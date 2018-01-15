МИД РФ запустил сайт о работе дипломатов в годы революции Министерство иностранных дел Российской Федерации выложило в открытый доступ ряд архивных документов, изданных в период Октябрьской революции. Документы размещены на интернет-ресурсе «Революция 1917 года: Судьбы русской и советской дипломатии» (www.1917.mid.ru). На портале представлено около четырех тысяч архивных дел и 355 тысяч листов документов, которые освещают временной период с 1917 по 1924 год. Переговоры в Брест-Литовске (1918) Революция 1917 года оказала заметное влияние на российскую и впоследствии советскую дипломатию, став для нее тяжелым испытанием. «Несмотря на глубочайшие и во многом трагические перемены в жизни государства, общества, а также в международных отношениях, она [дипломатия] доказала свой высокий профессионализм, преемственность и преданность национальным... На чтение: 1 минута

Министерство иностранных дел Российской Федерации выложило в открытый доступ ряд архивных документов, изданных в период Октябрьской революции. Документы размещены на интернет-ресурсе «Революция 1917 года: Судьбы русской и советской дипломатии» (www.1917.mid.ru).

На портале представлено около четырех тысяч архивных дел и 355 тысяч листов документов, которые освещают временной период с 1917 по 1924 год.

Переговоры в Брест-Литовске (1918)

Революция 1917 года оказала заметное влияние на российскую и впоследствии советскую дипломатию, став для нее тяжелым испытанием. «Несмотря на глубочайшие и во многом трагические перемены в жизни государства, общества, а также в международных отношениях, она [дипломатия] доказала свой высокий профессионализм, преемственность и преданность национальным интересам», – подчеркнули в министерстве.

Несмотря на полное изменение государственного строя и образование нового, Советского государства, МИД продолжал выполнять свои обязанности. Особенно важно это было в условиях Первой мировой войны: благодаря эффективной работе наших дипломатов, России удалось максимально укрепить союзническую коалицию. Однако решение советского правительства о прекращении войны сотрудники ведомства восприняли как предательство и отказались сотрудничать с большевиками. Их место в итоге занял Народный комиссариат по иностранным делам (НКИД).

Дипломатическая миссия М.В.Фрунзе в Турцию (1921-1922)

Таким образом, советская власть с нуля создала новую дипломатию и сформировала собственный внешнеполитический курс, кардинально отличавшийся от курса предыдущего руководства. «Это был непростой и тернистый путь, с ошибками, срывами и неудачами, однако в конечном итоге он завершился формированием успешно работавшего ведомства и устойчивого международного курса. Несмотря на формальный разрыв с прошлым, этот курс, как и прежде, был нацелен на укрепление российского государства, его безопасности и продиктован национальными интересами», – говорится в описании проекта.

Выложенные документы архивов МИД РФ доступны для всех желающих совершенно бесплатно. Они позволяют проследить путь изменений и развития отечественной дипломатии в период «от Февраля к Октябрю» и понять, как революционные потрясения сказались на внешней политике страны. Документы знакомят нас с ситуацией в первые месяцы после Октябрьского переворота, в период Гражданской войны и на последующих этапах вплоть до признания Советского государства ведущими западными державами.

Народный комиссар по иностранным делам СССР Г.В.Чичерин и директор русского департамента МИД Германии А.М.Вартенберг

Кроме того, на портале можно найти документы, посвященные «русскому дипломатическому зарубежью», и в частности сотрудникам загранпредставительств, изданные посольствами в Лондоне, Париже, Риме и многих других городах Европы.

Как подчеркивают создатели портала, несмотря на сложные идеологические противоречия, которые тогда разъединяли многих, российские и советские дипломаты всегда работали на благо своей страны и ее будущего, а поэтому в равной степени, как справедливо отмечается, «заслуживают достойного места в национальной истории».