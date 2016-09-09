1917 год и Гражданская война: что об этом пишут в школьных учебниках Трудный вопрос № 9 сформулирован в ИКС так: «Причины, последствия и оценка падения монархии в России, революции 1917 года, прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской войне». На чтение: 2 минуты

Валентин Жаронкин. О праве гордиться Революцией. Нет в русской истории «трудных вопросов»: часть 9

Андрей Смирнов, Андрей Сорокин. Русская Революция и Гражданская война: как они остались без научного подхода

Продолжаем изучение трудного вопроса № 9: сегодня попытаемся проинспектировать совместимость имеющихся линеек школьных учебников как с научными толкованиями, так и с задачами гражданского воспитания.

Напомним, трудный вопрос № 9 сформулирован в ИКС так: «Причины, последствия и оценка падения монархии в России, революции 1917 года, прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской войне».

Перед авторами учебных книг в условиях разноголосицы научных мнений и отсутствия внятно выраженного научно сертифицированного подхода к этой сложнейшей проблеме стоит очень непростая задача. Осложняется она ещё и мышлением самих авторов: хотят они этого или не хотят, почитают наследие большевиков или ругают его последними словами, – они неизбежно ориентируется на установки, сформулированные ещё в 1938 году в «Кратком курсе истории ВКП(б)»

Изучая эти события первый раз, в 9-м классе, школьники пользуются учебником А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной и М.Ю. Брандта « История России . ХХ – начала ХХI века. 9 класс». Рассказ его о предпосылках событий февраля 1917-го и о падении монархии вполне чёток, но на причинах этого, столь быстрого, падения авторы не останавливаются – и уж тем более не подчёркивают роль, сыгранную тогда бездействием власти. Не говорится и о таком последствии Февраля, как дальнейшее ослабление власти в стране.

Рассказ о том, как от Февраля Россия пришла к Октябрю, в этом учебнике отличается крупным методологическим недостатком: изложение хода политической борьбы весны и лета 1917 года (по-прежнему чёткое) дается в отрыве от фона, на котором эти события происходили. Информацию о всё обострявшихся тогда в России проблемах, которые не решала власть, ученик находит только перед рассказом о событиях осени 1917-го. А ведь эти проблемы и были причиной того, что политическая борьба после Февраля всё ярче разгоралась! Без понимания этого фактические события весны – лета 1917-го запомнить будет очень трудно.

История Октября, причины прихода к власти большевиков изложены в учебнике чётко. Справедливо делается акцент на то, что именно большевистские лозунги были тогда близки массам населения, уставшего от не решавшихся властью проблем.

Причины Гражданской войны перечислены Даниловым, Косулиной и Брандтом, в общем, полно, но вызывает вопросы их иерархия. На первое место поставлено «сопротивление групп общества, потерявших власть и собственность» – хотя отнюдь не буржуазия, не помещики и не высшие чиновники начали ту войну. То, что следовало бы поставить на первое место (приход к власти большевиков и установление диктатуры пролетариата), поставлено на второе, да ещё и сведено к причине, по которой к войне подключились меньшевики и эсеры (вместо них тут следовало бы упомянуть о самом опасном противнике советской власти – офицерстве). То, что должно было бы стоять на втором месте (чрезвычайная политика большевиков в деревне), стоит на последнем, после Брестского мира…

Причины победы Красной армии в Гражданской войне ранжированы в учебнике столь же нелогично. Решающий фактор успеха большевиков – крепкая государственность, централизация управления, позволившие эффективно распоряжаться ресурсами, в том числе и людскими – поставлен на 8-е место из 9. Зато на 6-м месте (первые пять почему-то отведены просчётам белых) стоит действительно устаревший тезис о том, что большевикам якобы удалось ещё во время Гражданской войны убедить народ в справедливости создаваемого ими общества. То есть убедить крестьян в справедливости продразвёрстки? Получается, что так – ведь и выше авторы утверждают, что крестьянство «было вынуждено смириться с военно-экономической программой большевиков, ясно давая понять, что оно не желает возвращения старых порядков»! Выходит, что проявлениями «смирения» стали не прекращавшиеся в 1918 – 1920 годах крестьянские восстания против советской власти и дезертирство из Красной армии как минимум 2 846 000 человек – почти исключительно крестьян?

Не удивительно, что ни о крестьянских восстаниях 1918 – 1920 годов, ни о дезертирстве из РККА авторы учебника не упоминают…

***

Написанный (в интересующей нас части) теми же Даниловым и Косулиной учебник для второго концентра изучения истории (Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История. Россия и мир в ХХ – начале ХХI века. 11 класс) останавливается уже и на причинах быстрого падения монархии в России. Но видит главную из них в «небывалом падении престижа царской власти» – из-за которого за эту власть не вступились даже высший генералитет и армия. Да, не вступились – но не потому ли в первую очередь, что не получили прямого приказа Николая II на подавление революции в Петрограде?

Зато бездействие власти – что, в общем, представляется справедливым – поставлено на первое место среди причин прихода к власти большевиков.

Чёткого показа причин продолжения революции после Февраля в учебной книге для 11-го класса по-прежнему нет. К анализу причин начала Гражданской войны не добавляется ничего нового, а причины победы Красной армии по-прежнему излагаются в соответствии с устаревшей, не подтверждаемой фактами версией. Правда, об антибольшевистских крестьянских восстаниях 1918 – 1920 годов на сей раз рассказывается – но затем опять говорится о «выборе крестьянства в пользу красных». И это буквально рядом со строчками, где говорится, что большевистскую продразвёрстку крестьяне воспринимали как «возврат к крепостничеству»! Откровенно не сходятся концы с концами!

***

Другой учебник истории для 11-го класса (Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарёв М.В., Рогожкин В.А. История. Россия и мир. Базовый уровень. 11 класс) из всех интересующих нас сейчас вопросов дает чёткий ответ лишь на два – о причинах падения монархии и о причинах прихода к власти большевиков (они показаны, в общем, так же, как и у А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной, только упомянута ещё – и вполне справедливо – организованность большевиков). Причин Гражданской войны, по существу, нет; причины победы красных даны вскользь и сведены исключительно к просчётам белых (эти мотивы появились в учебниках с начала 1990-х годов и никак оттуда не хотят исчезнуть).

***

Делая поправку на уже известную нам противоречивость формулировки действительно трудного вопроса № 9, приходится заключить, что, если анализ событий 1917 года существующие учебники дают более или менее удовлетворительно, то трактовку Гражданской войны – неудовлетворительно, без учёта современного состояния науки. Если же по этой важнейшей для понимания всей отечественной истории проблематике нынешние книги будут всего лишь слегка перелицованы в соответствии с не слишком внятными установками ИКС, 100-летие Великой российской революции школьники точно встретят «без царя в голове».