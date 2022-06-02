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Революция и Гражданская война проложили границу между людьми, разделив страну, соседей, родственников, целые судьбы. Но и в научном сообществе противоречивы взгляды на эти события, определившие историю России в 20 веке - зачастую они совершенно полярны. Из за недостаточной источниковой базы, ангажированности оценок и абсолютно однозначной трактовки событий в период существования СССР оценки Гражданской войны спорны и неоднозначны. Лектор: Цветков Василий Жанович Доктор исторических наук, профессор МПГУ
Лекторий "Исторические субботы"
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