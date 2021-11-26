КНЯЗЬ
Правитель в средневековых государствах или отдельных государственных образованиях (князья удельные) у славян и некоторых других народов; представитель феодальной аристократии; дворянский титул. В рус. княжествах с нач. 14 в. верховного правителя именовали также великим князем.
В праславянский период (до 6–7 вв.) в позднеплеменном обществе К. избирали из знатных родов, за заслуги перед племенем по доблести или по мудрости на народном собрании. К. служила дружина, он осуществлял в племени функции военачальника, участвовал в управлении им, но верховная власть принадлежала народному собранию и совету старейшин. В племенных княжениях, вост.-слав. образованиях 9 – 1-й пол. 10 вв. К. и племенная знать приобрели большее обществ.-политич. значение, но народное собрание сохранялось как верховный коллективный орган самоуправления.
В период формирования полиэтнического Др.-рус. гос-ва (сер. 9 в.) межплеменным союзом словен новгородских, кривичей и мери князем был избран Рюрик. После объединения Олегом ок. 882 сев. гос. образования с центром в Ладоге и юж. гос. образования с центром в Киеве было создано значительное по территории и мощное в воен. отношении государство. Его главой являлся К., принадлежавший династии Рюриковичей, осуществлявший функцию публичной власти. С 10 в. в княжескую казну поступали фиксированные, регулярно взимаемые подати «с дыма» (дома), хозяйства малой семьи, вероятно, торговые, проездные и судебные пошлины, со 2-й пол. 10 в. – доходы от поземельного обложения пахотной земли. К. обладал правом верховного суда и издания законов. В качестве гос. закона была издана Русская правда, обобщившая юридич. нормы вост.-слав. племенных Правд. Прямое княжеское управление и сбор податей осуществлялись посредством полюдья. К. выполнял верховные воен. функции сбора и командования войском, проведения воен. операций, объявления войны и заключения мира. В русско-византийских договорах 10 в. русские князья Олег и Игорь указаны как суверенные правители. Завершением становления государства и концентрации власти К. стала реформа Ольги во 2-й пол. 940-х – 950-е гг. Она заменила племенное деление территориальным – по городам с волостями и погостам. Вследствие этой реформы сложилась подчинённая К. территориальная адм.-судебная система во главе с посадниками в городах и, вероятно, старостами в погостах. Процесс централизации власти имел следствием формирование титульной верховной собственности К. (государства) на землю. Она стала правовой основой княжеских разделов территории Др.-рус. гос-ва, наследования князьями уделов, появления новых княжеств и местных княжеских династий. Начиная с сер. – 2-й пол. 10 в. отмечается существование княжеских городов, сёл, лесных и земельных владений. Княжеская династия Рюриковичей стала единственной, К. нельзя было стать, им можно было только родиться.
Формирование политически единого государства, его социально-экономич. и политич. развитие, постоянные связи с христианскими странами, прежде всего с Визант. империей, способствовали Крещению Руси при киевском кн. Владимире Святославиче. В соответствии с визант. основаниями восточнохристианской Церкви в «симфонии» светской и церковной властей определяющее значение на Руси изначально приобрела княжеская власть. К. принадлежала инициатива в издании княжеских уставов 10–12 вв.
Благодаря особому экономич., социально-политич. и правовому статусу К. в 10 в. сформировалась церемониальная система его поведения. С принятием христианства и сакрализацией власти правителя присутствовавший на церковной службе К., начиная с Владимира Святославича, находился в храме на хорах, ниже изображений Христа, архангелов, евангелистов, некоторых святых, но выше церковных иерархов, причта и прихожан. К. стали хоронить в храме в юж. галерее или рядом с ней, что явилось переосмыслением нахождения визант. императора во время богослужения на юж. верхней галерее собора Св. Софии в Константинополе.
