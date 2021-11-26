ПОКРОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПОКРОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский государственный дея­тель, эко­но­мист, тайный советник (1913).

Дво­ря­нин. Учил­ся на юри­дическом факультетете Московского университета (1884-1887), окон­чил юри­дический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1888). Начальник от­де­ле­ния кан­це­ля­рии Комитета ми­ни­ст­ров (1893-1899 годы, исполняющий должность до 1896 года). Ви­це-ди­рек­тор (1899-1903), ди­рек­тор (1904-1906) Департамента ок­лад­ных сбо­ров. Статс-сек­ре­тарь двух де­пар­та­мен­тов Государственного со­ве­та - промышленности, на­ук и тор­гов­ли (1903-1904), государственной эко­но­мии (1904). В 1906-1914 годы то­ва­рищ министра фи­нан­сов. Под руководством Покровского раз­ра­бо­тан ряд на­ло­го­вых за­ко­нов; в част­но­сти, вве­де­на бо­лее со­вер­шен­ная сис­те­ма оцен­ки иму­ще­ст­ва при взи­ма­нии на­ло­га с городской не­дви­жи­мо­сти, ос­но­ван­ная на её ры­ноч­ной стои­мо­сти (6(19).6.1910, всту­пил в си­лу с начала 1912 года), что по­зво­ли­ло при со­хра­не­нии преж­ней став­ки на­ло­га (6%) уве­ли­чить сум­му его сбо­ра; впер­вые в ис­то­рии Рос­сии вве­дён по­до­ход­ный на­лог (6(19).4.1916, в си­лу дол­жен был всту­пить в 1917 году).

В 1914-1915 годы уча­ст­ник съез­дов Объ­е­ди­нён­но­го дво­рян­ст­ва. Член Государственного со­ве­та по на­зна­че­нию (1914-1916 годы; в 1915-1916 годы вхо­дил в кру­жок вне­пар­тий­но­го объ­е­ди­не­ния); с 1915 года член. Осо­бо­го со­ве­ща­ния по про­до­воль­ст­вию (ру­ко­во­дил соз­дан­ной в его со­ста­ве Ко­мис­си­ей о ме­рах борь­бы с до­ро­го­виз­ной пред­ме­тов пер­вой не­об­хо­ди­мо­сти). С 1914 года то­ва­рищ председатель Ро­ма­нов­ско­го комитета «для вос­по­соб­ле­ния де­лу при­зре­ния си­рот сель­ско­го на­се­ле­ния», член Вер­хов­но­го со­ве­та по при­зре­нию се­мей лиц, при­зван­ных на вой­ну, и се­мей ра­не­ных и пав­ших вои­нов; од­но­вре­мен­но в 1915-1917 годы со­сто­ял при вер­хов­ном на­чаль­ни­ке са­ни­тар­ной и эва­куа­ци­он­ной час­ти прин­це А.П. Оль­ден­бург­ском.

Государственный кон­тро­лёр (25.1(7.2)-30.11(13.12). 1916). Министр иностранных дел (30.11(13.12).1916-28.2(13.3).1917); в январе - феврале 1917 года пред­се­да­тель­ст­во­вал на со­ве­ща­нии ди­пло­ма­тов стран Ан­тан­ты в Пет­ро­гра­де, об­су­ж­дав­шем пла­ны во­енной кам­па­нии 1917 года. Тог­да же ини­циа­тор со­зы­ва со­ве­ща­ния о по­сле­во­ен­ном по­ло­же­нии Поль­ши, часть чле­нов ко­то­ро­го (Покровский в их чис­ле) вы­ска­за­лась за ав­то­но­мию Поль­ши в со­ста­ве Российской им­пе­рии, дру­гая - за её от­де­ле­ние от Рос­сии. В феврале 1917 года пред­ла­гал под­го­то­вить к октябрю 1917 года экс­пе­диционный кор­пус для за­ня­тия Кон­стан­ти­но­по­ля . В Со­ве­те ми­ни­ст­ров вы­сту­пал как сто­рон­ник по­ли­тического ком­про­мис­са с Государственной ду­мой. В 1917 году из­бран председателем пра­в­ле­ния Си­бир­ско­го бан­ка и Русско-американского комитета для со­дей­ст­вия эко­но­мическому сбли­же­нию Рос­сии и США, то­ва­ри­щем председателя Главного управ­ле­ния Российского общества Крас­но­го Кре­ста . В декабре 1917 года во­шёл в ко­мис­сию для раз­ра­бот­ки про­ек­та советско-финляндского до­го­во­ра, го­то­вив­ше­го­ся в свя­зи с при­зна­ни­ем Рос­си­ей не­за­ви­си­мо­сти Фин­лян­дии. В 1918 году из­бран за­мес­ти­те­лем председателя Сою­за за­щи­ты ин­те­ре­сов русских кре­ди­то­ров и долж­ни­ков, об­ра­зо­ван­но­го для учё­та вза­им­ных советско-германских пре­тен­зий в со­от­вет­ст­вии с Бре­ст­ским ми­ром 1918 года, и председатель со­ве­та Сою­за ме­ж­ду­народных тор­го­вых то­ва­ри­ществ. В 1921 году эмиг­ри­ро­вал, жил в Кау­на­се, до­цент, в 1926-1929 годы исполняющий обязанность про­фес­со­ра ка­фед­ры фи­нан­сов факультета пра­ва Ли­товского университета, со­вет­ник Министерства фи­нан­сов Лит­вы.

Ав­тор вос­по­ми­на­ний (хра­нят­ся в Российском государственном ар­хи­ве литературы и искусства и в Бах­метев­ском ар­хи­ве в США; не­боль­шая часть опубликована), яв­ляю­щих­ся цен­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии российского государственного ап­па­ра­та конца XIX - начала XX веков.

Сочинения:

На­зрев­шие во­про­сы рус­ской жиз­ни. СПб., 1909;

О по­до­ход­ном на­ло­ге. П., 1915;

Ос­но­вы фи­нан­со­вой нау­ки. Кау­нас, 1926 (на ли­тов. яз.);

Ко­ми­тет ми­ни­ст­ров и его кан­це­ля­рия в 1890-х гг. // Ис­то­ри­че­ский ар­хив. 2002. № 2.