КНЯЗЬ

Пра­ви­тель в средневековых го­су­дар­ст­вах или от­дель­ных государственных об­ра­зо­ва­ни­ях (кня­зья удель­ные) у сла­вян и не­ко­то­рых других на­ро­дов; пред­ста­ви­тель фео­даль­ной ари­сто­кра­тии; дво­рян­ский ти­тул. В рус. кня­же­ст­вах с нач. 14 в. вер­хов­но­го пра­ви­теля име­но­ва­ли так­же ве­ли­ким кня­зем.

В пра­сла­вян­ский пе­ри­од (до 6–7 вв.) в позд­не­п­ле­мен­ном об­ще­ст­ве К. из­би­ра­ли из знат­ных ро­дов, за за­слу­ги пе­ред пле­ме­нем по доб­ле­сти или по муд­ро­сти на на­род­ном соб­ра­нии. К. слу­жи­ла дру­жи­на, он осу­ще­ст­в­лял в пле­ме­ни функ­ции вое­на­чаль­ни­ка, уча­ст­во­вал в управ­ле­нии им, но вер­хов­ная власть при­над­ле­жа­ла на­род­но­му со­б­ра­нию и со­ве­ту ста­рей­шин. В пле­мен­ных кня­же­ни­ях, вост.-слав. об­ра­зо­ва­ни­ях 9 – 1-й пол. 10 вв. К. и пле­мен­ная знать при­об­ре­ли боль­шее об­ществ.-по­ли­тич. зна­че­ние, но на­род­ное со­б­ра­ние со­хра­ня­лось как вер­хов­ный кол­лек­тив­ный ор­ган са­мо­управ­ле­ния.

В пе­ри­од фор­ми­ро­ва­ния по­ли­эт­ни­че­ско­го Др.-рус. гос-ва (сер. 9 в.) меж­пле­мен­ным сою­зом сло­вен нов­го­род­ских, кри­ви­чей и ме­ри кня­зем был из­бран Рю­рик. По­сле объ­е­ди­не­ния Оле­гом ок. 882 сев. гос. об­ра­зо­ва­ния с цен­тром в Ла­до­ге и юж. гос. об­ра­зо­ва­ния с цен­тром в Кие­ве бы­ло соз­да­но зна­чи­тель­ное по тер­ри­то­рии и мощ­ное в во­ен. от­но­ше­нии го­су­дар­ст­во. Его гла­вой яв­лял­ся К., при­над­ле­жав­ший ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей, осу­ще­ст­в­ляв­ший функ­цию пуб­лич­ной вла­сти. С 10 в. в кня­же­скую каз­ну по­сту­па­ли фик­си­рован­ные, ре­гу­ляр­но взи­мае­мые по­да­ти «с ды­ма» (до­ма), хо­зяй­ст­ва ма­лой се­мьи, ве­ро­ят­но, тор­го­вые, про­езд­ные и су­деб­ные по­шли­ны, со 2-й пол. 10 в. – до­хо­ды от по­зе­мель­но­го об­ло­же­ния па­хот­ной зем­ли. К. об­ла­дал пра­вом вер­хов­но­го су­да и из­да­ния за­ко­нов. В ка­че­ст­ве гос. за­ко­на бы­ла из­да­на Рус­ская прав­да, обоб­щив­шая юри­дич. нор­мы вост.-слав. пле­мен­ных Правд. Пря­мое кня­же­ское управ­ле­ние и сбор по­да­тей осу­ще­ст­в­ля­лись по­сред­ст­вом по­лю­дья. К. вы­пол­нял вер­хов­ные во­ен. функ­ции сбо­ра и ко­ман­до­ва­ния вой­ском, про­ве­де­ния во­ен. опе­ра­ций, объ­яв­ле­ния вой­ны и за­клю­че­ния ми­ра. В рус­ско-ви­зан­тий­ских до­го­во­рах 10 в. рус­ские кня­зья Олег и Игорь ука­за­ны как су­ве­рен­ные пра­ви­те­ли. За­вер­ше­ни­ем ста­нов­ле­ния го­су­дар­ст­ва и кон­цен­тра­ции вла­сти К. ста­ла ре­фор­ма Оль­ги во 2-й пол. 940-х – 950-е гг. Она за­ме­ни­ла пле­мен­ное де­ле­ние тер­ри­то­ри­аль­ным – по го­ро­дам с во­лос­тя­ми и по­гос­там. Вслед­ст­вие этой ре­фор­мы сло­жи­лась под­чи­нён­ная К. тер­ри­то­ри­аль­ная адм.-су­деб­ная сис­те­ма во гла­ве с по­сад­ни­ка­ми в го­ро­дах и, ве­ро­ят­но, ста­рос­та­ми в по­гос­тах. Про­цесс цен­тра­ли­за­ции вла­сти имел след­ст­ви­ем фор­ми­ро­ва­ние ти­туль­ной вер­хов­ной соб­ст­вен­но­сти К. (го­су­дар­ст­ва) на зем­лю. Она ста­ла пра­во­вой ос­но­вой кня­же­ских раз­де­лов тер­ри­то­рии Др.-рус. гос-ва, на­сле­до­ва­ния князья­ми уде­лов, по­яв­ле­ния но­вых кня­жеств и ме­ст­ных кня­же­ских ди­на­стий. На­чи­ная с сер. – 2-й пол. 10 в. от­ме­чает­ся су­ще­ст­во­ва­ние кня­же­ских го­ро­дов, сёл, лес­ных и зе­мель­ных вла­де­ний. Кня­же­ская ди­на­стия Рю­ри­ко­ви­чей ста­ла един­ст­вен­ной, К. нель­зя бы­ло стать, им мож­но бы­ло толь­ко ро­дить­ся.

