ИСХАКИ ГАЯЗ ГИЛЯЗЕТДИНОВИЧ

Исхаки (Иделли, Исхаков), Гаяз (Мухаммед-Гаяз) Гилязетдинович (10[23].02.1878, дер. Яуширма, Чистопольский уезд, Казанская губ. — 22.07.1954, Анкара) — деятель татарского национального движения, писатель, публицист, издатель, политик.

Учился в медресе и татарской учительской школе. С 1902 — преподавал в Оренбургском медресе. В 1890-е начал литературную деятельность: писал романы, драмы, рассказы, которые вплоть до 1923 ставились на сценах татарских театров. Описывал быт и культуру татарского народа. После установления советской власти издание произведений И. запрещено. Один из организаторов партии татарских эсеров «Тангчи» (1906). Инициатор издания газеты «Тамыш» (1907), за что арестован и выслан в Архангельскую губ. Основатель газеты «Иль» (1913—1918).

В 1917 — участник 1-го Всероссийского Съезда мусульман, Военного Совета мусульман России, конгресса духовенства, 2-го общемусульманского конгресса. Инициатор учреждения Центрального Национального и Всероссийского мусульманского Советов. Выступал за национально-культурную автономию мусульманских народов России (избран в коллегию по ее осуществлению). Председатель Московского мусульманского комитета. Установление Советской власти не поддержал.

С 20 ноября 1917 — руководитель внешнеполитической комиссии Национального управления башкирско-татарской автономии, избранного национальным советом мусульман в Уфе. После ликвидации автономных органов большевиками в апреле 1918 ушел в подполье. После выступления Чехословацкого корпуса возобновил деятельность управления. В условиях наступления Красной армии переехал с управлением в Петропавловск. Основатель газеты «Маяк». Участник Уфимского государственного совещания 1918 .

С 1920 — в эмиграции. Занимался политической и литературной деятельностью. Издавал в Берлине журнал «Милли юл», посвященный татарской культуре (1928). В 1934—1938 проводил работу по организации татарских эмигрантов в Маньчжурии, Корее, Японии, на Арабском п-ове и в Финляндии. Основатель газеты «Милли байрак». Председатель Национального совета. Инициатор созыва Мукденского конгресса татар (1935). Активный участник антибольшевистской Варшавской организации «Прометей»(с 1926).

Соч.: Идель-Урал. Казань, 1991; Жить на чужбине слишком тягостно. Казань, 1992; Сочинения: в 15 т. Казань, 2008; Нищенка. Мулла-бабай: Романы. Казань, 2015.

Лит.: Султанбеков Б. Ф. Гаяз Исхаки о судьбах мусульман России. Казань, 1999; Сахапов М. Д., Брыжинский А. М. Гаяз Исхаки: начальный этап творчества. Казань, 2003; Ибрагимов М. И. «Исчезновение через двести лет» Гаяза Исхаки и «неомифологические» тексты русской прозы начала XX века // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2010. № 4.