИК, член коллегии ВЧК В.А. Аванесов, как он инструктировал своих помощников, латышских коммунистов, как проходила сама казнь.

Даже если поставить под сомнение достоверность этих сведений, с достоверностью мифов дело обстоит еще хуже, хотя бы потому что единой версии «воскрешения» Каплан нет, а существующие противоречат друг другу.

Автором мифа о заключении Каплан в Верхнеуральскую тюрьму стал прокурор отдела по надзору за местами заключения Челябинской областной прокуратуры Иосиф Наумов, а точнее, его подчиненные, надзиратели, со слов которых Фанни содержалась в этой тюрьме в одной из лучших камер, площадью 25 квадратных метров, с двумя окнами, до 1939 года. При этом сам Наумов стал прокурором только в 1942 году.

Версия выглядит особенно сомнительно в свете приказа НКВД №00447, давшего старт массовому террору в 1937 году. Бывшие эсеры записывались приказом во враждебные элементы едва ли не в первую очередь, причем со значительной вероятностью попасть в так называемую «первую категорию» лиц, к которым должен быть применен расстрел. Вряд ли в таком контексте человеку, покушавшемуся на жизнь вождя мирового пролетариата, сохранили бы право жить в столь шикарных по тюремным меркам условиях.

Версия со Свердловской тюрьмой, где эсерка якобы содержалась в 1932 году, по всей видимости, возникла из-за путаницы в фамилиях. Фанни Каплан была известна под многими именами: Фейга, Дора, Фаня, Фанни Ефимовна (Хаимовна, Файвеловна) Каплан (Ройд-Ройтблат-Ройдман). В списках заключенных, по свидетельству нанятого переписчиком некоего Кожаринова, фигурировала женщина с похожей фамилией Ройд Фаня. С другой стороны, содержавшийся в этой тюрьме В.А. Новиков, также проходивший как фигурант дела о покушении на Ленина, узнал в одной из женщин–заключенных, которую он встретил в коридоре тюрьмы, Фанни Каплан — спустя 15 лет. Это следует из протокола его допроса, проведенного еще несколько лет спустя, в 1937 году.

Даже если поверить в эту версию, неясным остается, где находилась Каплан все предыдущие годы. Сеть тюрем, политизоляторов, а тем более лагерей на момент покушения на Ленина не была налажена. Тот же Мальков пишет, что Каплан до расстрела содержалась на Лубянке, где только успела разместиться ВЧК, а последние часы перед смертью провела в полуподвальной комнате, в Кремле. Да и условия Гражданской войны не располагали к таким «гуманным» мерам наказания, как тюремное заключение. В особые полномочия ЧК, в соответствии с февральским декретом «Социалистическое отечество в опасности!», входило право немедленно расстреливать «неприятельских агентов, спекулянтов, громил, хулиганов» и прочих неблагонадежных элементов.

Внесудебные полномочия, позволяющие чекистам применять тюремное заключение, были даны им только в 1922 году, когда ВЧК уже была переименована в ГПУ. И лишь в октябре 1923 года на базе этого Главного политического управления было образовано Управление Соловецкого лагеря принудительных работ особого назначения, УСЛОН, охватившее Соловецкие острова, куда, по одной из «легендарных» версий была сослана Фанни Каплан.

Источники и литература

Мершавка В., Орлов В. Мертвая душа: Жизнь и судьба Фанни Ройтблатт Каплан.

Мальков П.Д. Записки коменданта Кремля. М., 1968.

Мозохин О.Б. Право на репрессии: Внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918–1953).

Стрелявшая в Ленина попала на Соловки?

Обложка: Фанни Каплан в 1907 году.

Источник: https://ru.wikipedia.org