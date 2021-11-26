ДУТОВА ВЫСТУПЛЕНИЕ 1917-1918
ДУТОВА ВЫСТУПЛЕНИЕ 1917-1918 годов - действия вооруженных антибольшевистских формирований на начальном этапе Гражданской войны 1917-1922 годов на Южном Урале под командованием А. И. Дутова.
26.10(08.11).1917 года Дутов отказался признать власть СНК и объявил на территории Оренбургской губернии военное положение. В ночь на 15(28) ноября по решению Комитета спасения Родины и революции [создан Оренбургской городской думой 8(21) ноября] были арестованы большевики - члены Оренбургского совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов. В конце ноября запасными частями Оренбургского казачьего войска разоружён гарнизон Оренбурга. В декабре 1917 года по приказу Дутова проведена мобилизация, начато также формирование добровольческих отрядов. Контроль над участком проходившей через Оренбург Ташкентской железной дороги, установленный отрядами Дутова (около 1,5 тысяч человек в начале января 1918 года), привёл к тому, что Европейская часть РСФСР оказалась отрезанной от Южной Сибири и Средней Азии.
Для ликвидации власти Дутова в Оренбургской губкрнии на Южный Урал были направлены отряды Красной гвардии (12 тысяч человек в январе 1918 года) под команд. В. К. Блюхера (из Самары), А. Л. Борчанинова (из Перми), П. З. Ермакова (из Екатеринбурга) и С. Д. Павлова (из Петрограда); ими руководил чрезвычайный комиссар Оренбургской губернии и Тургайской области П. А. Кобозев. В конце декабря 1917 года между ними и отрядами Дутова начались боевые действия, в результате которых советские отряды заняли Троицк [25.12.1917 года(07.01.1918 года)] и Оренбург [18(31).01.1918 года], отряды Дутова отступили в Верхнеуральск Оренбургской губернии и Уральск Уральской области, а в апреле 1918 года с боями ушли в Тургайскую область. После установления в Оренбургской губернии советской власти там началось антибольшевистское восстание, в котором участвовало около 10 тысяч казаков (март - июль 1918 года); 03.07.1918 года повстанцы заняли Оренбург, в который вскоре вновь вошли отряды Дутова (успеху восстания и возвращению отрядов Дутова в Оренбургскую губернию способствовало начало Чехословацкого корпуса выступления 1918 года. 17.10.1918 года Дутов сформировал Юго-Западную (28.12.1918 года переформирована в Отдельную Оренбургскую) армию, которая с 20.11.1918 года стала действовать в составе Колчака армий.