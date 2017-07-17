Сепаратизм вековой выдержки. К 99-летию Сибирской республики 17 июля 1918 года в Омске была провозглашена Сибирская республика. Отрицать сепаратизм различных регионов России глупо. В той или иной форме он существует. Другое дело, что где-то он не переходит пределов национальной самобытности, а где-то имеет прошлое в виде нереализованных форм государственности. Сегодня, когда мы отмечаем 99-ю годовщину сибирского сепаратизма, стоит поговорить о том, для чего такие миражи существуют. Зарождение сепаратизма Сразу следует оговориться: сибирский сепаратизм возник не вдруг. За время гражданской таких вот республик на территории России родилось и умерло что-то около полусотни. Однако лишь о немногих из них мы знаем сегодня и даже имеем сомнительное удовольствие наблюдать их... На чтение: 3 минуты

17 июля 1918 года в Омске была провозглашена Сибирская республика.

Отрицать сепаратизм различных регионов России глупо. В той или иной форме он существует. Другое дело, что где-то он не переходит пределов национальной самобытности, а где-то имеет прошлое в виде нереализованных форм государственности. Сегодня, когда мы отмечаем

99-ю годовщину сибирского сепаратизма, стоит поговорить о том, для чего такие миражи существуют.

Зарождение сепаратизма

Сразу следует оговориться: сибирский сепаратизм возник не вдруг. За время гражданской таких вот республик на территории России родилось и умерло что-то около полусотни. Однако лишь о немногих из них мы знаем сегодня и даже имеем сомнительное удовольствие наблюдать их нынешние инкарнации.

Движение за некую самостоятельность и инаковость Сибири можно зафиксировать ещё во второй половине XIX века (сибирское областничество). Среди лозунгов – борьба с самодержавием, виктимное поведение, видение Сибири как колонии России. Возникло оно, разумеется, среди тогдашней сибирской интеллигенции и, скорее всего, одной породы с украинской самостийностью. Так бы оно и оставалось вещью в себе для местных «властителей дум», если бы не драматические события почти столетней давности.

В 1918 году пришла очередь большевиков защищать свою государственность. В Москве эта попытка была пресечена без особых проблем. Ещё в ряде городов, где восстания готовил «Союз защиты свободы» Савинкова, они также провалились. Однако чем дальше от центра, тем менее прочной была власть, не отметившая ещё даже свою первую годовщину. Кроме того, в Сибири был дополнительный фактор нестабильности: Чехословацкий корпус.

Фактор чехословаков

Чехи и словаки сами были сепаратистами – подданные Австро-Венгерской империи, попавшие в плен в ходе войны и изъявившие желание воевать на стороне России. Поражение Австро-Венгрии в ходе войны с высокой долей вероятности означало бы её распад (так и случилось), а значит, отвечало устремлениям чехов, лишившихся государственности ещё в XI веке. Нам такой внезапный союзник тоже был выгоден. Первоначально Чешская дружина была создана из чехов – подданных Российской империи, уже потом в неё включались военнопленные. Постепенно дружина доросла до корпуса и уже осенью 1917 года насчитывала около 40 тысяч солдат и офицеров. Тогда же Чешский национальный совет в Париже добился признания корпуса частью французской армии. Чехов начали готовить к переправлению во Францию. Революция эти планы сильно нарушила.

В целом чехи с большевиками договорились: большевики эвакуируют их через Владивосток, чехи ни в какие внутрироссийские дела не вмешиваются и передвигаются к точке эвакуации лишь частично вооружёнными. Но затем карты спутал Брестский мир. Такое серьёзное подкрепление было не в интересах немцев, они начали давить на большевиков, те сделали попытку развернуть чехов обратно. В результате после очередного конфликта в середине мая один из эшелонов захватил почти 3000 винтовок в Челябинске. С конца мая дело доходит до боёв. Чехи продолжили двигаться в направлении Владивостока, только теперь сносили зачатки новой государственности, мешавшей им наконец выбраться из России.

