Орден Красного Знамени 16 сентября 1918 года молодое советское государство утвердило свой первый орден – орден РСФСР «Красное Знамя». Орден единства Сегодня трудно представить, чтобы на каком-либо торжественном мероприятии не было бы ветеранов с полным «иконостасом» из различных орденов и медалей. К сожалению, для некоторых наших современников это просто украшение, а для большинства – основная награда за вклад в защиту государства, созидательную деятельность. Новая власть в 1917 году решила отказаться от всего, что было в Российской империи. Все заслуженные в боях награды ветераны вынуждены были сложить в сундуки или отнести в Торгсин (была такая советская организация, которая обслуживала в стране иностранцев и скупала... На чтение: 1 минута

16 сентября 1918 года молодое советское государство утвердило свой первый орден – орден РСФСР «Красное Знамя».

Орден единства

Сегодня трудно представить, чтобы на каком-либо торжественном мероприятии не было бы ветеранов с полным «иконостасом» из различных орденов и медалей. К сожалению, для некоторых наших современников это просто украшение, а для большинства – основная награда за вклад в защиту государства, созидательную деятельность.

Новая власть в 1917 году решила отказаться от всего, что было в Российской империи. Все заслуженные в боях награды ветераны вынуждены были сложить в сундуки или отнести в Торгсин (была такая советская организация, которая обслуживала в стране иностранцев и скупала у населения золото, серебро, драгоценные камни). Вместо орденов и медалей особо отличившиеся награждались именными подарками в виде оружия (сабли, маузеры), часов, портсигаров. Ярким наглядным примером стал герой фильма «Офицеры» Алексей Трофимов, награжденный красными революционными шароварами за отличную службу. Но это продолжалось недолго. Руководство страны решило, что надо обзавестись своими настоящими наградами. Эти награды должны были отличать заслуги бойцов и командиров перед новым государством и новой властью.

В сентябре 1918 года ВЦИК принял решение о создании комиссии, которая и занялась подготовкой проектов новых наградных знаков. Идею создания комиссии предложил Я. Свердлов. Эскизы для орденов было поручено сделать художникам Денисову В. И. и его сыну Денисову В. В.

Очень скоро ВЦИК рассматривал предложенные эскизы. Среди многих был выбран один – с развернутым красным знаменем. Эскиз полностью отражал единство рабочего класса, крестьянства и солдат. На ордене были изображены молот, серп, плуг и штык. 16 октября 1918 года стало днем рождения нового ордена.

Символ Мировой социалистической Революции

Был разработан и статут ордена. Согласно ему проводилось награждение всех граждан РСФСР, которые отличились особыми заслугами при участии в непосредственной боевой деятельности. Каждый орденоносец получал также особую грамоту, в которой говорилось: «Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноармейских депутатов в ознаменование исполнения гражданином (таким-то) своего долга перед социалистическим отечеством в бою против его врагов (там-то и при таких-то обстоятельствах) вручает ему знак ордена “Красное Знамя” – символ Мировой социалистической Революции». Этот орден гражданин имел право носить на груди. Таким орденом мог награждать только ВЦИК. Право представить к награде отличившегося бойца могли использовать командиры Красной Армии, флота и добровольческих отрядов.

Орден Красного Знамени РСФСР в первое время был единственной наградой, которую получали за свои ратные подвиги солдаты революционной Красной Армии. Кавалеров ордена гордо величали «краснознаменец», а войсковые части назывались краснознаменными.

Первые кавалеры

Планировалось, что награждения пройдут к первой годовщине Октябрьской революции, но торжества были перенесены. Наркомвоенмор Л. Д. Троцкий не принял первую партию орденов, посчитав ее бракованной. Орден номер 1 должен был получить Блюхер В. К., но получил его только в мае 1919 года. Среди первых награжденных были начальник охраны Смольного дворца Панюшкин В. Л., Герой Гражданской войны Миронов Ф. К. Известно, что за оборону города Царицына орден номер 3 получил И. В. Сталин , а номер 2 – И. Якир.

К концу Гражданской войны появились командиры, которые имели по два и более орденов Красного Знамени. Наибольшее количество получил С. Будённый – шесть орденов Красного Знамени. За все время Гражданской войны ВЦИК наградил орденом 285 человек.

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