Мифы о революции и Гражданской войне Последние и ближайшие годы отмечены чередой юбилеев ярких событий в нашей истории. Мы готовимся к 100-летию Великой российской революции. Есть поручение Президента о создании организационного комитета по подготовке к 100-летию, об установке памятника Примирению тех противоборствующих сторон, которые воевали тогда – и во время революции, и в последующие годы Гражданской войны. На чтение: 3 минуты

Последние и ближайшие годы отмечены чередой юбилеев ярких событий в нашей истории. Мы готовимся к 100-летию Великой российской революции. Есть поручение Президента о создании организационного комитета по подготовке к 100-летию, есть поручение Президента об установке памятника Примирению тех противоборствующих сторон, которые воевали тогда – и во время революции, и в последующие годы Гражданской войны. Вы знаете, что сторон было гораздо больше, чем «красные» и «белые». Но мы с вами говорим о двух крайностях. Монументы национального примирения устанавливались в разных странах после кровопролитных гражданских войн. Наиболее известный – в Испании: там есть монумент и общее кладбище, посвященное всем участникам гражданской войны.

В мае этого года в Музее современной истории России, который раньше назывался «Музей Революции», состоялся круглый стол, посвященный подготовке к этой дате. И на круглом столе я предложил к общественному обсуждению тезисы. Кратко их повторю:

- Признание преемственности исторического развития от Российской Империи через СССР к современной России.

- Осознание факта общественного раскола, вызванного событиями 1917 года и Гражданской войны.

- Уважение к памяти героев обеих сторон Гражданской войны, искренне отстаивавших свои идеалы и невиновных в военных преступлениях.

- Осуждение идеологии террора как политического инструмента (как революционного террора, так и контрреволюционного).

- Понимание ошибочности ставки на помощь зарубежных союзников, в том числе в политической борьбе.

И если уж мы говорим о примирении сторон, прежде всего, речь идет о примирении в наших головах. Трудность вопроса определяется сегодня трактовками, которые диктуются современным идеологическим противостоянием. К реальной истории страны эти спекуляции имеют крайне отдаленное отношение.

Может быть, вы смотрели советский фильм «Белый снег России»? Про чемпиона мира по шахматам, гроссмейстера – человека нелегкой судьбы, умершего в эмиграции, но мечтавшего вернуться в Россию. Там есть замечательный эпизод, который, на мой взгляд, каждый студент МГИМО должен запомнить на всю жизнь. Эпизод следующий: Александр Алехин дает сеанс одновременной игры шахматистам Вермахта. Наши за это его потом обвиняли в коллаборационизме, а немцы хотели отправить в концлагерь – потому что он показательно всех обыграл. История там следующая: он играет вслепую, отвернувшись от доски, и немцы по очереди ему сдаются. В конце остается генерал, который в итоге признает свое поражение. На что Алехин говорит ему: «Мы поторопились, у вас еще есть шанс!». Тот отвечает «Какой шанс, у меня мат через три хода!». На что Алехин подходит к нему, на глазах у прессы и зрителей разворачивает доску и за несколько ходов выигрывает за него проигранную партию. Тот говорит: «Гроссмейстер, это потрясающе! Я снова сдаюсь!». «Вы поторопились!» - Алехин снова разворачивает доску и опять (в третий раз!) выигрывает эту уже пройденную партию. Эта история к тому, что на всякое событие надо стараться смотреть с разных точек зрения. Оценивая, что такое хорошо и что такое плохо – постараться поставить себя на место этих играющих: а как бы вы вели себя в этих обстоятельствах?

Давайте поупражняемся – возьмем несколько расхожих тезисов о Революции и Гражданской войне и посмотрим на них с разных сторон.

На выставке «От великих потрясений к Великой Победе», проходящей сейчас в «Манеже», есть такой тезис – революция подкосила Россию на взлете. Страна развивалась бешенными темпами, и тут все разрушилось. Так это или нет? С одной стороны, мы видим большой рост промышленности. Россия по состоянию на 1913 год находилась на пятом месте по ВВП, и догоняла Францию. Первое место по темпам роста, второе место по протяженности железных дорог. Еще чуть-чуть – и Россия бы стала мировой сверхдержавой.

Теперь переворачиваем доску и смотрим с другой стороны. Мы увидим, что безумные темпы роста экономики связаны с тем, что стартовая база была ничтожной – мы практически стартовали с нуля. Даже наше тогдашнее место – вроде бы много, но при этом у нас 10% мирового населения и 5% мирового ВВП. Все равно отстаем пропорционально. Три четверти промышленности России принадлежит иностранным компаниям – у нас недостаточно национального капитала. Экспорт буксует, внутренний рынок пуст из-за нищенской покупательной способности населения. Успех Столыпинских реформ был не так велик, как сейчас преподносится. Многие переселенцы бросали все и возвращались обратно в деревни, в свою общину.

Где правда? А как посмотреть! Любая крайняя позиция – всегда спекуляция.

