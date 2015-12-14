Восстание чехословацкого корпуса, начало Гражданской войны Чехословацкий корпус — национальное добровольческое воинское соединение, сформированное в составе российской армии осенью 1917 года, в основном из пленных чехов и словаков — бывших военнослужащих австро-венгерской армии, выразивших желание участвовать в войне против Германии и Австро-Венгрии. На чтение: 5 минут

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС И КОМУЧ

Шла консолидация противобольшевистских сил и на востоке страны. Большую роль в их активизации сыграло восстание Чехословацкого корпуса в мае 1918.

Этот корпус был сформирован в России в годы мировой войны из военнопленных австро-венгерской армии для участия в войне против Германии. В 1918 находившийся на российской территории корпус готовился к отправке в Западную Европу через Дальний Восток. В мае 1918 Антантой было подготовлено антибольшевистское восстание корпуса, эшелоны которого растянулись по железной дороге от Пензы до Владивостока. Восстание повсюду активизировало антибольшевистские силы, подпимая их на вооруженную борьбу, создавало местные правительства.

Одним из них стал Комитет членов учредительного собрания (Комуч) в Самаре, созданный эсерами. Он объявил себя временной революционной властью, которая должна была, по замыслу его создателей, охватив всю Россию, войти в состав Учредительного собрания, призванное стать законной властью. Председателем Комуча эсером В.К.Вольским была провозглашена цель – подготовка условий для реального единства России с социалистическим Учредительным собранием во главе. Эта идея Вольского не поддерживалась частью верхушки эсеровской партии. Правые эсеры также игнорировали Комуч и направлялись в Омск, чтобы там готовить создание общероссийского правительства в коалиции с кадетами вместо Самарского Комуча. В целом антибольшевистские силы враждебно относились к идее Учредительного собрания. Комуч же демонстрировал приверженность демократии, не имея при этом конкретной социально-экономической программы. По словам его члена В.М.Зензинова, Комитет старался следовать программе, равно удаленной как от социалистических экспериментов Советской власти, так и от реставрации прошлого. Но равноудаленности не получилось. Национализированное большевиками имущество возвращалось старым владельцам. На территории, подвластной Комучу, в июле были денационализированы все банки, объявлена денационализация промышленных предприятий. Комуч создал собственные вооруженные силы – Народную армию. Ее основу составили чехи, признавшие его власть.

Политические руководители чехословаков стали добиваться от Комуча объединения с другими антибольшевистскими правительствами, но его члены, считая себя единственными наследниками легитимной власти Учредительного собрания, какое-то время сопротивлялись. При этом росло противостояние Комуча и возникшего в Омске коалиционного Временного правительства из представителей эсеров и кадетов. Дело дошло до объявления ими таможенной войны Комучу. В конечном счете члены Комуча в целях укрепления фронта антибольшевистских сил капитулировали, согласившись на создание объединенной власти. Был подписан акт о формировании Временного всероссийского правительства – Директории, подписанный со стороны Комуча его председателем Вольским.

В начале октября Комуч, не имея поддержки населения, принял постановление о своей ликвидации. Вскоре столица Комуча Самара была занята Красной армией.

Энциклопедия «Кругосвет»

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ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ О РАЗОРУЖЕНИИ ЧЕХОСЛОВАКОВ

Из Москвы, 25 мая, 23 часа. Самара, ж.-д., всем Совдепам по ж.-д. линии от Пензы до Омска.

Все Советы под страхом ответственности обязаны немедленно разоружить чехословаков. Каждый чехословак, который будет найден вооруженным на линии железной дороги, должен быть расстрелян на месте; каждый эшелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный, должен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь для военнопленных. Местные военные комиссары обязуются немедленно выполнить этот приказ, всякое промедление будет равносильно бесчестной измене и обрушит на виновных суровую кару. Одновременно присылаются в тыл чехословаков надежные силы, которым поручено проучить неповинующихся. С честными чехословаками, которые сдадут оружие и подчинятся Советской власти, поступить как с братьями и оказать им всяческую поддержку. Всем железнодорожникам сообщить, что ни один вооруженный вагон чехословаков не должен продвинуться на восток. Кто уступит насилию и окажет содействие чехословакам с продвижением их на восток, будет сурово наказан.

Настоящий приказ прочесть всем чехословацким эшелонам и сообщить всем железнодорожникам по месту нахождения чехсловаков. Каждый военный комиссар должен об исполнении донести. №377.

Народный комиссар по военным делам Л. Троцкий.

