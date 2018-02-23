День защитников. Что мы празднуем 23 февраля и почему? Историк объяснил, чей день рождения вся Россия отмечает 23 февраля и почему в «мужской» праздник стоит поздравлять и женщин. Несмотря на то что в 1999 году в календаре праздников появился Международный мужской день (19 ноября, впервые его отметили в Тринидад и Тобаго), в России главным праздником всех мужчин по-прежнему считается 23 Февраля. По сложившейся традиции в этот день поздравляют не только действующих защитников Отечества, но и, так сказать, защитников потенциальных – проще говоря, всех мужчин от мала до велика. Безусловно, особо чествуют в этот праздник военных, которые и в военное, и в мирное время стоят на страже нашей Родины. Важен... На чтение: 4 минуты

Историк объяснил, чей день рождения вся Россия отмечает 23 февраля и почему в «мужской» праздник стоит поздравлять и женщин.

Несмотря на то что в 1999 году в календаре праздников появился Международный мужской день (19 ноября, впервые его отметили в Тринидад и Тобаго), в России главным праздником всех мужчин по-прежнему считается 23 Февраля. По сложившейся традиции в этот день поздравляют не только действующих защитников Отечества, но и, так сказать, защитников потенциальных – проще говоря, всех мужчин от мала до велика.

Безусловно, особо чествуют в этот праздник военных, которые и в военное, и в мирное время стоят на страже нашей Родины. Важен он и для ветеранов войн, а для прошедших Великую Отечественную 23 Февраля – второй по значению праздник после 9 Мая.

Но откуда взялась эта дата? Все мы прекрасно знаем, что 9 мая 1945 года Советский Союз отпраздновал победу над фашистской Германией, а что особенного произошло 23 февраля?

На первый взгляд кажется, что здесь все на поверхности: 23 февраля 1918 года Красная гвардия одержала свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками кайзеровской Германии. По крайней мере, именно так написано в большинстве исторических источников. Изначально праздник носил название «День Красной армии и Флота».

Существует ряд версий на тему того, когда действительно стоило бы отмечать День защитника Отечества. Ведь Декрет об организации Рабоче‑крестьянской Красной Армии (РККА) был принят Совнаркомом 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года. Год спустя председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский предложил отметить годовщину создания РККА, но сделал это слишком поздно – его заявка ушла во ВЦИК только 10 января 1919 года, и вовремя учредить праздник не успели.

Тогда этим вопросом занялся Моссовет во главе с Каменевым. Лев Борисович предложил приурочить день рождения Красной Армии к другому празднику – Дню красного подарка. Это было что-то вроде благотворительной акции, инициированной ВЦИК: в этот день население должно было жертвовать подарки для красноармейцев. Однако 17 февраля, на которое был запланирован праздник, выпало на понедельник, поэтому и День красного подарка, и День Красной Армии решено было отметить в ближайшее воскресенье, то есть 23 февраля.

Вот такая непростая судьба у главного мужского праздника нашей страны! Распутать клубок информации вокруг этой даты мы попросили доктора исторических наук, профессора МПГУ Василия Цветкова.

Сомнения Ворошилова

– Василий Жанович, помогите нам разобраться в истории 23 февраля. Откуда на самом деле взялась эта дата? Признаться, я удивилась, увидев столько разных вариантов ее возникновения: и первое прибытие Троцкого на фронт, и даже поражения Красной Армии, которые большевики якобы пытались загладить с помощью праздничных торжеств…

– Да, сейчас гуляет много разных версий насчет того, как появился этот праздник. Это произошло из-за того, что 23 февраля 1933 года Климент Ефремович Ворошилов, будучи наркомом по военным и морским делам СССР, на торжественном заседании в честь 15-летней годовщины Красной Армии неожиданно заявил: «Кстати сказать, приурочивание празднества годовщины к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами». Но я считаю, что если подходить к этому вопросу исторично, то здесь есть два важных момента. Во-первых, 23, 24 и 25 февраля (во всяком случае, так считается) – это дни самой массовой записи добровольцев в Красную Армию. Ведь, согласно декрету СНК РСФСР от 15 января 1918 года, Рабоче-крестьянская Красная Армия первоначально формировалась именно на добровольных началах. И вот в этот промежуток времени – с 23 по 25 февраля – в ее ряды записалось наибольшее количество добровольцев.

