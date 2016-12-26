Для чего государству грамотеи. К годовщине ликбеза 26 декабря 1919 года вышел декрет СНК о ликвидации безграмотности среди населения Советской России. Сегодня, когда мы справляем 97-ю годовщину начала борьбы с безграмотностью в России, стоит поговорить о том, что государству из сферы образования уходить категорически нельзя. На чтение: 2 минуты

26 декабря 1919 года вышел декрет СНК о ликвидации безграмотности среди населения Советской России.

Министерство образования недавно выступило с инициативой повышения платы за обучение в ВУЗах, причём независимо от формы собственности. Начинание уже успели раскритиковать и родители, и работники ВУЗов, которые справедливо опасаются, что начинание отнимет шанс на высшее образование у талантливой молодёжи. Между тем, рациональное зерно в задумке есть – но только если таким образом будет регулироваться избыточное предложение одних специальностей и стимулироваться спрос на другие (плату за которые можно и не повышать)

Сегодня, когда мы справляем 97-ю годовщину начала борьбы с безграмотностью в России, стоит поговорить о том, что государству из сферы образования уходить категорически нельзя.

Всем быть грамотными!

Вообще если сравнить декреты СНК с нынешними законами и прочими нормативными актами, в глаза бросается ряд отличий: краткость (несколько пунктов, очень простой, живой язык), масштаб решаемых проблем. Всё это рождает ощущение детской игры: ребята играли в управление государством, написали свои законы, где всё просто и понятно.

Никаких тебе разработок концепций реформирования системы образования сроком на пару лет. Раз-два, «...всё население Республики в возрасте от 8-50 лет, не умеющее читать и писать, обязано обучаться грамоте на родном или русском языке по желанию ». И указания Наркомату просвещения – чем помочь, какие помещения найти и предоставить, кого привлечь для содействия. Работодателям – сохранить за учащимися заработок. Уклоняющимся – статья УК. В общем, всем сестрам по серьгам, за работу, товарищи. Удивительно, но это работало.

Насколько нужен был ликбез? С позиций прежней власти – не особо. Вероятно именно поэтому никто при царе таких распоряжений не принимал. Это сегодня свидетели Рокомпота (России, которую мы потеряли) расскажут о невиданном экономическом росте начала XX века. И если б не революция, мы бы ого-го!.. Правда непонятно, что мы должны были «ого-го» с 21% грамотных в среднем по стране (1897). И на чём же это «ого-го» основывалось. Речь сейчас о просто грамотных, в том числе таких, которых курсы ликбеза выпускали за 3-4 месяца: простой и дробный счёт, простейшие навыки чтения и письма.

Во Временном правительстве об этом тем более никто не задумывался. Что там говорить, если Россию официально провозгласили республикой спустя полгода после смены власти. Какая там грамота, когда то левый, то правый мятеж и немцы наступают. Хотя не только в этом было дело и члены Временного правительства, поставь кто-то перед ними такую задачу, критиковали бы её с позиций профессора Преображенского (насчёт чистки сараев и окончания разрухи).

Советское правительство затем не раз возвращалось к этой проблеме. В 1921 была создана Деткомиссия ВЦИК во главе с Дзержинским, занимавшаяся в том числе и вопросами неграмотности (среди беспризорников). В 1923 решили помочь «инициативой снизу» – учредили общество «Долой неграмотность», расширив тем самым охват потенциальных учеников и учителей. Буквари и пособия выпускались на 40 языках. То есть не спустя рукава занимались, не для галочки.

Зачем быть грамотными?

Теперь вопрос: а каковы результаты? Лишь спустя 20 лет (перепись 1939 года) грамотность у граждан возрастом до 50 лет поднялась до уровня 90%. Нет, это быстро, конечно же, и всё равно почти поколение ушло на эту самую ликвидацию.

Зачем это было нужно? Вот большевиков за многое можно ругать, однако только не в отсутствие системного подхода. До двух масштабнейших социльно-экономических преобразований – индустриализации и коллективизации – оставалось ещё 10 лет. А в этих нетопленных комнатушках по слогам читали «Мы не рабы, рабы не мы» (фраза из «Букваря для взрослых») те, кто затем будет принимать участие в строительстве этих предприятий и работать на них. Не говоря уж о том, что будущая Великая Отечественная – это война машин и механизмов, освоить которые человек неграмотный просто не в состоянии.

Ну и, конечно же, всеобщая грамотность сильно расширяла поле отбора для последующего образования, вплоть до высшего. И та же самая ядерная бомба, которая крайне неприятно удивила американцев в 1949 году – она тоже родом из 1919-го.

Иным гражданам кажется, что достаточно ляпнуть «СССР все научные достижения воровал на Западе» и тем самым полностью объяснить удивительно резвые темпы научно-технического развития в Советском Союзе. Увы-увы. Таким гражданам можно посоветовать что-нибудь из простейшего. Скажем, попробовать собрать шкаф-купе без подробной пошаговой инструкции. Занятие требует известного самоотречения. Точно так же и с технологией – осваивать непросто. При отсутствии поголовно технически грамотного персонала в достаточных количествах – невозможно вообще.

Два примера

Недавно мы вспоминали восстановление дипломатических отношений США и Китая, событие, ставшее началом большой сделки, превращением Китая во всемирную мастерскую. И дипломатия тут, конечно, сыграла большую роль. Но не меньшую роль сыграл китайский ликбез, основные методы которого Китай перенял в СССР и, спустя 25-30 лет с момента начала (1949) борьбы за повальную грамотность, достиг примерно тех же результатов, что и СССР в свое время. Как раз к потеплению отношений успели.

Китай мы тут вспомнили для количества, чтобы не делать вывод на одной только истории нашей страны. Вот два государства, с примерно равными стартовыми позициями – пресловутая разруха, старуха с клюкой. Начинают не с чистки сараев, а как раз с организации системы образования. Результаты тоже похожи: спустя 40-50 лет – в числе мировых лидеров.

Но есть одно «но». Открыть побольше школ и университетов трагически недостаточно. В обоих случаях происходило не только увеличение количества учебных заведений, это лишь сопутствующее отражение количества учащихся. Происходила чёткая ориентация учебного процесса государством. Ни советские, ни китайские ВУЗы не штамповали тысячи никому потом не нужных юристов и экономистов. Даже полное среднее образование до некоторых пор было платным, не говоря уж про высшее.

Однако плата вообще и высокая плата в частности не должна становится самоцелью, а лишь регулятором. Система образования должна вернуться к тому, чем она занималась всегда и от чего ушла – обслуживанию производства. То есть перестать быть образованием ради образования. Точно так же ликвидация безграмотности задумывалась СНК совсем не из отстранённо-гуманистических соображений, а с конкретными, хотя и удалёнными во времени целями.

Повышать плату за обучение? Дискутировать об этом можно будет лишь после того, как будет сказано: с какой целью это делается, на что направлено?

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Без восстановления упомянутой связи спустя какое-то время, нам придётся откапывать прежние методички начала 1920-х годов и начинать всё заново.