Фор­ми­ро­ва­ние по­ли­ти­че­ски еди­но­го го­су­дар­ст­ва, его со­ци­аль­но-эко­но­мич. и по­ли­тич. раз­ви­тие, по­сто­ян­ные свя­зи с хри­сти­ан­ски­ми стра­на­ми, пре­ж­де все­го с Ви­зант. им­пе­ри­ей, спо­соб­ст­во­ва­ли Кре­ще­нию Ру­си при ки­ев­ском кн. Вла­ди­ми­ре Свя­то­сла­ви­че. В со­от­вет­ст­вии с ви­зант. ос­но­ва­ния­ми вос­точ­но­хри­сти­ан­ской Церк­ви в «сим­фо­нии» свет­ской и цер­ков­ной вла­стей оп­ре­де­ляю­щее зна­че­ние на Ру­си из­на­чаль­но при­об­ре­ла кня­же­ская власть. К. при­над­ле­жа­ла ини­циа­ти­ва в из­да­нии кня­же­ских ус­та­вов 10–12 вв.

Бла­го­да­ря осо­бо­му эко­но­мич., со­ци­аль­но-по­ли­тич. и пра­во­во­му ста­ту­су К. в 10 в. сфор­ми­ро­ва­лась це­ре­мо­ни­аль­ная сис­те­ма его по­ве­де­ния. С при­ня­ти­ем хри­сти­ан­ст­ва и са­кра­ли­за­ци­ей вла­сти пра­ви­те­ля при­сут­ст­во­вав­ший на цер­ков­ной служ­бе К., на­чи­ная с Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча, на­хо­дил­ся в хра­ме на хо­рах, ни­же изо­бра­же­ний Хри­ста, ар­хан­ге­лов, еван­ге­ли­стов, не­ко­то­рых свя­тых, но вы­ше цер­ков­ных ие­рар­хов, при­чта и при­хо­жан. К. ста­ли хо­ро­нить в хра­ме в юж. га­ле­рее или ря­дом с ней, что яви­лось пе­ре­ос­мыс­ле­ни­ем на­хо­ж­де­ния ви­зант. им­пе­ра­то­ра во вре­мя бо­го­слу­же­ния на юж. верх­ней га­ле­рее со­бо­ра Св. Со­фии в Кон­стан­ти­но­по­ле.