– И в этот же день, насколько я понимаю, были опубликованы воззвание Совета Народных Комиссаров «Социалистическое отечество в опасности», а также «Воззвание Военного главнокомандующего» Николая Крыленко со словами: «Все к оружию! Все на защиту революции!»?

– Воззвание было опубликовано несколько раньше – 22 февраля. Но, в принципе, его тоже можно сюда отнести. Но самое важное – это то, что 23 февраля 1918 года произошли первые боевые столкновения Красной Армии (с войсками Германии. – Прим. ред. ) на направлениях Нарвы и Пскова. В них принимали участие бойцы Красной гвардии, матросы Балтийского флота, эстонские красногвардейцы...

– Но ряд историков, утверждали, что 23 февраля ни в советских, ни в немецких военных архивах никаких боев зафиксировано не было.

– Нет, сражения были. Все боевые действия вместе с картами очень хорошо описаны в книге Александра Черепанова «В боях рожденная». Это человек, который сам участвовал во всех этих сражениях: он был командиром 2-го красноармейского полка, куда входили солдаты-добровольцы 12-й армии Северного фронта.

– А что знаменательного произошло именно 23 февраля? Какая-то крупная победа?

– Там не было побед, это точно, но была приостановка немецкого наступления. Это произошло даже не совсем под Нарвой, а скорее под Ревелем (нынешний Таллин). Там, на железнодорожной станции Кейла, 23 февраля эстонские красногвардейцы вступили в бой с немцами и на сутки приостановили их наступление. До этого там тоже велись бои, но это не были сражения Красной Армии – это были бои старой русской армии. А мы говорим о сражениях новых частей, выступивших на фронт из Петрограда, – вот почему эта дата считается днем рождения Красной Армии.

Поздравлять не только мальчиков

– Какие вы знаете самые известные байки о 23 февраля? Я, например, читала эти странные истории про поражения нашей армии, которые якобы потом попытались замаскировать под праздник. Звучит как-то не очень убедительно…

– Конечно, есть какие-то байки. В основном они касаются двух моментов. Первый – это то, что в этот день Совнарком получил ультиматум от немецкого командования и принял его. Ультиматум действительно был предъявлен 23 февраля 1918 года, но на фронте это никак не отразилось – там об этом даже не сразу узнали. А второй момент касается того, что в этот день под Нарвой произошел разгром отряда моряков под командованием Павла Дыбенко. Но то, что День защитника Отечества якобы начали отмечать 23 февраля, чтобы забыть позор поражения, – это все, конечно же, байки. И потом, истории о позорном бегстве Дыбенко не соответствуют действительности. На самом деле его моряки не бежали, а понесли большие потери и просто не смогли продвинуться дальше.

– Праздник, отмечаемый 23 февраля, несколько раз менял название. Сначала он назывался «День Красной армии и Флота», а с 1946 по 1993 год – «День Советской армии и Военно-морского флота». С чем было связано это переименование?

– Это чистая преемственность. Красную Армию переименовали в Советскую, но от старых подвигов и старых памятных дат не отказывались. Ведь это была не другая, новая армия, а армия, правопреемственная по отношению к РККА. Так что тут все логично.

У каждого полка – свой святой

– А известно ли, в какой момент праздник, посвященный созданию Красной Армии, превратился в День защитника Отечества уже в нашем современном понимании?