В Др.-рус. гос-ве К. осуществлял назначение на высшие гос. должности (посадник, тысяцкий, воевода). Княжеские вассалы – отроки и детские – исполняли воен., адм.-судебные и престижные должностные функции на княжеском дворе, получая за службу от К. материальное обеспечение в виде денежных раздач, части собираемых податей и пошлин, «корма», т. е. неземельные феоды. Политич. власть К. до 2-й трети 12 в. реализовывалась в форме раннефеодальной монархии при отсутствии альтернативных органов гос. власти. К. единовластно или при участии доверенных лиц издавал законы, осн. источники права, – Правду Ярослава, Правду Ярославичей, Покон вирный в составе Краткой редакции Русской правды, Устав Владимира Всеволодовича Мономаха в составе Пространной редакции Русской правды, разл. виды грамот (договорные, уставные, духовные и вкладные с полным или частичным податным и судебным иммунитетом).
До 1-й трети 12 в. киевские К. стремились сохранить политич. единство страны. Но появление местных княжеских династий, рост значения городов как торгово-ремесленных, политич. и идеологич. центров, формирование сословия крупных землевладельцев – бояр привели к распаду Др.-рус. гос-ва. Юридич. основанием владения своим княжеством стало для К. «отчинное» право наследования, понимаемое как преемственность титульной верховной земельной собственности и власти.
Во 2-й трети 12 – 1-й трети 13 вв. в др.- рус. землях образовались три политич. системы княжеской власти. В Сев.-Вост. Руси К. сохранил монархич. власть. В Новгородской республике сформировался республиканский строй с избираемыми высшими должностными лицами – посадниками, тысяцкими, епископами (позднее – архиепископами). В нём существовала система договорных отношений с приглашённым К. В соответствии с договорами гос., юридич. и имущественные права К. были значительно ограничены, в отличие от его статуса в собств. княжестве. В Юж. Руси сложилось равенство обществ.-политич. сил – К., боярства, города, что приводило к их постоянным кровопролитным столкновениям. С последней четв. 12 в. определяющее значение в организации княжеской власти приобрели двор К. (см. в ст. Государев двор) и его служилые люди – бояре, дворяне (слуги, слуги вольные), дворский, тиуны и др.
Развитие социально-политич. института К. и княжеской власти в др.-рус. землях исказилось под влиянием монголо-татарского нашествия, установления монголо-татарского ига, экспансии Польского королевства и Вел. кн-ва Литовского, под власть которых попали зап., юго-зап. и юж. рус. княжества. В 14–16 вв. большое значение в социально-политич. жизни рус. княжеств имели удельные князья, одновременно сложилась категория князей служилых. В этот же период ряд потомков правящих К. рус. княжеств утратили свой княжеский титул. В 16–17 вв. титул К. являлся наследственным для потомков Рюриковичей и Гедиминовичей, груз. царевичей из династии Багратионов, выезжих кабардинских К. (Черкасские), потомков ногайских мирз (Юсуповы), тат. князей (Чингисиды и др.).
Пожалования княжеским титулом в Рос. империи начались при царе Петре I, первым в княжеское достоинство с титулом светлости возведён в 1707 А. Д. Меншиков. В 1784 в правах с рус. дворянством окончательно уравнены представители тат. и морд. княжеских родов. К кон. 19 в. больше половины всех княжеских фамилий Рос. империи составляли роды груз. К. (причислялись к рос. дворянству начиная с 1783).
Становление и развитие института княжеской власти у юж. и зап. славян в осн. совпадали с аналогичными процессами на Руси, но имели конкретно- исторические особенности.
