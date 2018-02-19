Краткий курс истории. Ледовый поход Балтийского флота 19 февраля 1918 года началась операция по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими и финскими войсками, вошедшая в историю как Ледовый поход Балтийского флота. Столица под угрозой За несколько дней до подписания Брестского мира (3 марта 1918 года) корабли Балтийского флота оказались под угрозой захвата германцами. Тогда был занят южный берег Финского залива, в результате чего создалась угроза Ревелю (русское название Таллина). А между тем в условиях разворачивающейся Гражданской войны в России и готовящейся иностранной интервенции значение Балтийского флота для обороны Петрограда было сложно переоценить. В связи с этим советское руководство приняло решение о перебазировании кораблей в тыл, на... На чтение: 1 минута

19 февраля 1918 года началась операция по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими и финскими войсками, вошедшая в историю как Ледовый поход Балтийского флота.

Столица под угрозой

За несколько дней до подписания Брестского мира (3 марта 1918 года) корабли Балтийского флота оказались под угрозой захвата германцами. Тогда был занят южный берег Финского залива, в результате чего создалась угроза Ревелю (русское название Таллина). А между тем в условиях разворачивающейся Гражданской войны в России и готовящейся иностранной интервенции значение Балтийского флота для обороны Петрограда было сложно переоценить. В связи с этим советское руководство приняло решение о перебазировании кораблей в тыл, на стратегическую базу Кронштадт – Петроград. Льды не позволяли осуществить быстрый перевод кораблей в Кронштадт. Чтобы преодолеть препятствие, использовали ледоколы, которые направили корабли в Гельсингфорс, что на другой стороне Финского залива. В ночь на 24 февраля германские войска предприняли неудачную попытку помешать движению каравана.

В ледовой обстановке

И всё же переведенные в Гельсингфорс корабли Балтийского флота не были в полной безопасности. Согласно условиям Брестского мира, русские должны были вывести все свои корабли из портов Финляндии, вдобавок, пока это невозможно из-за льда, держать на бортах «незначительные команды». Последний пункт превращал корабли в легкую добычу для германских военных и белофиннов. Оперативное спасение кораблей легло на плечи капитана 1-го ранга Алексея Михайловича Щастного, который на тот момент осуществлял фактическое командование Балтийским флотом. Из Москвы Щастному пришли указания от Ленина и Троцкого, противоречащие друг другу. Первый потребовал увести корабли в Кронштадт, а второй – не менять места дислокации, ради оказания помощи финским красногвардейцам.

Расстрел за спасение

Существует версия, согласно которой Троцкий стремился к уничтожению Балтийского флота, к тому же призывали и англичане. Однако Щастный, как истинный моряк и офицер, решил флот спасать. 12 марта, следуя за ломающими сплошные льды ледоколами, двинулся первый из трех отрядов русских кораблей. 5 и 7 апреля выдвинулись оставшиеся отряды. Вся операция проходила в условиях реальной военной угрозы и отдельных столкновений. Щастный сумел спасти 226 кораблей и судов Балтийского флота. В мае 1918 года за организацию Ледового похода офицера наградили орденом Красного Знамени. Однако Троцкий все еще считал необходимой ликвидацию флота, причем не только Балтийского, но и Черноморского. Конечно, моряки, которые с таким трудом спасали свои корабли, пришли в бурное негодование. По приказу Троцкого Щастный был арестован, обвинен в контрреволюционной деятельности и расстрелян в ночь на 22 июня 1918 года. Это был первый случай в Советской России после восстановления смертной казни 13 июня 1918 года.

А.М. Щастный