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О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Причины и начало гражданской войны.

2. Восстание на Дону.

3. Выступление чехословацкого корпуса.

4. Комуч и другие антисоветские правительства.

5. «Единый военный лагерь».

6. Восстания в советском тылу и разгром левых эсеров.

7. Красный и белый террор.

8. Демократическая альтернатива большевизму и колчаковский переворот.

Аннотация

Лекция посвящена ситуации в России в мае – ноябре 1918 г. Политика большевиков, отказавшихся от компромиссов с другими политическими и социальными силами, привела к обострению и без того напряженной социальной ситуации в стране. Ситуация осложнялась австро-германской оккупацией Украины и интервенцией других держав в России. С началом выступления чехословацкого корпуса можно говорить о начале широкомасштабной гражданской войны. Территория России раскололась на несколько частей, развернулся террор противников друг против друга и против мирного населения. Большевики установили на советской территории режим военного коммунизма, разгромили восстания левых эсеров и других сил. Первоначально сопротивление большевизму возглавили социалисты, но затем они были отстранены от власти офицерством, которое установило диктаторскую власть на территориях, захваченных у большевиков.

Вопросы по теме лекции

1. Как продовольственная политика большевиков была связана с началом гражданской войны 1918–1922 гг.? 2. Какие меры приняли коммунисты для того, чтобы отразить наступление своих противников? 3. Почему левые эсеры убили Мирбаха именно 6 июля 1918 г.? 4. Как вы думаете, почему восстания против большевиков оказались неудачными? 5. Каковы были основные цели красного террора? Почему красный террор был направлен не только против тех, кто сражался с оружием в руках против большевиков? 6. Почему социалисты, преобладавшие в Комуче, не стали проводить социалистические преобразования? 7. Почему социалисты-демократы не смогли сохранить лидерство в антибольшевистском лагере?

Литература

Антонов-Овсеенко В.А. Записки о гражданской войне. М.- Л., 1929-1933. Деникин А.И. Очерки русской смуты. Любое издание. Дэвис Д., Трани Ю. Первая холодная война. Вудро Вильсон и Россия. М., 2002. Какурин Н.Е. Как сражалась революция. М., 1991. Какурин Н.Е., И.И. Вацетис. Гражданская война 1918–1921. М., 2002. Красная книга ВЧК. Т.1. М.,1990. Троцкий Л. Моя жизнь. М., 1990. Шубин А.В. Махно и его время. О Великой революции и Гражданской войне 1917–1922 гг. в России и на Украине. М., 2013.