В Др.-рус. гос-ве К. осу­ще­ст­в­лял на­зна­че­ние на выс­шие гос. долж­но­сти (по­сад­ник, ты­сяц­кий, вое­во­да). Кня­же­ские вас­са­лы – от­ро­ки и дет­ские – ис­пол­ня­ли во­ен., адм.-су­деб­ные и пре­стиж­ные долж­но­ст­ные функ­ции на кня­же­ском дво­ре, по­лу­чая за служ­бу от К. ма­те­ри­аль­ное обес­пе­че­ние в ви­де де­неж­ных раз­дач, час­ти со­би­рае­мых по­да­тей и по­шлин, «кор­ма», т. е. не­зе­мель­ные фео­ды. По­ли­тич. власть К. до 2-й тре­ти 12 в. реа­ли­зовывалась в фор­ме ран­не­фе­о­даль­ной мо­нар­хии при от­сут­ст­вии аль­тер­на­тив­ных ор­га­нов гос. вла­сти. К. еди­но­вла­ст­но или при уча­стии до­ве­рен­ных лиц из­да­вал за­ко­ны, осн. ис­точ­ни­ки пра­ва, – Прав­ду Яро­сла­ва, Прав­ду Яро­сла­ви­чей, По­кон вир­ный в со­ста­ве Крат­кой ре­дак­ции Рус­ской прав­ды, Ус­тав Вла­ди­ми­ра Все­во­ло­до­ви­ча Мо­но­ма­ха в со­ста­ве Про­стран­ной ре­дак­ции Рус­ской прав­ды, разл. ви­ды гра­мот (до­го­вор­ные, ус­тав­ные, ду­хов­ные и вклад­ные с пол­ным или час­тич­ным по­дат­ным и су­деб­ным им­му­ни­те­том).

До 1-й тре­ти 12 в. ки­ев­ские К. стре­ми­лись со­хра­нить по­ли­тич. един­ст­во стра­ны. Но по­яв­ле­ние ме­ст­ных кня­же­ских ди­на­стий, рост зна­че­ния го­ро­дов как тор­го­во-ре­мес­лен­ных, по­ли­тич. и идео­ло­гич. цен­тров, фор­ми­ро­ва­ние со­сло­вия круп­ных зем­ле­вла­дель­цев – бо­яр при­ве­ли к рас­па­ду Др.-рус. гос-ва. Юри­дич. ос­но­ва­ни­ем вла­де­ния сво­им кня­же­ст­вом ста­ло для К. «от­чин­ное» пра­во на­сле­до­ва­ния, по­ни­мае­мое как пре­ем­ст­вен­ность ти­туль­ной вер­хов­ной зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти и вла­сти.

Во 2-й тре­ти 12 – 1-й тре­ти 13 вв. в др.- рус. зем­лях об­ра­зо­ва­лись три по­ли­тич. сис­те­мы кня­же­ской вла­сти. В Сев.-Вост. Ру­си К. со­хра­нил мо­нар­хич. власть. В Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ке сфор­ми­ро­вал­ся рес­пуб­ли­кан­ский строй с из­би­рае­мы­ми выс­ши­ми долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми – по­сад­ни­ка­ми, ты­сяц­ки­ми, епи­ско­па­ми (позд­нее – ар­хи­епи­ско­па­ми). В нём су­ще­ст­во­ва­ла сис­те­ма до­го­вор­ных от­но­ше­ний с при­гла­шён­ным К. В со­от­вет­ст­вии с до­го­во­ра­ми гос., юри­дич. и иму­ще­ст­вен­ные пра­ва К. бы­ли зна­чи­тель­но ог­ра­ни­че­ны, в от­ли­чие от его ста­ту­са в собств. кня­же­ст­ве. В Юж. Ру­си сло­жи­лось ра­вен­ст­во об­ществ.-по­ли­тич. сил – К., бо­яр­ст­ва, го­ро­да, что при­во­ди­ло к их по­сто­ян­ным кро­во­про­лит­ным столк­но­ве­ни­ям. С по­след­ней четв. 12 в. оп­ре­де­ляю­щее зна­че­ние в ор­га­ни­за­ции кня­же­ской вла­сти при­об­ре­ли двор К. (см. в ст. Го­су­да­рев двор) и его слу­жи­лые лю­ди – боя­ре, дво­ря­не (слу­ги, слу­ги воль­ные), двор­ский, тиу­ны и др.

