Почему русские офицеры поддержали «предателей» Сегодня в рубрике «Россия. Военная история» мы поговорим о том, как изменилось положение русского офицерского корпуса в первые месяцы советской власти. На чтение: 2 минуты

Сегодня в рубрике «Россия. Военная история» мы поговорим о том, как изменилось положение русского офицерского корпуса в первые месяцы советской власти.

Взаимное недоверие

Октябрь 1917 года, в отличие от Февраля, большинство русских офицеров встретило настороженно. Многие офицеры не знали и не понимали политической жизни, но они исходили из того, что Ленин и его сторонники выступали за поражение России в Первой мировой войне как «войне империалистической. Отсюда вполне понятное отношение к большевикам как врагам своей страны, только укрепившееся после того, как весной 1917 года ленинцы были пропущены в Россию немцами через свою территорию.

Действительно, Ленин и его партия выступали в качестве агентов Германии, но не шпионов в вульгарном смысле, а агентов влияния, поскольку их интересы совпадали. В силу сравнительно узкого политического кругозора офицерству, даже наиболее интеллектуально развитому, трудно было понять, что после захвата власти большевиками их интересы с немецкими разошлись.

Недоверие к советской власти и её вождям было связано и с тем, что в офицерской среде были сильны националистические настроения. Примечательно, что до 1917 года лица иудейского вероисповедания в офицеры не допускались.

Крах корпорации

Членов большевистской партии среди офицеров в 1917 году было немного. Поначалу ленинцы продолжили прежний антиофицерский курс, существовавший при Временном правительстве. Были отменены титулы, ордена, мундиры, ношение погон – все те внешние атрибуты корпорации, которые были дороги офицерам. Разумеется, это отталкивало.

Смена власти сопровождалась новым витком насилия в отношении офицерства, поскольку органы правопорядка попросту не контролировали ситуацию (большевики, кстати, выступали против самосудов, но на первых порах ничего не могли с этим поделать).

И, конечно, сильнейшим ударом стал Брестский мир. Лишь немногие офицеры осенью 1917 года пришли к пониманию того, что русская армия небоеспособна и нужно замиряться с противником. Большинство же восприняло начало мирных переговоров и последующую уступку противнику колоссальных территорий как проведение большевиками в жизнь тех самых немецких интересов. А с предателями офицерам-патриотам было не по пути.

Тем не менее, большевики быстро поняли, что без привлечения на свою сторону квалифицированных командных кадров из офицеров старой армии им новой армии не создать, равно как и не обеспечить защиту своего режима от многочисленных врагов.

На службу к красным

Для многих офицеров, прежде всего, кадровых, военная служба была единственным занятием, вне армии и в отрыве от любимого дела эти люди себя не представляли. Среди таких офицеров получила распространение психология «ландскнехтов», готовых служить любой власти, нуждающейся в их услугах. И, конечно, новый курс большевистского руководства находил у них отклик.

По патриотическим соображениям, для защиты своей страны от немцев, тысячи офицеров добровольно пошли в новую армию. По этой причине, например, в Красной Армии оказались генерал-лейтенанты Д.П. Парский и Е.А. Искрицкий, видный военный учёный генерал-майор А.А. Свечин, полковник С.С. Каменев и другие.

Уже в первые месяцы новой власти старое офицерство приняло самое активное участие в отражении немецкого наступления и в защите Петрограда. На всех основных направлениях возглавляли оборону подступов к столице исключительно бывшие офицеры Генерального штаба. Они же осуществляли верховное руководство и координацию действий советских отрядов из Петрограда.

Руководил обороной Петрограда бывший генерал-майор М.Д. Бонч-Бруевич, его ближайшим помощником был генерал-квартирмейстер Ставки, бывший генерал-майор Н.А. Сулейман, участвовали в работе генералы-генштабисты С.Г. Лукирский, Н.И. Раттэль, А.С. Гришинский, М.М. Загю (всего с Бонч-Бруевичем из Ставки в Могилёве в Петроград в феврале 1918 года приехали 12 бывших офицеров Генштаба). На псковском направлении держались отряды бывшего полковника И.Г. Пехливанова, финляндский район обороняли отряды под командованием бывшего генерал-лейтенанта Д.Н. Надёжного, в районе Нарвы и Ямбурга сражались войска бывшего генерал-лейтенанта Д.П. Парского, в районе Дно – бывшего генерал-лейтенанта Ф.А. Подгурского. Под руководством известного военного инженера, бывшего инженер-генерала К.И. Величко спешно подготавливались к обороне ближние подступы к столице.

Позднее, уже в ходе Гражданской войны, когда политика большевиков в результате столкновения с действительностью неизбежно поменялась в государственническую сторону, а центр выступил в качестве собирателя земель рассыпавшейся на кусочки страны, офицерство стало активнее поддерживать большевиков по идейным мотивам.