ГРУЗИНСКИХ МЕНЬШЕВИКОВ ПАРТИЯ

ГРУЗИНСКИХ МЕНЬШЕВИКОВ ПАРТИЯ - со­ци­ал- де­мо­кра­тическая пар­тия.

Соз­да­на в но­ябре 1918 года в Тиф­ли­се гру­зи­на­ми - чле­на­ми российской пар­тии мень­ше­ви­ков . Иг­ра­ла ве­ду­щую роль в пра­ви­тель­ст­ве За­кав­ка­зья - За­кав­каз­ском ко­мис­са­риа­те (его председатель - один из ли­де­ров пар­тии Е.П. Ге­геч­ко­ри), бы­ла ши­ро­ко пред­став­ле­на в За­кав­каз­ском сей­ме (его председатель - один из ли­де­ров пар­тии Н.С. Чхе­ид­зе) и в пра­ви­тель­ст­ве За­кав­каз­ской де­мо­кра­тической фе­де­ра­тив­ной рес­пуб­ли­ки. В мае 1918 - феврале 1921 года чле­ны Грузинских меньшевиков партии воз­глав­ля­ли (пер­во­на­чаль­но в коа­ли­ции с со­циа­ли­ста­ми-фе­де­ра­ли­ста­ми и национально-де­мо­кра­тической пар­ти­ей Гру­зии) пра­ви­тель­ст­во Грузинской де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки (председатель - Н.В. Ра­ми­шви­ли, за­тем Н.Н. Жор­да­ния), про­воз­гла­шён­ной в мае 1918 года. Грузинских меньшевиков партии ори­енти­ро­ва­лась на под­держ­ку со сто­ро­ны Гер­ма­нии (в ию­не 1918 года её вой­ска за­ня­ли важ­ней­шие цен­тры Гру­зии) и Тур­ции, по­сле их по­ра­же­ния в 1-й ми­ро­вой вой­не - на под­держ­ку стран Ан­тан­ты (в конце 1918 - начале 1919 года на тер­ри­то­рию Гру­зии при­бы­ли британского вой­ска, вы­ве­де­ны в августе 1919 - ию­ле 1920 года). В мар­те 1921 года, по­сле то­го как тер­ри­то­рия Гру­зии бы­ла за­ня­та пов­стан­ца­ми под ру­ко­во­дством боль­ше­ви­ков, под­дер­жан­ных час­тя­ми РККА, ли­де­ры Грузинских меньшевиков партии эмиг­ри­ро­ва­ли. Ос­тав­шие­ся в Гру­зии чле­ны Грузинских меньшевиков партии дей­ст­во­ва­ли ле­галь­но, в 1923 году на сво­ём съез­де зая­ви­ли о са­мо­рос­пус­ке пар­тии. В 1924 году чле­ны Грузинских меньшевиков партии, не при­знав­шие её ли­к­ви­да­ции, ор­га­ни­зо­ва­ли под се­па­ра­ти­ст­ски­ми ло­зун­га­ми во­о­ружённое вы­сту­п­ле­ние в Грузинской ССР (28 августа - 5 сентября), ко­то­рое бы­ло по­дав­ле­но.