Раз­ви­тие со­ци­аль­но-по­ли­тич. ин­сти­ту­та К. и кня­же­ской вла­сти в др.-рус. зем­лях ис­ка­зи­лось под влия­ни­ем мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия, ус­та­нов­ле­ния мон­го­ло-та­тар­ско­го ига, экс­пан­сии Поль­ско­го ко­ро­лев­ст­ва и Вел. кн-ва Ли­тов­ско­го, под власть ко­то­рых по­па­ли зап., юго-зап. и юж. рус. кня­же­ст­ва. В 14–16 вв. боль­шое зна­че­ние в со­ци­аль­но-по­ли­тич. жиз­ни рус. кня­жеств име­ли удель­ные кня­зья, од­но­вре­мен­но сло­жи­лась ка­те­го­рия кня­зей слу­жи­лых. В этот же пе­ри­од ряд по­том­ков пра­вя­щих К. рус. кня­жеств ут­ра­ти­ли свой кня­же­ский ти­тул. В 16–17 вв. ти­тул К. яв­лял­ся на­след­ст­вен­ным для по­том­ков Рю­ри­ко­ви­чей и Ге­ди­ми­но­ви­чей, груз. ца­ре­ви­чей из ди­на­стии Баг­ра­тио­нов, вы­ез­жих ка­бар­дин­ских К. (Чер­кас­ские), по­том­ков но­гай­ских мирз (Юсу­по­вы), тат. кня­зей (Чин­ги­си­ды и др.).

По­жа­ло­ва­ния кня­же­ским ти­ту­лом в Рос. им­пе­рии на­ча­лись при ца­ре Пет­ре I, пер­вым в кня­же­ское дос­то­ин­ст­во с ти­ту­лом свет­ло­сти воз­ве­дён в 1707 А. Д. Мен­ши­ков. В 1784 в пра­вах с рус. дво­рян­ст­вом окон­ча­тель­но урав­не­ны пред­ста­ви­те­ли тат. и морд. кня­же­ских ро­дов. К кон. 19 в. боль­ше по­ло­ви­ны всех кня­же­ских фа­ми­лий Рос. им­пе­рии со­став­ля­ли ро­ды груз. К. (при­чис­ля­лись к рос. дво­рян­ст­ву на­чи­ная с 1783).

Ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие ин­сти­ту­та кня­же­ской вла­сти у юж. и зап. сла­вян в осн. сов­па­да­ли с ана­ло­гич­ны­ми про­цес­са­ми на Ру­си, но име­ли кон­крет­но- ис­то­ри­че­ские осо­бен­но­сти.

В Хор­ва­тии ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие ин­сти­ту­та кня­же­ской вла­сти оп­ре­де­ля­лось про­цес­са­ми эт­но­куль­тур­но­го син­те­за хор­ва­тов и на­се­ле­ния Ад­риа­ти­ки, ко­то­рое со­хра­ня­ло тра­ди­ции позд­не­рим­ской куль­ту­ры, про­дол­жав­шей раз­ви­вать­ся в ср.-век. эпо­ху. В пе­ре­ход­ный пе­ри­од от пле­мен­но­го строя к го­су­дар­ст­вен­но­му в 7–8 вв. жу­па­ны, гла­вы знат­ных ро­дов, ко­то­рые име­ли мно­го ско­та или зем­ли, воз­гла­ви­ли пле­мен­ные кня­же­ния. С раз­ви­ти­ем го­су­дар­ст­ва в 9 – нач. 10 вв. жу­па­нии пре­вра­ти­лись в адм.-терр. еди­ни­цы. Жу­па­ны ин­тег­ри­ро­ва­лись в сис­те­му гос. управ­ле­ния и во­шли в со­став кня­же­ско­го дво­ра. В 9 в. К. яв­лял­ся гла­вой го­су­дар­ст­ва и сю­зе­ре­ном ие­рар­хи­че­ски под­чи­нён­ных ему слу­жи­лых лю­дей, зна­ти и дру­жи­ны. Он об­ла­дал пра­вом вер­хов­ной ти­туль­ной соб­ст­вен­но­сти на зем­лю, а так­же яв­лял­ся вла­дель­цем гос­под­ско­го хо­зяй­ст­ва с за­ви­си­мы­ми людь­ми. К. под­дер­жи­вал цер­ковь де­ся­ти­ной и зе­мель­ны­ми вкла­да­ми. В 9 – нач. 10 вв. вто­рым по зна­че­нию по­сле К. стал бан (от тюрк. ба­ян – бо­га­тый), ве­ро­ят­но, на­зна­чае­мое К. выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо кня­же­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции. Эта долж­ность бы­ла не­по­сто­ян­ной, но дан­ный со­ци­аль­ный тер­мин про­дол­жал су­ще­ст­во­вать в юж.-слав. стра­нах. В Бос­нии 12–14 вв. он вы­тес­нил тер­мин «К.» как обо­зна­че­ние гла­вы го­су­дар­ст­ва. Кня­же­ский двор пре­вра­тил­ся в 9 в. в раз­ви­тый адм.-хо­зяйств. ком­плекс, центр слож­но­го по струк­ту­ре кня­же­ско­го гос­под­ско­го хо­зяй­ст­ва, со­сто­яв­ше­го из зе­мель и уса­деб с за­ви­си­мым на­се­ле­ни­ем и из не­за­се­лён­ных тер­ри­то­рий. Та­кая струк­ту­ра гос. вла­сти и ран­не­фе­о­даль­ных от­но­ше­ний спо­соб­ст­во­ва­ла рос­ту во­ен.-по­ли­тич. мо­гу­ще­ст­ва Хор­ват­ско­го гос-ва. Кн. То­ми­слав (го­ды прав­ле­ния ок. 910–928) в 925 при­нял ти­тул ко­ро­ля.