Продолжаем. Россия и Первая мировая война. Война велась бездарно: царские генералы - трусы и предатели, все проиграли и спровоцировали революцию. Понятный тезис. На самом деле к весне 1917 года ситуация на фронтах совершенно не была угрожающей. Более того, она стабилизировалась: Россия находится в одном шаге от разгрома Австро-Венгрии и от разгрома Турции. У Колчака разработан план высадки десанта в Константинополе и блокады Босфора, при этом территория Сирии становится российским протекторатом (тогда туда входили современные Израиль, Палестина, Ливан, Иордания, Сирия). К 1916 году нам удалось эффективно наладить работу оборонной промышленности, был преодолен «снарядный голод». Страна в одном шаге от победы.

Формируем обратный тезис: это большевики украли победу у страны. Если мы перевернем шахматную доску, то увидим усталость страны от войны при разложении армии, массовое дезертирство и бандитизм, знаменитый приказ №1, деморализовавший армию. Все – тоже правда. И большевистский Декрет о мире был принят с таким энтузиазмом народом потому, что он отвечал народным чаяниям и реальной ситуации на фронте, поскольку армия к моменту издания Декрета о мире в своей массе уже не воевала. В недавнем фильме «Батальон» объективно показано, как это было. Да, «Брестский мир», по выражению Ленина, был «похабным», но с точки зрения большевиков абсолютно вынужденным.

Снова две правды, и вырывать их из общего исторического процесса невозможно. Смотреть надо сверху.

Ужасы красного террора и ужасы белого террора - тоже правда. Сравнивать, какой из них был правильным и честным, кто хуже Тухачевский или Колчак – это уже спекуляция. Февральская революция - преступление? Предали царя, изменили присяге. Или Октябрьский вооруженный переворот - преступление? Оба эти события нелегитимны по отношению к действовавшему тогда закону, оба чудовищны с точки зрения юридических и нравственных норм. Николай Стариков утверждал, что царя свергли агенты американских Штатов и Антанты. Есть и обратная теория, что Ленин совершил революцию на германские деньги, и есть документы, что германская разведка финансировала не только большевиков, но и всех, кто боролся против действующей власти. А в недавней истории мы можем посмотреть, сколько потратили международные партнеры на Майдан. Иностранный интерес – неотъемлемая составляющая часть любой смуты, вопрос только в эффективности.

Так как нам примирить в своих головах «красных» и «белых»? Когда вы изучаете историю, надо отходить от всех полярных оценок, брать факты, пропускать их через голову, анализировать и понимать, что правда где-то посередине. Главное - не пользоваться идеологическими шаблонами. Сейчас есть такая позиция, что «белые» были носителями буржуазно-демократических, либеральных идей, и разрушили монархию уже до «красных» – носителей радикально-социалистической идеи. Так или иначе «белый Февраль» и «красный Октябрь» – это эпизоды одной и той же смуты, которая, как тогда многим казалось, привела к краху России. Надо понимать, что Гражданская война – это не конфликт между революционерами и консерваторами, а конфликт между разными участниками смуты, имевшими разные планы на развитие России после свержения монархии. К тому же там было гораздо больше двух сторон, включая сепаратистов всех мастей.

Кто победил в Гражданской войне? Большевики с самого момента прихода к власти занимались государственным строительством и воспринимали Россию как целое, вопреки всем своим теориям. Они были вынуждены заниматься восстановлением разрушенных институтов государства, борьбой с региональным сепаратизмом. Благодаря их тяге к государственному устроительству, на их стороне оказалось больше сильных личностей и общественных сил, чем на стороне белых. Как вы думаете, за кого воевало больше офицеров царской армии? Как ни удивительно, за «красных»! Кое-кто из белых дослужился аж до маршала Советского Союза. Маршал Говоров начинал войну офицером у Колчака. Среди маршалов Победы –Жуков, Рокоссовский, воевавшие в царской армии в Первую мировую.

Единое Российское государство стало называться СССР и осталось почти в тех же границах. А спустя 30 лет после гибели Российской империи совершенно неожиданно Россия оказалась на вершине своего военного триумфа в 1945 году. Таким образом, в Гражданской войне в результате победила третья сила, которая в этой войне не участвовала. Победила историческая Россия, которая возродилась из пепла!

Что было бы, если бы победили «белые»? В истории нет приставки «бы», есть факты. Некоторые говорят, что «белые» взяли реванш, победив в августе 1991 года, воплотив идеалы Февральской революции. Потом началась смута 90-х, было разрушение государственной власти, был ценностный кризис и разгул криминала. Но было и много хорошего: ощущение свободы, расцвет предпринимательской инициативы, зародились важнейшие механизмы и гражданские свободы, которые обеспечили суверенитет и оборонную способность государства, возрождение исторической России. Державы, имеющие столь длительную историю непрерывного суверенитета, можно сосчитать на пальцах одной руки.

Подводя итог, хочу еще раз сказать: какие бы исторические факты мы с вами ни рассматривали, надо «крутить шахматную доску», смотреть на любой факт с разных сторон и стараться понять действия и мотивацию всех участников исторического события.

Москва, МГИМО, 19 ноября 2015

Обложка: фото автора В.Р. Мединского.