– Да, это совершенно четко известно. 13 марта 1995 года президент Борис Ельцин подписал Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Именно тогда появился День защитника Отечества в таком достаточно обширном понимании. Но даже тогда этот праздник не был выходным днем. Нерабочим его сделали не так давно – в 2002 году. До этого 23 февраля было просто памятной датой, и считалось, что это сугубо день военных. Потом это стало трактоваться более широко – так, что любой мужчина, если у него есть сознательный патриотизм, конечно, пойдет защищать Родину. Неформально этот праздник стали называть «Днем мужчин», поскольку предполагается, что все-таки мужчина должен служить в армии, поскольку у нас все еще есть воинская повинность, и это кажется вполне логичным. Хотя на самом деле мы прекрасно знаем, что далеко не все служили в армии, и День мужчин – это немного не тот контекст. Все это очень условно. Международный женский день ведь тоже поначалу считался днем борьбы женщин за свои права, а не просто всемирным женским праздником.

– Кстати, о женщинах. Раз 23 февраля – это праздник военных, принято ли в этот день поздравлять представительниц прекрасного пола, которые связаны с военным делом?

– Если они военные, то – да, конечно. Почему нет? Причем совершенно не обязательно, чтобы женщина имела прямое отношение к службе в армии. Например, насколько я знаю, в школах, где есть кадетские классы, 23 февраля поздравляют всех кадетов, а там ведь учатся и девчонки. Так что тут не все так однозначно, и в День защитника Отечества можно поздравлять не только мальчиков.

– День защитника Отечества принято считать чисто российским праздником, но его отмечают и в других странах. Все это бывшие советские республики – Белоруссия, Таджикистан и Киргизия. Значит, этот праздник можно назвать международным?

– Тут сложно сказать однозначно, потому что в других странах этот праздник приурочивали либо к каким-то своим историческим датам, либо указам о создании местных национальных армий. Но «международный» – это сильно сказано. Потому что если взять, к примеру, православную традицию, которая была до революции, то тогда широко отмечался День святого Георгия. Он был установлен 9 декабря в память об освящении Георгиевского храма в Киеве. Но также эта дата до сих пор отмечается как День Героев Отечества (Святой Георгий издавна считался покровителем русского воинства, а 9 декабря (26 ноября по старому стилю) в Российской империи отмечался день Ордена Святого Георгия, или День георгиевских кавалеров; он праздновался кавалерами Ордена Святого Георгия, нижними чинами, награжденными Георгиевским крестом, и частями, имевшими коллективные Георгиевские награды. – Прим. ред. ). Помимо этого, у каждого полка, у каждой воинской части был еще свой полковой праздник, отмечаемый в честь святого покровителя данного конкретного подразделения. Так что 23 февраля – это уже день Красной Армии; то есть именно 23 февраля 1918 года, а не 23 февраля вообще.

– А западные страны, где когда-то действовал социалистический режим? Чехословакия (ЧССР), страны Прибалтики?

– Я уверен, что для бывших соцстран тут тоже не все так просто. В Чехии до сих пор чтят память Чехословацкого корпуса, они никогда не отказывались от этих традиций; поляки – это Войско Польское, у них с этим связаны свои традиции; на Украине есть День казачества. Так что мы, как преемники Советской России, вправе считать 23 февраля сугубо нашим праздником. Но, кстати, воинский праздник Георгия Победоносца, насколько я знаю, тоже до сих пор отмечают. А еще есть казачий праздник в честь Николая Чудотворца, он называется «Никола Летний». Его празднуют 9 мая (22 мая по новому стилю) в честь переноса мощей святителя Николая Чудотворца в итальянский город Бари в конце XI века. Это тоже старая православная традиция.

В Музее военной формы одежды Российского военно-исторического общества (Москва, Петроверигский переулок, дом 4, стр. 1) открылась выставка «В боях рожденная» – к 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии.На выставке представлены подлинные предметы военной формы одежды и снаряжения Красной Армии в разные периоды ее существования: шинель с «разговорами» кавалериста РККА образца 1922 года; летняя повседневная форма командно-начальствующего состава автобронетанковых войск РККА образца 1935 года; форма образца 1943 года, созданная для женщин военнослужащих; парадная форма генералов Красной Армии, разработанная специально для Парада Победы 1945 года. Приглашаем вас!