В Сер­бии фор­ми­ро­ва­ние ин­сти­ту­та кня­же­ской вла­сти про­ис­хо­ди­ло в осо­бых ус­ло­ви­ях рас­се­ле­ния сою­за серб. пле­мён в 7 в. в зап. час­ти Бал­кан­ско­го п-ова. По­сле рас­па­да сою­за серб. пле­мён на тер­ри­то­ри­аль­ные объ­е­ди­не­ния осо­бое во­ен.-по­ли­тич. зна­че­ние при­об­ре­ла Раш­ка. В 9 в. она ве­ла вой­ны с Пер­вым Бол­гар­ским цар­ст­вом и при кн. Вла­сти­ми­ре рас­про­стра­ни­ла своё влия­ние на кня­зей Тра­ву­нии. С кон. 8 в. в Раш­ке про­из­во­ди­лись раз­де­лы тер­ри­то­рий ме­ж­ду брать­я­ми, что мо­жет сви­де­тель­ст­во­вать о фор­ми­ро­ва­нии там ти­туль­ной вер­хов­ной соб­ст­вен­но­сти К. (го­су­дар­ст­ва) на зем­лю как транс­фор­ма­ции вер­хов­ной зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти пле­ме­ни. В кон. 9 – 1-й четв. 11 вв. в Раш­ке уси­ли­лась кня­же­ская власть и боль­шое адм.-по­ли­тич. зна­че­ние при­об­ре­ли жу­па­ны, вас­саль­но-ие­рар­хи­че­ски под­чи­нён­ные К., осо­бую роль в обо­га­ще­нии К. и слу­жи­лой зна­ти ста­ли иг­рать гос. по­да­ти.

В ус­ло­ви­ях со­про­тив­ле­ния ви­зант. гос­под­ству в 1030–70-е гг. центр ак­тив­но­го со­ци­аль­но-эко­но­мич. и по­ли­тич. раз­ви­тия серб. зе­мель пе­ре­мес­тил­ся в Зе­ту (Дук­лю), князь ко­то­рой Ми­ха­ил I стал ко­ро­лём в 1077. В Зе­те бы­ло вве­де­но тер­ри­то­ри­аль­ное де­ле­ние на про­вин­ции (ок­ру­га). В ка­ж­дую из них К. на­зна­чал сво­их брать­ев в ка­че­ст­ве ба­нов или гер­цо­гов, а так­же знат­ных лю­дей ок­ру­гов в ка­че­ст­ве жу­па­нов (гра­фов) и сот­ни­ков-ста­рост (цен­ту­рио­нов). Во 2-й пол. 12 – 1-й пол. 13 вв. ста­ла ин­тен­сив­но раз­ви­вать­ся Раш­ка. В прав­ле­ние ве­ли­ких жу­па­нов Сте­фа­на Не­ма­ни (ок. 1168–1196) и Сте­фа­на Пер­во­вен­чан­но­го (1196–1227) она дос­тиг­ла зна­чит. мо­гу­ще­ст­ва. В 1217 еди­ная Сер­бия ста­ла ко­ро­лев­ст­вом с на­следств. ко­ро­лев­ской ди­на­сти­ей. В 12–14 вв. тер­мин «К.» стал обо­зна­чать глав адм.-терр. ок­ру­гов (ве­ро­ят­но, вы­тес­нил тер­мин «жу­пан» в свя­зи с по­яв­ле­ни­ем в Сер­бии ти­ту­ла «ве­ли­кий жу­пан»).

