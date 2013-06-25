Подписание Брестского мира Сепаратный мир с Германией и Австро-Венгрией, подписанный большевистским правительством (3 марта 1918 г.). Выход России из Первой мировой войны с огромными территориальными потерями и выплатой значительной контрибуции. Еще больше обострил противоречия в обществе, явившись еще одним толчком к Гражданской войне. Назван современниками «позорным и похабным». На чтение: 2 минуты

РОССИЯ ТЕРЯЛА ОКОЛО 1 МЛН КВ. КМ

По договору, подписанному 3 марта 1918 г., территория, оккупирован­ная Германией и Австро-Венгрией, включала Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, 75% Белоруссии. Германия и Австро-Венгрия намеревались сами определить судьбу этих областей в согласии с их населением. Советская Россия обязалась заключить договор с Украинской Радой и урегулировать с ней пограничные споры. Все земли, захваченные у Турции, возвраща­лись, вместе с занятыми ранее округами Карса, Ардагана и Батума. Таким образом, Россия теряла около 1 млн кв. км территории. Российская армия демобилизовывалась. Все военные суда России подлежали переводу в рус­ские порты или разоружению. Россия также освобождала от своего присутствия Финляндию, Аландские острова и обязывалась прекратить пропаганду против властей Украины и Финляндии. Военнопленные отпу­скались на родину.

По тексту Брестского мира договаривающиеся стороны отказывались от взаимного возмещения расходов. Однако 27 августа в Берлине было под­писано дополнительное финансовое соглашение, по которому Россия должна была выплатить Германии в различных формах 6 млрд. марок и поставить Германии ­продовольствие. Восстанавливались права германских и австрийских под­данных на их собственность в России. Возобновлялись невыгодные для России таможенные тарифы 1904 г.

Ратификация этих необычайно тяжелых условий мира вызвала новый политический кризис России. Экстренный съезд РКП(б) и IV Чрез­вычайный съезд Советов в марте 1918 г. большинством голосов высказа­лись за ратификацию мира, при этом Совнаркому было дано право в лю­бой момент разорвать его. Против мира резко выступали «левые коммуни­сты» и левые эсеры. В знак протеста народные комиссары — члены пар­тии левых эсеров вышли из Совнаркома, но остались в Советах и в аппа­рате управления, в том числе — в ВЧК.

УЧАСТНИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

Из официального сообщения советского правительства о ходе переговоров в Брест-Литовске с целью заключения перемирия от 22 ноября 1917 г.

...Наши делегаты начали с декларации о целях мира, в интересах которого предлагается перемирие. Делегаты противной стороны отвечали, что это дело политиков, между тем как они, люди военные, уполномочены говорить только о военных условиях перемирия...

Наши представители внесли проект перемирия на всех фронтах, выработанный нашими военными экспертами. Главными пунктами этого предложения было, во-первых, запрещение переброски войск с нашего фронта на фронт наших союзников и, во-вторых, очищение немцами островов Моонзунда... Наши требования... делегаты противников объявили для себя неприемлемыми и высказались в том смысле, что такие требования могли бы быть предъявлены только разбитой стране. В ответ на категорические указания наших уполномоченных, что для нас дело идет о перемирии на всех фронтах в целях установления всеобщего демократического мира на известных основах, формулированных Всероссийским Съездом Советов, делегаты противной стороны снова уклончиво заявили о недопустимости для них такой постановки вопроса, ибо они в настоящий момент уполномочены вести переговоры о перемирии только с русской делегацией, так как делегации союзников России на конференции нет...

В переговорах участвовали, таким образом, представители всех враждебных нам государств. Из союзных государств на переговорах не было представлено, кроме России, ни одного. Союзные народы должны знать, что переговоры начались и что они будут продолжаться независимо от поведения нынешней союзной дипломатии. В этих переговорах, где русская делегация отстаивает условия всеобщего демократического мира, дело идет о судьбе всех народов, в том числе и тех воюющих народов, дипломатия которых сейчас остается в стороне от переговоров.

«Известия» N 233, 23 ноября 1917 г.

Из заявления Л. Троцкого

...Мы выводим нашу армию и наш народ из войны. Наш солдат-пахарь должен вернуться к своей пашне, чтобы уже нынешней весной мирно обрабатывать землю, которую революция из рук помещиков передала в руки крестьянина. Мы выходим из войны. Мы отказываемся санкционировать те условия, которые германский и австро-венгерский империализм пишет мечом на теле живых народов. Мы не можем поставить подписи русской революции под условиями, которые несут с собой гнет, горе и несчастья миллионам человеческих существ. Правительства Германии и Австро-Венгрии хотят владеть землями и народами по праву военного захвата. Пусть они свое дело творят открыто. Мы не можем освящать насилия. Мы выходим из войны, но мы вынуждены отказаться от подписания мирного договора...

Из заявления главы советской делегации на переговорах в Брест-Литовске Г. Сокольникова:

...При создавшихся условиях Россия не имеет возможности выбора. Фактом демобилизации своих войск русская революция как бы передала свою судьбу в руки германского народа. Мы ни на минуту не сомневаемся, что это торжество империализма и милитаризма над международной пролетарской революцией окажется лишь временным и приходящим... Мы готовы немедленно подписать мирный договор, отказываясь от всякого его обсуждения как совершенно бесполезного при создавшихся условиях...

Из воспоминаний инженера-путейца Н.А. Врангеля:

До переезда в Баты-Лиман мне пришлось пережить трагикомический эпизод. Как известно, предательский Брест-Литовский договор предусматривал сдачу судов нашего Черноморского Флота немедля. Этого предательства не могли перенести даже большевики-матросы, вчерашние убийцы офицеров. Стали кричать о необходимости защищать Крым от немцев, бросились по городу (Севастополю) искать офицеров, прося их опять вступить в командование судами. На судах вместо красного опять взвился Андреевский флаг. Адмирал Саблин вступил в командование Флотом. Военно-революционный Комитет решил защищать Крым и строить стратегическую железную дорогу Джанкой-Перекоп. Бросились искать инженеров и обнаружили в Балаклаве инженера Давыдова, начальника участка постройки линии Севастополь-Ялта (постройка была начата в 1913 г. и приостановлена). Несмотря на уверения Давыдова, что постройка потребует нескольких месяцев, его назначили главным инженером и потребовали от него, чтобы он указал инженеров, которые будет мобилизованы ему в помощь. За два дня до сего я познакомился с Давыдовым на набережной в Балаклаве и вот он называет мне имя, желал избавить меня от работы в окопах, чем грозили всем буржуям. На следующий день я уже мобилизован и нас везут в Джанкой, а оттуда на лошадях в Перекоп. В Перекопе ночуем и едем обратно. Из Севастополя я скрываюсь в Баты-Лиман и через 2-3 дня думаю, что немцы уже пришли. В вознаграждение за понесенные труды и волнения привожу домой 1/4 фунта свеч, выданных мне в Джанкой.

Обложка: Подписание соглашения о перемирии 15 (28) декабря. Источник: https://ru.wikipedia.org