В Хорватии становление и развитие института княжеской власти определялось процессами этнокультурного синтеза хорватов и населения Адриатики, которое сохраняло традиции позднеримской культуры, продолжавшей развиваться в ср.-век. эпоху. В переходный период от племенного строя к государственному в 7–8 вв. жупаны, главы знатных родов, которые имели много скота или земли, возглавили племенные княжения. С развитием государства в 9 – нач. 10 вв. жупании превратились в адм.-терр. единицы. Жупаны интегрировались в систему гос. управления и вошли в состав княжеского двора. В 9 в. К. являлся главой государства и сюзереном иерархически подчинённых ему служилых людей, знати и дружины. Он обладал правом верховной титульной собственности на землю, а также являлся владельцем господского хозяйства с зависимыми людьми. К. поддерживал церковь десятиной и земельными вкладами. В 9 – нач. 10 вв. вторым по значению после К. стал бан (от тюрк. баян – богатый), вероятно, назначаемое К. высшее должностное лицо княжеской администрации. Эта должность была непостоянной, но данный социальный термин продолжал существовать в юж.-слав. странах. В Боснии 12–14 вв. он вытеснил термин «К.» как обозначение главы государства. Княжеский двор превратился в 9 в. в развитый адм.-хозяйств. комплекс, центр сложного по структуре княжеского господского хозяйства, состоявшего из земель и усадеб с зависимым населением и из незаселённых территорий. Такая структура гос. власти и раннефеодальных отношений способствовала росту воен.-политич. могущества Хорватского гос-ва. Кн. Томислав (годы правления ок. 910–928) в 925 принял титул короля.
В Сербии формирование института княжеской власти происходило в особых условиях расселения союза серб. племён в 7 в. в зап. части Балканского п-ова. После распада союза серб. племён на территориальные объединения особое воен.-политич. значение приобрела Рашка. В 9 в. она вела войны с Первым Болгарским царством и при кн. Властимире распространила своё влияние на князей Травунии. С кон. 8 в. в Рашке производились разделы территорий между братьями, что может свидетельствовать о формировании там титульной верховной собственности К. (государства) на землю как трансформации верховной земельной собственности племени. В кон. 9 – 1-й четв. 11 вв. в Рашке усилилась княжеская власть и большое адм.-политич. значение приобрели жупаны, вассально-иерархически подчинённые К., особую роль в обогащении К. и служилой знати стали играть гос. подати.
В условиях сопротивления визант. господству в 1030–70-е гг. центр активного социально-экономич. и политич. развития серб. земель переместился в Зету (Дуклю), князь которой Михаил I стал королём в 1077. В Зете было введено территориальное деление на провинции (округа). В каждую из них К. назначал своих братьев в качестве банов или герцогов, а также знатных людей округов в качестве жупанов (графов) и сотников-старост (центурионов). Во 2-й пол. 12 – 1-й пол. 13 вв. стала интенсивно развиваться Рашка. В правление великих жупанов Стефана Немани (ок. 1168–1196) и Стефана Первовенчанного (1196–1227) она достигла значит. могущества. В 1217 единая Сербия стала королевством с наследств. королевской династией. В 12–14 вв. термин «К.» стал обозначать глав адм.-терр. округов (вероятно, вытеснил термин «жупан» в связи с появлением в Сербии титула «великий жупан»).
В землях зап. славян на переходной стадии от племенного строя к государственному в 623 возникло гос. образование во главе с франкским купцом Само (ум. 658). В условиях натиска аваров с юга и франков с запада, а также взаимных распрей слав. племена избрали Само князем («королём») за его помощь в победе над аварами. Основанием для его избрания стало не знатное происхождение, а личные заслуги перед слав. племенами. Само объединил племена на территории совр. Моравии, Чехии, Словакии. Он успешно боролся с франками и аварами, распространил свою власть на лужицких сербов, часть словенцев и хорватов. После смерти Само его княжество («королевство») распалось.
В 9 в. на территории Моравии возникла Великоморавская держава. При кн. Святополке I (870–894) она включала также племенные княжения чехов, словаков, лужицких сербов, территории Паннонии, Малой Польши и части Словении. Княжеская власть в ней принадлежала династии Моймировичей, наследственной по прямой нисходящей линии, преемственность в которой нарушалась междоусобной борьбой. Моймировичи являлись сюзеренами местных К., а также др. представителей знати. Вассалитет осуществлялся посредством службы в составе княжеского адм.-судебного аппарата, княжеского двора, иерархически структурированной дружины, состоявшей из высшей знати и дружинников-кметей. Служилые люди материально обеспечивались К. посредством феодов- денег и феодов-должностей, земельных пожалований в вотчину и условное владение. Вследствие междоусобных распрей в династии Моймировичей, слабости центр. княжеской власти, политич. кризиса на рубеже 9–10 вв. и венг. нашествия Великая Моравия перестала существовать в 902–908 как самостоятельное гос. образование.