В зем­лях зап. сла­вян на пе­ре­ход­ной ста­дии от пле­мен­но­го строя к го­су­дар­ст­вен­но­му в 623 воз­ник­ло гос. об­ра­зо­ва­ние во гла­ве с франк­ским куп­цом Са­мо (ум. 658). В ус­ло­ви­ях на­тис­ка ава­ров с юга и фран­ков с за­па­да, а так­же вза­им­ных рас­прей слав. пле­ме­на из­бра­ли Са­мо кня­зем («ко­ро­лём») за его по­мощь в по­бе­де над ава­ра­ми. Ос­но­ва­ни­ем для его из­бра­ния ста­ло не знат­ное про­ис­хо­ж­де­ние, а лич­ные за­слу­ги пе­ред слав. пле­ме­на­ми. Са­мо объ­е­ди­нил пле­ме­на на тер­ри­то­рии совр. Мо­ра­вии, Че­хии, Сло­ва­кии. Он ус­пеш­но бо­рол­ся с фран­ка­ми и ава­ра­ми, рас­про­стра­нил свою власть на лу­жиц­ких сер­бов, часть сло­вен­цев и хор­ва­тов. По­сле смер­ти Са­мо его кня­же­ст­во («ко­ро­лев­ст­во») рас­па­лось.

В 9 в. на тер­ри­то­рии Мо­ра­вии воз­ник­ла Ве­ли­ко­мо­рав­ская дер­жа­ва. При кн. Свя­то­пол­ке I (870–894) она вклю­ча­ла так­же пле­мен­ные кня­же­ния че­хов, сло­ва­ков, лу­жиц­ких сер­бов, тер­ри­то­рии Пан­но­нии, Ма­лой Поль­ши и час­ти Сло­ве­нии. Кня­же­ская власть в ней при­над­ле­жа­ла ди­на­стии Мой­ми­ро­ви­чей, на­след­ст­вен­ной по пря­мой нис­хо­дя­щей ли­нии, пре­ем­ст­вен­ность в ко­то­рой на­ру­ша­лась меж­до­усоб­ной борь­бой. Мой­ми­ро­ви­чи яв­ля­лись сю­зе­ре­на­ми ме­ст­ных К., а так­же др. пред­ста­ви­те­лей зна­ти. Вас­са­ли­тет осу­ще­ст­в­лял­ся по­сред­ст­вом служ­бы в со­ста­ве кня­же­ско­го адм.-су­деб­но­го ап­па­ра­та, кня­же­ско­го дво­ра, ие­рар­хи­че­ски струк­ту­ри­ро­ван­ной дру­жи­ны, со­сто­яв­шей из выс­шей зна­ти и дру­жин­ни­ков-кме­тей. Слу­жи­лые лю­ди ма­те­ри­аль­но обес­пе­чи­ва­лись К. по­сред­ст­вом фео­дов- де­нег и фео­дов-долж­но­стей, зе­мель­ных по­жа­ло­ва­ний в вот­чи­ну и ус­лов­ное вла­де­ние. Вслед­ст­вие меж­до­усоб­ных рас­прей в ди­на­стии Мой­ми­ро­ви­чей, сла­бо­сти центр. кня­же­ской вла­сти, по­ли­тич. кри­зи­са на ру­бе­же 9–10 вв. и венг. на­ше­ст­вия Ве­ли­кая Мо­ра­вия пе­ре­ста­ла су­ще­ст­во­вать в 902–908 как са­мо­стоя­тель­ное гос. об­ра­зо­ва­ние.

