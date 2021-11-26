КУБАНСКАЯ КРАЕВАЯ ВОЙСКОВАЯ РАДА

Кубaнская краевaя войсковaя рaда — политическая организация Кубанского казачьего войска в 1917—1920.

Сформирована из кубанских казачьих организаций в апреле 1917. 24 сентября 1917 К. к. в. р. приняла решение об избрании Законодательной рады, которая 1 ноября 1917 сформировала краевое правительство во главе с Л. Бычем. Председателем обеих рад был Н. Рябовол. 12 октября 1917 К. к. в. р. избрала атаманом А. Филимонова и 28 января 1918 провозгласила самостоятельную Кубанскую народную республику (КНР) как будущую часть федеративной России. 16 февраля 1918 была провозглашена независимость; введен сине-малиново-зеленый флаг.

В К. к. в. р. были представлены две основные силы: украиноязычные «черноморцы» (сторонники федеративного устройства России либо самостоятельности края в тесном союзе с Украиной) и русскоязычные «линейцы», выступавшие за автономию в составе России. В украиноязычных районах проходила украинизация . К. к. в. р. опиралась на казачество, которое, составляя около половины населения, владело 80% земли. Иногородние крестьяне и рабочие стали опорой советской власти , которая установилась в части края (Кубанская и Черноморская советские республики, затем Кубано-Черноморская советская республика ). 14 марта 1918 красные заняли Екатеринодар. 27 марта 1918 сторонники К. к. в. р. численностью около 6 тыс. бойцов во главе с В. Покровским соединились с Добровольческой армией, совершавшей 1-й Кубанский поход 1918 . Правительство К. к. в. р. заключило договор с Добровольческой армией о совместной борьбе с большевиками, в соответствии с которым отряд КНР подчинялся командующему армии Л. Г. Корнилову и затем А. И. Деникину . Кубанцы действовали в составе 1-й Кубанской бригады, 1-й Кубанской конной дивизии, 1-го Кубанского корпуса (в составе Кавказской, затем Кубанской армии).

17 августа 1918 белые взяли Екатеринодар в ходе 2-го Кубанского похода. 23 ноября 1918 Быч выступил на заседании К. к. в. р. за создание коллективной власти в Южно-Русском союзе, что вызвало протест со стороны представителей Добровольческой армии. 31 декабря 1918 Быч ушел в отставку, проиграв Филимонову выборы атамана. Сторонники КНР критиковали монархизм в белом движении, выступали против принципа единой и неделимой России. 13 июня 1919 Рябовол, находясь на Дону на переговорах о Юго-Восточном союзе, был застрелен правым экстремистом, что обострило конфликт К. к. в. р. и руководства Вооруженных сил юга России (ВСЮР).

КНР направила самостоятельную делегацию во главе с Бычом на Парижскую конференцию 1919. В Париже делегация подписала соглашение с представителями Республики горцев Северного Кавказа , находившейся в конфликте с ВСЮР. Деникин приказал предать участников подписания договора полевому суду. 5 ноября 1919 Законодательная рада была блокирована силами генерала Покровского, он потребовал выдачи лидеров радикальных автономистов, которые 6 ноября были арестованы. 7 ноября вернувшийся на Кубань член делегации священник А. Кулабухов был повешен. 8 ноября 1919 под угрозой новых казней К. к. в. р. утвердила новое конституционное устройство, упразднявшее Законодательную раду и передававшее всю власть между ежегодными сессиями К. к. в. р. атаману. Арестованные лидеры автономистов были высланы в Турцию. После отставки Филимонова 10 ноября 1919 атаманом стал Н. Успенский, а в январе 1920 — Н. Букретов. В 1919 усилилось дезертирство кубанских казаков из ВСЮР. В январе 1920 К. к. в. р. восстановила Законодательную раду. 17 марта 1920 пал Екатеринодар. Кубанская армия в апреле 1920 была разгромлена, ее остатки частично эвакуировались в Крым, а частично сдались. Букретов бежал в Грузию. К. к. в. р. и КНР перестали существовать.

Лит.: Деникин А. И. Очерки русской смуты. М., 1991—2006; Покровский Г. Деникинщина. Год политики и экономики на Кубани. 1918—1919. Берлин, 1923; Рутыч Н. Н. Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России: Материалы к истории Белого движения. М., 2002; Скобцов Д. Драма Кубани // Голос минувшего на чужой стороне. Париж, 1926. № 1; Соколов К. Н. Кубанское действо // Архив русской революции. Т. 17—18. М., 1993; Федюк В. П. Кубань и Добровольческая армия: истоки и сущность конфликта. // Гражданская война в России: события, мнения, оценки. М., 2002; Филимонов А. П. Разгром Кубанской рады // Архив русской революции. Т. 5—6. М., 1991.