Цитируется по кн.: Парфенов П.С. Гражданская война в Сибири. М., 1924.

http://scepsis.net/library/id_2834.html

НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ ЧИЧЕРИНА О ЧЕХОСЛОВАКАХ

Народным Комиссариатом по иностранным делам передана начальнику великобританской миссии, французскому генеральному консулу, американскому генеральному консулу и итальянскому генеральному консулу нота следующего содержания:

«Разоружение чехословаков не может быть ни в каком случае рассматриваемо, как акт недружелюбия в отношении держав Согласия. Оно вызвано прежде всего тем, что Россия, как нейтральное государство, не может терпеть на своей территории вооруженных отрядов, не принадлежащих к армии Советской Республики.

Непосредственным же поводом к применению решительных и строгих мер в целях разоружения чехословаков послужили их же собственные действия. Чехословацкий мятеж начался в Челябинске 26 мая, где чехословаки, захватив город, похитили оружие, арестовали и сместили местные власти, и в ответ на требование прекратить бесчинства и разоружиться, встретили огнем воинские части. Дальнейшее развитие мятежа повело к занятию чехословаками Пензы, Самары, Ново-Николаевска, Омска и др. городов. Чехословаки везде действовали в союзе с белогвардейцами и контрреволюционным русским офицерством. В некоторых местах имеются среди них французские офицеры.

Во всех пунктах контрреволюционного чехословацкого мятежа реставрируются учреждения, упраздненные Рабоче-Крестьянской Советской Республикой. Советская власть приняла самые решительные меры к подавлению вооруженной рукой чехословацкого мятежа и их безусловному разоружению. Никакой другой исход для Советского Правительства не допустим.

Народный Комиссариат по иностранным делам выражает уверенность, что, после всего вышеизложенного, представители четырех держав Согласия не будут рассматривать разоружения чехословацких отрядов, находящихся под их покровительством, как акт недружелюбия, но, наоборот, признают необходимость и целесообразность предпринятых Советским Правительством против мятежников мероприятий.

Народный Комиссариат выражает, кроме того, надежду, что и представители четырех держав Согласия не замедлят выразить осуждение чехословацким отрядам за их контрреволюционный вооруженный мятеж, являющийся самым откровенным и решительным вмешательством во внутренние дела России».

Народный Комиссар по иностранным делам Чичерин.

Газ. «Петрогр. Правда», № 123, от 14 июня н. ст. 1918 г.

http://scepsis.net/library/id_2844.html

СВЕРЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В СИБИРИ

Из Новониколаевска – Мариинск. По всем городам, селениям, – гражданам Сибири. Пробил час спасения родины! Временное правительство Сибирск. Областной Думы низвергнуло большевистскую власть и в свои руки взяло управление. Большая часть Сибири занята, граждане вступают в ряды народной армии. Красная гвардия разоружается. Большевистская власть арестована. В Новониколаевске переворот окончился в 40 минут. Власть в городе приняли уполномоченные Временным Сибирским Правительством, предложившие городским и земским управам приступить к работам.

Жертв не было. Переворот встретили сочувственно. Переворот произведен местным отрядом Сибирского Правительства при содействии чехословацких частей. Наши задачи: защита родины и спасение революции через Всесибирское Учредительное Собрание. Граждане! немедля ни минуты свергайте власть насильников. Восстановляйте работу земских и городских самоуправлений, разогнанных большевиками. Оказывайте содействие войскам правительства и помогающим чехословацким отрядам.

Уполномоченные Временного Сибирского Правительства.

Мариинский комитет общественной безопасности.

Телеграмма уполномоченных Сибирского Правительства о свержении Советской власти

http://scepsis.net/library/id_2836.html

МНЕНИЕ ДЕНИКИНА

Что касается г.г. Массарика и Макса, они, всецело преданные идее национального возрождения своего народа и борьбы его с германизмом, в запутанных условиях русской действительности не сумели найти правильной дороги и, находясь под влиянием русской революционной демократии, разделяли ее колебания, заблуждения и подозрительность.

Жизнь жестоко мстила за эти ошибки. Она заставила скоро обе национальные силы, столь упорно уклонявшиеся от вмешательства «во внутренние русские дела», принять участие в нашей междоусобной распре, поставив их в безвыходное положение между германской армией и большевизмом.

Уже в феврале, во время немецкого наступления на Украину, чехо-словаки, среди общего позорного бегства русских войск, будут вести ожесточенные бои против германцев и бывших своих союзников — украинцев на стороне большевиков. Потом они двинутся к бесконечному Сибирскому пути, выполняя фантастический план французского командования — переброски 50-ти тысячного корпуса на западно-европейский театр, отделенный от восточного девятью тысячами верст железнодорожного пути и океанами. Весною выступят с оружием в руках против своих недавних союзников — большевиков, предающих их немцам. Летом союзная политика повернет их обратно для образования фронта на Волге. И долго еще будут они участвовать деятельно в русской трагедии, вызывая к себе среди русских людей перемежающееся чувство злобы и благодарности...