По­сле смер­ти мо­рав­ско­го кн. Свя­то­пол­ка I (894) чеш. пле­мен­ные кня­же­ния пер­вы­ми ос­во­бо­ди­лись от вла­сти Ве­ли­ко­мо­рав­ской дер­жа­вы. В Че­хии в 9 в. по­ли­тич. ини­циа­ти­вой вла­де­ла кня­же­ская ди­на­стия Прже­мы­сло­ви­чей, ко­то­рая объ­еди­ни­ла чеш. пле­мен­ные кня­же­ния и про­дол­жа­ла пра­вить в Че­хии до 1306. К. яв­лял­ся сю­зе­ре­ном слу­жи­лой зна­ти и дру­жи­ны. Они обес­пе­чи­ва­лись не­зе­мель­ны­ми фео­да­ми, оде­ж­дой, ору­жи­ем, день­га­ми, а так­же зе­мель­ны­ми фео­да­ми. Осо­бое зна­че­ние имел феод-долж­ность ко­ми­та – пра­ви­те­ля адм.-терр. ок­ру­га, ве­ро­ят­но, по­лу­чав­ше­го часть со­би­рае­мых гос. по­да­тей. Су­ще­ст­во­ва­ла ти­туль­ная вер­хов­ная соб­ст­вен­ность К. (го­су­дар­ст­ва) на зем­лю. Кн. Брже­ти­слав I со­вмес­тил её с кон­цеп­ци­ей по­ли­тич. вла­сти ран­не­фе­о­даль­ной мо­нар­хии. Сы­но­вья К. на­де­ля­лись апа­на­жа­ми – об­шир­ны­ми тер­ри­то­рия­ми для управ­ле­ния и ма­те­ри­аль­но­го обес­пе­че­ния. В 1085 кн. Вра­ти­слав II стал ко­ро­лём.

Ста­нов­ле­ние ин­сти­ту­та кня­же­ской вла­сти в Поль­ше про­ис­хо­ди­ло в 9–10 вв. Пра­вя­щей в фор­ми­рую­щем­ся го­су­дар­ст­ве ста­ла ди­на­стия Пяс­тов. Толь­ко при­над­леж­ность к ней да­ва­ла пра­во выс­ше­го гос. управ­ле­ния. Со 2-й пол. 10 – 1-й четв. 11 вв. от­ме­ча­ет­ся ти­туль­ная вер­хов­ная соб­ст­вен­ность К. (го­су­дар­ст­ва) на зем­лю. Поль­ско­му К. при­над­ле­жа­ли вер­хов­ные функ­ции су­да, ру­ко­во­дства вой­ском. Он яв­лял­ся сю­зере­ном ие­рар­хи­че­ски ор­га­ни­зо­ван­но­го пра­вя­ще­го клас­са. Эли­та со­стоя­ла из бо­га­тых и знат­ных – маг­на­тов, стар­шей дру­жи­ны, и вои­нов – ры­ца­рей, млад­шей дру­жи­ны. Пред­ста­ви­те­ли эли­ты ис­пол­ня­ли во­ен. и адм.-су­деб­ные функ­ции. За служ­бу они по­лу­ча­ли на­ту­раль­ные по­жа­ло­ва­ния, фео­ды-день­ги и фео­ды-долж­но­сти. Осо­бая груп­па при­бли­жён­ной К. зна­ти со­став­ля­ла кня­же­ский со­вет. К. яв­лял­ся вла­дель­цем гос­под­ско­го хо­зяй­ст­ва – до­ме­на с за­ви­си­мы­ми людь­ми. Го­су­дар­ст­во бы­ло раз­де­ле­но на ко­ми­та­ты, гла­вы ко­то­рых – ко­ме­сы (гра­фы) – ис­пол­ня­ли адм.-су­деб­ные и во­ен. функ­ции. Су­ще­ст­во­ва­ла сис­те­ма по­да­тей и по­вин­но­стей. Власть К. в Поль­ше яв­ля­лась су­ве­рен­ной. Во­ен.-по­ли­тич. мо­гу­ще­ст­ва она дос­тиг­ла при Бо­ле­сла­ве I Храб­ром, ко­то­рый в 1025 стал ко­ро­лём. Во 2-й тре­ти 11 – 1-й тре­ти 13 вв. осу­ще­ст­в­ля­лись раз­де­лы гос. тер­ри­то­рий ме­ж­ду сы­новь­я­ми К., пе­ре­да­ча го­ро­дов и кре­по­стей в управ­ле­ние знат­ным лю­дям, за что они по­лу­ча­ли часть со­би­рае­мых по­да­тей и по­шлин. Так­же К. пре­дос­тав­лял зна­ти го­ро­да и кре­по­сти в ус­лов­ное вла­де­ние с по­сту­п­ле­ни­ем всех до­хо­дов вла­дель­цу, а так­же хо­зяйств. ком­плек­сы (вил­лы) и зе­мель­ную соб­ст­вен­ность. Кня­же­ский (ко­ро­лев­ский) двор яв­лял­ся цен­тром гос. адм.-су­деб­но­го управ­ле­ния, а так­же кня­же­ско­го гос­под­ско­го хо­зяй­ст­ва. В кон­це 11 – нач. 12 вв. круп­ная знать стре­ми­лась к ог­ра­ни­че­нию кня­же­ской вла­сти. По­это­му Бо­ле­слав III Кри­во­ус­тый ис­поль­зо­вал в ка­че­ст­ве со­ци­аль­ной опо­ры сво­ей вла­сти мел­ких вас­са­лов – от­ро­ков (iuvenes) и дет­ских (pue­ri). Ос­но­ву ма­те­ри­аль­но­го обес­пе­че­ния К. и его слу­жи­лых лю­дей со­став­ля­ла раз­ви­тая сис­те­ма гос. по­да­тей, по­вин­но­стей и кня­же­ских ре­га­лий, час­тич­но пе­ре­рас­пре­де­ляв­ших­ся в ка­че­ст­ве по­жа­ло­ва­ний и им­му­ни­те­тов: ре­га­лии охо­ты, ры­бо­лов­ст­ва, му­ко­моль­ная, реч­но­го транс­пор­та, ры­ноч­ной тор­гов­ли, кор­чем.