Приунывшие политические противники большевиков, видя такой оборот, бросились на готовое. Так в конце июня 1918 года в Омске и возникло Временное Сибирское правительство (во главе с эсером Петром Вологодским), провозгласившее через полмесяца Сибирскую республику с центром в Омске. При этом готовиться к формированию правительства начали ещё раньше, примерно в начале июня. О мятеже чехословаков уже знали и ждали их помощи.

Неудачный реванш «учредиловки»

Как и все подобные образования, Сибирская республика первым делом утвердила свою символику. Однако на этом не остановились. В этом случае самостийность в некоторой мере поддерживалась союзниками (французским правительством через Чехословацкий корпус), поэтому возникшие тут и там антибольшевистские правительства попытались сбить в некую более внушительную общность.

Назвали эту общность Временным Всероссийским правительством, или, по месту образования, Уфимской директорией (сентябрь 1918). Кроме правительства Сибирской республики, в неё вошли представители так называемого КОМУЧа (Комитет членов учредительного собрания) – ещё одного временного правительства, на этот раз самарского. Разумеется, тоже возникшего при содействии корпуса чехословаков.

По духу и по форме это была попытка реванша Временного правительства. Его даже возглавил эсер Авксентьев (член Петросовета, министр внутренних дел во Временном правительстве), а целью по-прежнему был созыв Учредительного собрания. С единственным отличием: если год назад они опирались на собственные силы и потеряли власть, то теперь был ещё и внешний источник легитимности. Имея эти опоры (помощь чехословаков, поддержку Франции, союз с самарцами), сибиряки денонсировали свою декларацию независимости 3 ноября, решив сосредоточиться на созыве Учредительного собрания в начале 1919 года.

Дальнейшие события напоминают 1917 год и лишь подтверждают его историческую правоту и неизбежность. Роль Корнилова в этот раз исполнил военный и морской министр Временного Всероссийского правительства – Александр Колчак. Правда, исполнил более удачно. В середине ноября 1918 года он арестовал членов правительства, провозгласил себя Верховным правителем. В дальнейшем уже он оспаривал с большевиками право на власть в России.

Современные формы

Вопрос сибирского сепаратизма самым неожиданным образом не канул в Лету вместе со всеми прочими такого же рода республиками. Так, он возродился в начале 90-х. В 1990 году в Томске возникла Партия независимости Сибири, требовавшая кроме независимости ещё и компенсации «ущерба от колониальных властей». Затем в Перми даже отпечатали тираж уральского франка для так и не появившейся Уральской республики (1991). В 2000-х сибирячество вернулось уже на новом витке обращённое к новому поколению и распространяемое иным способом. Примерно с 2005 года оно живёт и вербует себе сторонников в социальных сетях и с помощью флешмобов (акция «Запишись сибиряком» во время переписи 2011 года), используя доступный и привлекательный визуальный ряд.

Очередная активность движения была связана с Русской весной и выходом Крыма из состава Украины. Мол, если им можно, то и мы будем.

Однако если 25–26 лет назад сибирского сепаратизма действительно имело смысл опасаться, то теперь за ним вполне достаточно внимательно следить. Сам по себе он не выстрелит и опасен только в случае других потрясений. Точно так же, как пара «сибирское областничество и Сибирская республика»: без первого не было бы второго, но без тепличных условий краха государственности всё это лишь беззубые хотелки.

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Всё вышесказанное говорит нам о следующем:

1. Сепаратизм (в том числе имитационный) существовал и будет существовать – даже когда государство достаточно сильно для противостояния этим играм скучающих интеллигентов. Он имеет смысл уже хотя бы в качестве лакмусовой бумажки, тестера для прощупывания настроений. Прощупываем, разумеется, не мы.

2. В периоды ослабления государственности эти фантазии могут крепнуть и даже на некоторое время становиться материальными. Правда, без помощи заграницы всё равно не обходится. Она же основной интересант всей этой самостийщины.

3. Бороться в любом случае нужно не с сепаратизмом, это всё равно что сражаться с мельницами. Бороться нужно за укрепление государства. В этом климате самостийные проекты не приживаются.