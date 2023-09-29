Пáртия революциóнного коммуни́зма

Пáртия революциóнного коммуни́зма (ПРК) — просоветская неонародническая коммунистическая партия. Возникла после раскола Партии левых социалистов-революционеров (ПЛСР), существовала в 1918–1920. Базовое понятие идеологии — «интегральный социализм», синтез революционных народничества и марксизма. Главный печатный орган — газета, затем журнал «Воля труда».

20 июля 1918 Саратовская организация ПЛСР во главе с А. М. Устиновым созвала конференцию противников позиции ЦК ПЛСР, 7 сентября 1918 призвала все комитеты и фракции ПЛСР к участию во всероссийском съезде в Москве, созванном как альтернатива IV съезду ПЛСР. Открывшийся 25 сентября 1918 съезд заявил о недопустимости «1) насильственного срыва Брестского мира; 2) террористических актов на советской территории от имени советской партии; 3) активной борьбы с правящей партией коммунистов в целях насильственного захвата власти; 4) всей той политики, которая затемняет в массах классовый характер революции, идущий через гражданскую вой­ну к социализму». Образованную ПРК стали называть «партией четырех НЕ». ПРК имела 15 губернских и 50 уездных организаций, в которых состояли 4300 членов и сочувствующих. Членами ПРК были экс-нарком земледелия А. Л. Колегаев , М. А. Натансон , В. О. Зитта.V съезд ПРК (28 апреля — 2 мая 1920) обязал членов партии поддерживать все решения советской власти. На фронтах Гражданской вой­ны в 1919–1920 ряд членов партии занимал ответственные посты в РККА. После постановления II конгресса Коминтерна о существовании в каждой стране одной компартии VI съезд ПРК 22 сентября 1920 принял решение о самороспуске партии и вступлении ее членов в индивидуальном порядке в РКП(б).

Лит. : Шестак Ю. И. РКП(б) и партия «революционного коммунизма» // Вопросы истории КПСС. 1972. № 2; Петухов И. П. Петроградская организация партии революционного коммунизма в 1918 году // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2015. Спец. вып.; Масютин А. С. Есть такая партия: Вятские революционные коммунисты в 1918–1920 гг. // Вестник архивиста. 2016. № 4; Партия левых социалистов-революционеров: Документы и материалы / Сост. Я. В. Леонтьев и др. Т. 2. Ч. 2–3. М., 2015–2017. Я. В. Леонтьев.