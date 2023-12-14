10 класс | История России

РУССКИЙ ОФИЦЕРСКИЙ КОРПУС В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

ГАНИН А.

В период Гражданской войны в России 1917-1922 гг. вопрос управления вооруженными силами стал особенно актуальным. Старая Россия ушла в небытие, а на ее руинах возникло множество государственных образований, которые стали формировать собственные армии и нуждались в офицерах. Основным источником комплектования этих армий командным составом оказались офицеры старой русской армии. В монографии известного специалиста по истории Гражданской войны в России и русскому офицерскому корпусу первой четверти ХХ в. доктора исторических наук А.В. Ганина впервые на основе документов российских и зарубежных архивов проанализирована роль офицерства в создании противоборствующих армий Гражданской войны. Книга предназначена для всех интересующихся военно-политической историей России и сопредельных государств в революционную эпоху.