КАЛЕДИН АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ

Каледин, Алексей Максимович (12[24].10.1861, хутор Каледин станицы Усть-Хоперская — 29.01[11.02].1918, Новочеркасск) — российский военачальник и политический деятель.

В 1882 окончил Михайловское артиллерийское училище, в 1889 Николаевскую академию Генерального штаба. С 1899 полковник. В 1903—1906 — начальник Новочеркасского казачьего юнкерского училища. В 1906—1910 — начальник штаба Войска Донского, с 1910 командовал бригадой, в 1912—1915 — кавалерийской дивизией. С 1907 — генерал-майор. Участник Первой мировой войны. С 1914 — генерал-лейтенант. Награжден Георгиевским оружием и орденом Георгия 4-й степени за храбрость в бою на р. Гнилая Липа 12 октября 1914. В феврале 1915 тяжело ранен. С августа 1915 командовал 12-м армейским корпусом. Награжден орденом Георгия 3-й степени за бой под Калушем 12 сентября 1915. Генерал от кавалерии. В апреле 1916 — мае 1917 — командующий 8-й армией. В мае 1916 во время Брусиловского прорыва армия разгромила 4-ю австро-венгерскую армию.

18 июня 1917 избран Донским войсковым атаманом. Выступая на Государственном совещании, выдвинул программу укрепления порядка на фронте и в стране, которая предусматривала деполитизацию армии, восстановление всех дисциплинарных прав офицеров и генералов, ограничение полномочий армейских комитетов (причем уровня не выше полковых) областью хозяйственных распорядков, введение декларации обязанностей солдата, распространение мер, необходимых для укрепления дисциплины на фронте, также и на тыл. Отстранен от поста атамана за поддержку Корниловского выступления 1917 . С известиями об Октябрьской революции 1917 был восстановлен в должности, объявил захват власти большевиками преступлением и от имени войскового правительства принял на себя полноту власти на Дону, ввел военное положение и приступил к разгону Советов в Донбассе. 31 октября К. направил войска к Воронежу, но, узнав о поражении А. Керенского, вернул их. На территории Области Войска Донского началось формирование Добровольческой армии . 2 декабря 1917 казаки К. и офицерское формирование, созданное генералом М. Алексеевым , взяли Ростов. Силы К. заняли Луганск и Дебальцево. 18 декабря 1917 власть на территории, занятой противниками большевиков, перешла к триумвирату Алексеев — Каледин — Л. Корнилов . К. был избран депутатом Учредительного собрания 1918 .

6 декабря 1917 был образован Южный революционный фронт по борьбе с контрреволюцией во главе с В. Антоновым-Овсеенко . В декабре красные сосредоточили против Каледина 6—7 тыс. бойцов, к которым по мере их продвижения на юг присоединилось еще около 7 тыс. местных сторонников советской власти. Это обеспечивало красным перевес над войсками К. Казаки сражались против них неохотно. 22 декабря 1917 развернулись бои в Донбассе. Наиболее боеспособным в армии К. был отряд есаула (затем полковника) В. Чернецова числом в 600 сабель. 20 января 1918 Чернецов был разбит, взят в плен и затем убит. 17 января 1918 Добровольческая армия отошла к Ростову. В конце января сопротивление калединцев и Добровольческой армии было сломлено. 29 января 1918 К. сложил с себя полномочия и застрелился. Атаманом стал генерал А. Назаров. 24 февраля 1918 красная колонна Р. Сиверса заняла Ростов. 25 февраля 1918 отряды левого эсера Ю. Саблина взяли Новочеркасск.

Лит.: Генерал А. М. Каледин. Фронтовые письма 1915—1917 гг. Ростов-на-Дону, 2011; Государственное совещание. Стенографический отчет. М.–Л., 1930; Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 1—2. М., 1991; Первая мировая война. Энциклопедический словарь. М., 2014; Поликарпов В. Д. Пролог гражданской войны в России (октябрь 1917 — февраль 1918). М., 1976; Политические деятели России. 1917. М., 1993; Смирнов А. А. Вожди белого казачества. Атаман Каледин. СПб., 2003.