А.И. Деникин. Очерки русской смуты

http://militera.lib.ru/h/denikin_ai2/2_18.html

ЯРОСЛАВ ГАШЕК И ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КОРПУС

Во время Гражданской войны в 1918 году, Гашек был на стороне красных и находился в Самаре, участвовал в ее обороне от Белой армии и подавлении анархистского мятежа.

А все началось с того, что будущий писатель не хотел принимать участия в Первой мировой. Он всячески старался избегнуть службы в армии, но в итоге в 1915 году его записали в австрийскую армию и в арестантском вагоне привезли на фронт. Однако вскоре Гашек добровольно сдался в русский плен.

Попал в Дарницкий лагерь военнопленных близ Киева, затем его перенаправили в Тоцкий под Бузулуком. Вдохновившись идеями коммунизма, в начале 1918 года он вступил в РКП(б) и встал под знамена большевиков, в разгорающейся в России Гражданской войне.

В конце марта 1918 года чехословацкая секция РКП(б) в Москве направила в Самару Ярослава Гашека во главе группы товарищей для формирования интернационального отряда Красной Армии и разъяснительной работы среди солдат чехословацкого корпуса.

Прибыв в Самару, Гашек развернул агитацию среди солдат корпуса и других чехов и словаков, которые находились в лагерях военнопленных или работали на заводах. Члены группы Гашека, встречая эшелоны с легионерами на станции, разъясняли им политику Советской власти, разоблачали контрреволюционные замыслы командования корпуса, призывали солдат не уезжать во Францию, а помочь русскому пролетариату в борьбе против буржуазии.

Для работы по привлечению солдат в Красную Армию был создан «Чешский военный отдел для формирования чешско-словацких отрядов при Красной Армии». Находился он на втором этаже гостиницы «Сан-Ремо» (ныне ул. Куйбышева, 98). Там же была секция РКП(б) и квартира Ярослава Гашека.

В течение апреля и мая был сформирован отряд в 120 бойцов из чехов и словаков. Его политическим комиссаром стал Ярослав Гашек. Предполагалось, что в течении ближайших двух месяцев отряд увеличится в до батальона, а возможно, и полка. Но это осуществить не удалось: в конце мая начался мятеж чехословацкого корпуса. В дни наступления белочехов на Самару Ярослав Гашек находились на окраине железнодорожной станции Самара.

Рано утром 8 июня 1918 года под натиском превосходящих сил белочехов отряды защитников Самары, в том числе и отряд чехословацких интернационалистов, вынуждены были оставить город. В самый последний момент Гашей направился в гостиницу «Сан-Ремо» взять или уничтожить списки добровольцев и другие документы военного отедла и секции РКБ(б), чтобы они не попали в руки врагов. Материалы он успел уничтожить, но вернуться на станцию к отряду уже не было возможности – станция была занята белочехами, а отряд обступил по железной дороге.

С большим трудом и риском Гашек выбрался из города. Около двух месяцев он скрывался у крестьян в деревнях, потом ему удалось перейти фронт. Деятельность Гашека в качестве агитатора Красной Армии в чешской среде была недолгой, но не осталась незамеченной. В июле, то есть спустя всего три месяца после прибытия в Самару, в Омске полевой суд чехословацкого легиона выдал ордер на арест Гашека, как предателя чешского народа. Несколько месяцев он был вынужден, прикрываясь справкой, что он «полоумный сын немецкого колониста из Туркестана», скрываться от патрулей.

Самарский краевед Александр Завальный приводит такую историю об этом этапе жизни писателя: «Однажды, когда он прятался у своих знакомых на одной из самарских дач, появился чешский патруль. Офицер решил допросить неизвестного, на что Гашек, разыграв из себя идиота, рассказал, как он спасал чешского офицера на станции Батраки: «Сижу я и думаю. Вдруг офицерик. Точь-в-точь вроде, как вы, такой деликатный и щупленький. Немецкую песенку мурлыкает и вроде бы приплясывает, как старая дева в пасхальный праздник. Благодаря испытанному нюху я сразу вижу — офицерик под мушкой. Гляжу, направляется прямо к уборной, из которой я только вышел. Присел я недалеко. Сижу десять, двадцать, тридцать минут. Не выходит офицер…» Далее Гашек изобразил, как он зашёл в туалет и, раздвинув гнилые доски, вытащил из нужника пьяного неудачника: «Вы, кстати, не знаете, какой награды удостоят меня за спасение жизни чешского офицера?».

Только к сентябрю Гашек пересёк линию фронта, и в Симбирске вновь примкнул к частям Красной Армии. Вместе с бойцами 5-й армии он прошел от берегов Волги до Иртыша. В конце 1920 года Ярослав Гашек вернулся на родину, где и умер 3 января 1923 года, совсем еще молодым, не дожив до 40 лет около 4-х месяцев.

Обложка: Плакат «Чехословацкий боец «отбеливает» Россию в районе Транссибирской магистрали». František Parolek, 1918 г.

Источник: https://warfiles.ru