Про­цес­сы ста­нов­ле­ния и раз­ви­тия ин­сти­ту­та кня­же­ской вла­сти от пле­мен­но­го строя до ср.-век. го­су­дар­ст­вен­но­сти бы­ли еди­ны­ми для ев­роп. стран в пе­ри­од Сред­не­ве­ко­вья (см. в стать­ях Ко­нунг, Гер­цог, Им­пер­ские кня­зья). Операции над абзацем:

В рус. яз. сло­во «К.» ис­поль­зу­ет­ся так­же при пе­ре­во­де ти­ту­ла «prin­ce», рас­про­ст­ра­нён­но­го в стра­нах ро­ман­ских язы­ков.

Дополнительная литература:

Янин В. Л. Нов­го­род­ские по­сад­ни­ки. М., 1962;

Łowmiański H. Początki Polski z dziejów słowian w I tysiącleciu n. e. Warsz., 1963–1973. T. 1–5;

Бром­лей Ю. В. Ста­нов­ле­ние фео­да­лиз­ма в Хор­ва­тии (К изу­че­нию про­цес­са клас­со­об­ра­зо­ва­ния у сла­вян). М., 1964;

Раз­ви­тие эт­ни­че­ско­го са­мо­соз­на­ния сла­вян­ских на­ро­дов в эпо­ху ран­не­го сред­не­ве­ко­вья. М., 1982;

Ран­не­фе­о­даль­ные го­су­дар­ст­ва на Бал­ка­нах. VI–XII вв. М., 1985;

При­ня­тие хри­сти­ан­ст­ва на­ро­да­ми Цен­траль­ной и Юго-Вос­точ­ной Ев­ро­пы и кре­ще­ние Ру­си. М., 1988;

Vodoff W. Prin­ces et prin­ci­pa­utés rus­ses (X– XVII siècles). L., 1989;

Фло­ря Б. Н. От­но­ше­ния го­су­дар­ст­ва и церк­ви у вос­точ­ных и за­пад­ных сла­вян. М., 1992.

Автор: М. Б. Сверд­лов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)