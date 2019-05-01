Наш первый парад наступает: как РККА отметила 1 мая 1918 года В честь праздника Первомая в столице состоялись сразу два торжественных шествия — на Красной площади и на Ходынском полеТрадиция проведения военных парадов на Красной площади существовала в России издавна. На чтение: 3 минуты

В честь праздника Первомая в столице состоялись сразу два торжественных шествия — на Красной площади и на Ходынском поле

Традиция проведения военных парадов на Красной площади существовала в России издавна. Вернувшиеся из военных походов войска проходили торжественным маршем по площади еще в XVII-XVIII веках. Устраивались в Москве и торжественные военные смотры по случаю коронации императоров, хотя столицей считался Санкт-Петербург.

Новая власть – советская, сменившая столицу с Петрограда на Москву , устоявшуюся традицию отменять не стала, но свои новшества все же ввела. С 1922 года парады на Красной площади устраивались дважды в год – в День международной солидарности трудящихся (так назывался раньше День Весны и Труда) и в День Октябрьской революции.

Но первый в советской истории воинский парад прошел все-таки на Ходынском поле. И было это 1 мая 1918 года, когда самой Красной Армии, согласно ее официальной истории, исполнилось всего два с небольшим месяца.

Манифестация в пользу пролетарской армии

Хотя идею массовых манифестаций в честь праздника Первомая в Москве поддерживали все члены Совнаркома во главе с Владимиром Лениным , инициатором проведения именно военного парада стал народный комиссар по военным делам Лев Троцкий. И все-таки Первомай виделся первому в мире социалистическому правительству более мирным, чем военным праздником, поэтому решено было провести парад подальше от центра — на Ходынском поле, а на Красной площади организовать демонстрацию с участием красноармейцев. Накануне торжественного шествия возле кремлевской стены, буквально в двух шагах от могил погибших участников революционных боев в Москве, возвели деревянную трибуну, с которой члены Совнаркома во главе с Владимиром Лениным должны были приветствовать участников.

Сигнал к началу праздника был дан пуском сигнальной ракеты, взлетевшей над Кремлем, и зазвучавшим затем «Интернационалом» — официальным гимном Советской России. А основные мероприятия начались в десятом часу утра, вскоре после того, как члены советского правительства собрались и вышли на Красную площадь. Туда же затем начали выходить и колонны участников первой в истории советского государства первомайской демонстрации. Правда, назвать ряды многочисленными было бы довольно трудно: на сохранившихся кадрах хроники хорошо видно, что пришедших отпраздновать главный пролетарский праздник было немного. И это вполне объяснимо. С одной стороны, весна в 1918 году выдалась очень поздней, и 1 мая в Москве лежал снег, а многие участники демонстрации шли в зимних пальто и шапках, тепло был одет, судя по фотографиям, и глава Совнаркома Владимир Ленин. С другой стороны – дали о себе знать тяжесть октябрьских событий и уже очевидная нехватка продуктов и главных средств жизнеобеспечения. Такая атмосфера в городе не поддерживала праздничного настроения. Хотя те, кто пришел, постарались создать ощущение праздника: некоторые профсоюзные объединения сумели привезти на демонстрацию даже самодвижующие транспаранты, а те, кому не хватило выдумки и сил на подобные аксессуары, ограничились кумачовыми транспарантами и флагами.

Существенную часть демонстрантов составляли бойцы и командиры Красной Армии, шедшие отдельной колонной. Это не был в полном смысле слова парад, поскольку никакого торжественного прохождения войск не было. Красноармейцы шли не в ногу, а так, как и другие участники демонстрации, отличаясь от них только более единообразным обмундированием и винтовками, которые они держали в руках. А над головами воинских групп развевались красные флаги и покачивались транспаранты (такие же несли и другие демонстранты).

С Красной площади — на Ходынку

Демонстрация 1 мая 1918 года на Красной площади перестала быть просто демонстрацией, когда вслед за пешими красноармейцами на площадь выехала кавалерия. Вслед за обычными всадниками появились лошади, на спинах которых были укреплены станковые пулеметы, а затем показались и конные упряжки, тащившие трехдюймовые орудия — красноармейскую артиллерию. Финальной точкой праздника на Красной площади стало появление над участниками торжества истребителя «Ньюпор-XXI». За штурвалом самолета сидел инструктор Московской школы авиации, бывший начальник 11-го корпусного авиаотряда и капитан царской армии Иван Виноградов. Высунувшись из кабины, что вызвало взволнованный вздох многих, он размахнулся и выбросил за борт несколько пачек поздравительных листовок.