После смерти моравского кн. Святополка I (894) чеш. племенные княжения первыми освободились от власти Великоморавской державы. В Чехии в 9 в. политич. инициативой владела княжеская династия Пржемысловичей, которая объединила чеш. племенные княжения и продолжала править в Чехии до 1306. К. являлся сюзереном служилой знати и дружины. Они обеспечивались неземельными феодами, одеждой, оружием, деньгами, а также земельными феодами. Особое значение имел феод-должность комита – правителя адм.-терр. округа, вероятно, получавшего часть собираемых гос. податей. Существовала титульная верховная собственность К. (государства) на землю. Кн. Бржетислав I совместил её с концепцией политич. власти раннефеодальной монархии. Сыновья К. наделялись апанажами – обширными территориями для управления и материального обеспечения. В 1085 кн. Вратислав II стал королём.
Становление института княжеской власти в Польше происходило в 9–10 вв. Правящей в формирующемся государстве стала династия Пястов. Только принадлежность к ней давала право высшего гос. управления. Со 2-й пол. 10 – 1-й четв. 11 вв. отмечается титульная верховная собственность К. (государства) на землю. Польскому К. принадлежали верховные функции суда, руководства войском. Он являлся сюзереном иерархически организованного правящего класса. Элита состояла из богатых и знатных – магнатов, старшей дружины, и воинов – рыцарей, младшей дружины. Представители элиты исполняли воен. и адм.-судебные функции. За службу они получали натуральные пожалования, феоды-деньги и феоды-должности. Особая группа приближённой К. знати составляла княжеский совет. К. являлся владельцем господского хозяйства – домена с зависимыми людьми. Государство было разделено на комитаты, главы которых – комесы (графы) – исполняли адм.-судебные и воен. функции. Существовала система податей и повинностей. Власть К. в Польше являлась суверенной. Воен.-политич. могущества она достигла при Болеславе I Храбром, который в 1025 стал королём. Во 2-й трети 11 – 1-й трети 13 вв. осуществлялись разделы гос. территорий между сыновьями К., передача городов и крепостей в управление знатным людям, за что они получали часть собираемых податей и пошлин. Также К. предоставлял знати города и крепости в условное владение с поступлением всех доходов владельцу, а также хозяйств. комплексы (виллы) и земельную собственность. Княжеский (королевский) двор являлся центром гос. адм.-судебного управления, а также княжеского господского хозяйства. В конце 11 – нач. 12 вв. крупная знать стремилась к ограничению княжеской власти. Поэтому Болеслав III Кривоустый использовал в качестве социальной опоры своей власти мелких вассалов – отроков (iuvenes) и детских (pueri). Основу материального обеспечения К. и его служилых людей составляла развитая система гос. податей, повинностей и княжеских регалий, частично перераспределявшихся в качестве пожалований и иммунитетов: регалии охоты, рыболовства, мукомольная, речного транспорта, рыночной торговли, корчем.
Процессы становления и развития института княжеской власти от племенного строя до ср.-век. государственности были едиными для европ. стран в период Средневековья (см. в статьях Конунг, Герцог, Имперские князья). Операции над абзацем:
В рус. яз. слово «К.» используется также при переводе титула «prince», распространённого в странах романских языков.
Дополнительная литература:
Янин В. Л. Новгородские посадники. М., 1962;
Łowmiański H. Początki Polski z dziejów słowian w I tysiącleciu n. e. Warsz., 1963–1973. T. 1–5;
Бромлей Ю. В. Становление феодализма в Хорватии (К изучению процесса классообразования у славян). М., 1964;
Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982;
Раннефеодальные государства на Балканах. VI–XII вв. М., 1985;
Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. М., 1988;
Vodoff W. Princes et principautés russes (X– XVII siècles). L., 1989;
Флоря Б. Н. Отношения государства и церкви у восточных и западных славян. М., 1992.
Автор: М. Б. Свердлов.