Краткий курс истории. Мятеж левых эсеров 6 июля 1918 года в Москве произошел мятеж левых эсеров. Это событие многие историки трактуют как восстание социалистов-интернационалистов против внутренней и внешней политики большевиков. Предпосылки мятежа Во время Октябрьской революции 1917 года большевики, левые эсеры и анархисты выступили единым блоком. Но развитие событий в послереволюционный период показало эсерам, что политика большевиков на деле во многом расходится с их политическим курсом. Особое обострение стало развиваться в результате крайне неоднозначной деятельности большевиков в отношении деревни и неприятия условий Брестского мира. В это время начался и процесс выдавливания большевиками «попутчиков» из властных структур. На ключевых постах все чаще оказывались члены партии большевиков. Подобное... На чтение: 1 минута

6 июля 1918 года в Москве произошел мятеж левых эсеров. Это событие многие историки трактуют как восстание социалистов-интернационалистов против внутренней и внешней политики большевиков.

Предпосылки мятежа

Во время Октябрьской революции 1917 года большевики, левые эсеры и анархисты выступили единым блоком. Но развитие событий в послереволюционный период показало эсерам, что политика большевиков на деле во многом расходится с их политическим курсом. Особое обострение стало развиваться в результате крайне неоднозначной деятельности большевиков в отношении деревни и неприятия условий Брестского мира. В это время начался и процесс выдавливания большевиками «попутчиков» из властных структур. На ключевых постах все чаще оказывались члены партии большевиков. Подобное напряжение закончилось выходом левых эсеров из состава правительства в связи с их недовольством после подписания Брестского мира. На V Всероссийском съезде Советов левые эсеры начали накалять обстановку, выступая перед делегатами с антибольшевистскими лозунгами. Их, правда, никто не поддержал, но попытку нарушить сложившееся равновесие они предприняли.

Мятеж

6 июля 1918 года левые эсеры перешли к активным действиям. В целях провокации, для разрыва мирного договора и возобновления войны с Германией было совершено покушение на немецкого посла. Посол Вильгельм фон Мирбах был убит членами партии левых эсеров – Яковом Блюмкиным, который был также сотрудником ВЧК, и Николаем Андреевым. Началось восстание. Был захвачен Центральный телеграф, агитаторы сделали попытку убедить некоторые части Московского гарнизона перейти на их сторону. Им удалось арестовать председателя ВЧК Ф. Э. Дзержинского. Мятеж продолжался недолго. Ликвидация мятежников была осуществлена подразделениями латышских стрелков, делегатами съезда Советов и рабочим ополчением. Мятежников поддержал командующий Восточным фронтом РККА, левый эсер М. А. Муравьёв. Однако его попытка поднять восстание 10–11 июля силами своих войск не увенчалась успехом.

Вильгельм фон Мирбах

Последствия

События июля 1918 года развели левых эсеров с большевиками окончательно. В составе ВЧК не осталось левых эсеров, а Коллегию ВЧК, в которой они были, упразднили и создали новую. Ее возглавил Яков Петерс. Теперь в ВЧК не было представителей других партий кроме коммунистов. После мятежа вышел указ о разоружении левых эсеров в городах России. Убийство Мирбаха послужило поводом для проведения многочисленных арестов. К работе съезда левоэсеровские депутаты больше не допускались. Мария Спиридонова, один из лидеров левых эсеров, находясь на гауптвахте в Кремле, написала открытое письмо большевикам. Она обвинила их в «надувательстве трудящихся» и репрессиях. В том же году состоялся суд, на котором Спиридонова, Попов, Андреев, Блюмкин и другие были обвинены в организации контрреволюционного мятежа. Левоэсеровский мятеж против большевиков был не единственным, действия против их политики продолжились в других регионах страны уже в рамках Гражданской войны в России.

М.А. Спиридонова