Но все-таки для военных главным событием дня стало не участие в манифестации на Красной площади, а участие в военном параде на Ходынке. Туда прошедшие перед кремлевской стеной части отправились сразу по окончании демонстрации своим ходом. Спешить особо было некуда: начало парада было назначено на четыре часа дня, а манифестация закончилась уже к полудню.

Правда, этот временной промежуток оказался растянут еще сильнее из-за того, что далеко не все красноармейские подразделения, участвующие в параде, прибыли на него вовремя. Проще всего было тем, кто шел с Красной площади: они-то опоздать точно не могли. А вот другие подразделения, пусть и дислоцированы в Москве недалеко от места проведения парада, оказались не очень пунктуальными. Сами организаторы парада позднее объясняли это тем, что красноармейцы следовали на Ходынку вместе с колоннами рабочих, собиравшимися посмотреть на первый в истории советский парад, и вынуждены были уравнивать свой шаг с шагом никуда не торопившихся штатских.

Вот как вспоминал командовавший парадом комендант Кремля и командующий войсками Московского гарнизона Николай Муралов: «В ожидании прихода войск мы вместе с Троцким расположились в здании бывшего Петровского дворца. Парадом командовал начдив латышской дивизии Вацетис. Вдруг прибегает связист и сообщает, что на Ходынку приехал Владимир Ильич. Ну, совсем дело плохо. Разнервничались. Видим, действительно тихим ходом на автомобиле объезжает группы рабочих Ленин. Сгорая от стыда, я подошел к Ильичу. Поздоровавшись, Ленин сказал: «Ну что, товарищ Муралов, кажется, наши войска не совсем аккуратны». Он сделал ударение на «наши». Я готов был провалиться сквозь землю».

Без присяги, но с авиашоу

Но парад, пусть с опозданием и не без скандалов, все-таки состоялся. Прежде чем войска торжественным маршем прошли перед трибуной, на которой стояли руководители Советской России, нарком по военным делам Троцкий лично обошел все подразделения, выстроившиеся на Ходынском поле. Довольно быстро к нему присоединился и Ленин, который приехал на Ходынку заранее и много времени провел за разговорами с летчиками и авиатехниками: их самолеты стояли тут же неподалеку, поскольку поле с начала ХХ века использовалось в том числе и как основной московский аэродром.

Обход закончился не скоро: в первом в истории Советской России и Красной Армии параде участвовали около 30 тысяч бойцов и командиров! Первыми прошли курсанты 1-й Московской революционной пулеметной школы, за ними — пешие колонны, затем шагом ехали кавалеристы, позади которых крутили педали «самокатчики» (военные велосипедисты). Замыкали прохождение две трехдюймовые пушки, которые несколькими часами ранее можно было видеть на Красной площади.

Закончился парад уже в сумерках, когда авиаторы на тех самых самолетах, что базировались на окраине Ходынки, поднялись в воздух, чтобы показать так и не разошедшимся зрителям несколько фигур высшего пилотажа. Примечательно, что в кабине одного из самолетов, правда, на месте наблюдателя, в воздух поднялся и глава ВЧК Феликс Дзержинский , и это был чуть ли не единственный полет в его жизни.

По сути, все происходило почти так же, как это происходило в СССР и как это происходит сегодня во время военных парадов на Красной площади. Разница была лишь в том, что тот, первый парад не отличался ни слишком четким шагом красноармейцев, ни присутствием новейших образцов вооружения и техники. Кроме трехлинеек, пулеметов «Максим» и трехдюймовок, РККА еще нечего было демонстрировать. Но все-таки этот парад ясно показал, что у Советской России появилась вооруженная сила, которая готова защищать республику от любых посягательств. Как писал наблюдавший за парадом британский дипломат и профессиональный разведчик Брюс Локкарт, «в этих плохо одетых неорганизованных людях, которые маршировали, была несомненная живая сила. На меня это произвело сильное впечатление».

Обложка: Участники первомайской демонстрации 1918 года перед началом манифестации на Тверской улице. Источник: https://algoritm-kniga.ru