ПОКРОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ПОКРОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский государственный деятель, экономист, тайный советник (1913).
Дворянин. Учился на юридическом факультетете Московского университета (1884-1887), окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1888). Начальник отделения канцелярии Комитета министров (1893-1899 годы, исполняющий должность до 1896 года). Вице-директор (1899-1903), директор (1904-1906) Департамента окладных сборов. Статс-секретарь двух департаментов Государственного совета - промышленности, наук и торговли (1903-1904), государственной экономии (1904). В 1906-1914 годы товарищ министра финансов. Под руководством Покровского разработан ряд налоговых законов; в частности, введена более совершенная система оценки имущества при взимании налога с городской недвижимости, основанная на её рыночной стоимости (6(19).6.1910, вступил в силу с начала 1912 года), что позволило при сохранении прежней ставки налога (6%) увеличить сумму его сбора; впервые в истории России введён подоходный налог (6(19).4.1916, в силу должен был вступить в 1917 году).
В 1914-1915 годы участник съездов Объединённого дворянства. Член Государственного совета по назначению (1914-1916 годы; в 1915-1916 годы входил в кружок внепартийного объединения); с 1915 года член. Особого совещания по продовольствию (руководил созданной в его составе Комиссией о мерах борьбы с дороговизной предметов первой необходимости). С 1914 года товарищ председатель Романовского комитета «для воспособления делу призрения сирот сельского населения», член Верховного совета по призрению семей лиц, призванных на войну, и семей раненых и павших воинов; одновременно в 1915-1917 годы состоял при верховном начальнике санитарной и эвакуационной части принце А.П. Ольденбургском.
Государственный контролёр (25.1(7.2)-30.11(13.12). 1916). Министр иностранных дел (30.11(13.12).1916-28.2(13.3).1917); в январе - феврале 1917 года председательствовал на совещании дипломатов стран Антанты в Петрограде, обсуждавшем планы военной кампании 1917 года. Тогда же инициатор созыва совещания о послевоенном положении Польши, часть членов которого (Покровский в их числе) высказалась за автономию Польши в составе Российской империи, другая - за её отделение от России. В феврале 1917 года предлагал подготовить к октябрю 1917 года экспедиционный корпус для занятия Константинополя. В Совете министров выступал как сторонник политического компромисса с Государственной думой. В 1917 году избран председателем правления Сибирского банка и Русско-американского комитета для содействия экономическому сближению России и США, товарищем председателя Главного управления Российского общества Красного Креста. В декабре 1917 года вошёл в комиссию для разработки проекта советско-финляндского договора, готовившегося в связи с признанием Россией независимости Финляндии. В 1918 году избран заместителем председателя Союза защиты интересов русских кредиторов и должников, образованного для учёта взаимных советско-германских претензий в соответствии с Брестским миром 1918 года, и председатель совета Союза международных торговых товариществ. В 1921 году эмигрировал, жил в Каунасе, доцент, в 1926-1929 годы исполняющий обязанность профессора кафедры финансов факультета права Литовского университета, советник Министерства финансов Литвы.
Автор воспоминаний (хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства и в Бахметевском архиве в США; небольшая часть опубликована), являющихся ценным источником по истории российского государственного аппарата конца XIX - начала XX веков.
Сочинения:
Назревшие вопросы русской жизни. СПб., 1909;
О подоходном налоге. П., 1915;
Основы финансовой науки. Каунас, 1926 (на литов. яз.);
Комитет министров и его канцелярия в 1890-х гг. // Исторический архив. 2002. № 2.